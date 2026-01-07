노동비용지수 y/y는 특정 분기에 대해 고용주가 지급한 시간당 노동비용의 변화를 전년도 같은 분기와 비교하여 반영합니다. 지수는 명목상의 용어로 계산되며 인플레이션에 대해 조정되지 않습니다. 그것은 노동생산성에 대한 단일 종업원 노동비용의 비율로 계산(일당 GDP로 정의됨)됩니다.

지수 계산에는 정기 임금 및 기타 직원 비용이 포함됩니다. 임금 지출에는 직접 임금, 상여금 및 수당(통화 및 물리적 용어로 모두), 미사용 휴가일, 현물 비용(식사, 차, 연료, 회사 자동차) 등이 포함됩니다. 그 밖에 사업주의 사회공헌비, 고용세, 장애지급금, 연금지급금 등이 포함됩니다.

인건비에는 직업훈련비, 작업복 및 도구에 대한 지출, 모집비용은 포함되지 않습니다.

지수 계산은 총 행정 데이터와 유로존의 고용주 조사 정보를 기반으로 합니다. 통계 평가를 위한 절차가 추가로 사용됩니다. 지수 계산에서 개별 회원국의 가중치는 나머지 유로존 회원국에 대한 노동비용의 점유율에 따라 결정됩니다.

이 지표는 인플레이션을 평가하고 소비자 지출의 증가를 예측할 수 있게 합니다. 노동 비용은 인플레이션의 중요한 잠재적 지표입니다. 이 지표는 유로존의 통화정책 준비에 활용되기 때문에 경제학자들이 면밀하게 감시하고 있습니다. 그것은 또한 경제 분석에서도 중요합니다. 노동비용 증가는 유로화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

