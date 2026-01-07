산업생산성 m/m은 해당 월의 공산품 및 산업부문 활동량을 전월 대비로 측정합니다. 전월 대비 성장률은 계절 조정 매개변수를 기반으로 합니다. 지수 계산에는 제조 산업, 광업 및 유틸리티가 포함됩니다. 공사는 포함되지 않습니다.

이 지수는 업종별 부가가치 변화를 반영하기 위한 것입니다. 이는 생산의 이중 계수를 막기 위해 서로 다른 생산 단계에서 기업이 받는 가격을 총가격에서 공제해야 한다는 것을 의미합니다. 실제로 생산 데이터는 감압된 매출, 물리적 생산 데이터, 원자재 중간 소비, 에너지, 노동 투입 등 다양한 소스에서 수집됩니다. 대부분의 경우 기본 지수 계산은 출력의 총값에 기초합니다.

이 지수는 2010년 기준으로 벤치마킹되며, 여기서 2010년 산업 생산 지수는 100으로 설정됩니다. 산업 생산 지수는 유로 지역의 단기 경제 통계를 나타내는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 분석가들은 이것을 유로존의 GDP를 예측하는 것뿐만 아니라 경제 발전의 초기 변화를 평가하기 위해 사용합니다.

지표 성장은 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

