ECB 가계대출 y/y는 보고기간 동안 유럽 가계에 대한 대출 수량의 변화를 반영합니다. 이 지표는 1년에 두 번 유럽중앙은행에 의해 발표됩니다. 각각 이전 두 분기의 대출에 적용됩니다.

가계대출에는 주택 구입과 소비자 신용대출이 포함됩니다. 여기에 비금융사 대출에도 반영되지 않는 민간기업 대출도 포함됩니다. EU 가계 대출 지수는 국가별로 별도로 수집된 데이터를 기반으로 작성됩니다. 기초 자료에는 유럽 국가 전체의 조화가 적용되지 않는 경상 미지급 대출이 포함됩니다.

이 지표는 유로권 금융기관이 2003년부터 ECB에 보고한 자료와 ECB가 실시한 은행 대출 조사를 토대로 산출한 것입니다. 그것은 기업과 가계로부터 은행 대출의 공급과 수요에 대한 다른 이해할 수 없는 통찰력을 제공합니다. 이번 조사는 실제 대출 규모 외에도 신용조건, 대출승인 기준, 불합격 비중 등을 다룹니다. 입수한 데이터는 통화 정책 조치에 대한 다양한 의사 결정 과정, 특히 금융 위기 상황에서 사용됩니다.

대출 데이터는 한편으로는 가계 지속 가능성을 보여주는 중요한 지표가 되고 다른 한편으로는 통화 정책을 반영합니다. 이러한 가치의 증가나 기대 이상의 가치는 경제와 EUR을 자극할 수 있습니다. 따라서 예상보다 낮은 가치는 유럽 통화에 부정적으로 간주됩니다.

