スウェーデン鉱工業生産指数前月比は、報告月の民間企業の鉱工業生産の前月との変化を反映しています。指標の計算は、製造、鉱業、精製、エネルギー生産などを含むすべての生産部門を対象としています。

指数計算用のデータは、従業員20人以上の企業または5,000万クローネを超える純売上高のオンライン調査を通じて収集されます。肥料、セメント、コンクリート、研磨製品の生産など、特定の産業からデータを収集するために、調査には従業員が10人以上の小規模企業も含まれています。

指数は、2015年に設定されている基準期間に関連して計算されます。2015年の指標ベンチマークは100に設定されています。指数は、季節調整された一連のデータに対して計算されます。さらに、新しいデータを受信すると、前の期間のデータを修正できます。

鉱工業生産は重要な経済指標であり、スウェーデンの経済発展の短期指標の1つです。この指数はGDP計算に使用されます。さらに、スウェーデンの工業生産統計は、ヨーロッパの月次Prodcomレポートに含まれています。

スウェーデン鉱工業生産の伸びはスウェーデンクローナの為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。

