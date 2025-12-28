カレンダーセクション

スウェーデン消費者物価指数(CPI)前月比 (Sweden Consumer Price Index (CPI) m/m)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
スウェーデン統計局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
セクター
価格
2.3% 1.6%
3.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
-0.3%
2.3%
次の発表 実際 予測
スウェーデン消費者物価指数(CPI)前月比は、報告月の消費財及びサービスの固定品目の価格の前月と比較した変化を消費者の視点から反映します。消費者物価指数は、財・サービスの最終消費者である世帯の視点からの価格変動を反映しているため、この指標は、個人の国内消費全体の価格変動を示しています。

指数は、固定された消費者品目に含まれる消費財及びサービスの価値の変化として計算されます。品目には、家計支出を代表する財・サービスが含まれています。これらは、食べ物と飲み物、衣類、電気と水の供給、およびサービス（健康、輸送、通信、娯楽、教育など）です。

指数は、割引や特別オファーを考慮して、消費者が財・サービスを購入する実際の価格に基づいて計算されます。指数は季節ごとに調整され、月ごとの変化を効率的に追跡できます。

消費者物価指数は、インフレと国民経済の状態を測定するための主要な指標です。この指数は、金利、税制上の優遇措置、賃金、政府の給付に影響を与える可能性があります。CPIはインフレの指標であるため、スウェーデンクローナの価値に大きな影響を与える可能性があります。指標の伸びは、SEK相場にとってプラスと見なすことができます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
2.3%
1.6%
3.1%
10月 2025
0.3%
2.1%
0.0%
9月 2025
0.0%
1.9%
-0.4%
8月 2025
-0.4%
0.6%
0.2%
7月 2025
3.0%
1.0%
2.8%
6月 2025
0.5%
0.5%
0.1%
5月 2025
0.1%
1.7%
0.1%
4月 2025
2.3%
-0.3%
2.3%
3月 2025
-0.7%
0.2%
0.6%
2月 2025
0.6%
0.0%
0.0%
1月 2025
0.0%
0.0%
0.0%
12月 2024
0.0%
0.1%
0.3%
11月 2024
0.3%
-0.2%
0.2%
10月 2024
0.2%
-0.1%
0.2%
9月 2024
0.2%
-0.2%
-0.6%
8月 2024
-0.6%
0.2%
0.1%
7月 2024
0.1%
0.2%
-0.1%
6月 2024
-0.1%
0.3%
0.2%
5月 2024
0.2%
0.2%
0.3%
4月 2024
0.3%
0.2%
0.1%
3月 2024
0.1%
0.3%
0.2%
2月 2024
0.2%
0.1%
-0.1%
1月 2024
-0.1%
-1.2%
0.7%
12月 2023
0.7%
2.4%
0.3%
11月 2023
0.3%
1.4%
0.2%
10月 2023
0.2%
-0.2%
0.5%
9月 2023
0.5%
1.5%
0.1%
8月 2023
0.1%
1.3%
0.0%
7月 2023
0.0%
-0.1%
1.1%
6月 2023
1.1%
1.1%
0.3%
5月 2023
0.3%
1.7%
0.5%
4月 2023
0.5%
-0.4%
0.6%
3月 2023
0.6%
2.1%
1.1%
2月 2023
1.1%
-0.1%
-1.1%
1月 2023
-1.1%
1.1%
2.1%
12月 2022
2.1%
1.3%
1.0%
11月 2022
1.0%
1.2%
0.2%
10月 2022
0.2%
1.2%
1.4%
9月 2022
1.4%
1.1%
1.8%
8月 2022
1.8%
1.1%
0.1%
7月 2022
0.1%
1.2%
1.4%
6月 2022
1.4%
1.2%
1.0%
5月 2022
1.0%
1.2%
0.6%
4月 2022
0.6%
0.9%
1.8%
3月 2022
1.8%
0.3%
0.9%
2月 2022
0.9%
0.3%
-0.5%
1月 2022
-0.5%
0.5%
1.3%
12月 2021
1.3%
0.5%
0.5%
11月 2021
0.5%
0.1%
0.2%
10月 2021
0.2%
0.0%
0.5%
