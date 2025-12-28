カレンダーセクション

経済指標カレンダー

Sveriges Riksbank金利決定 (Sveriges Riksbank Interest Rate Decision)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
Sveriges Riksbank
セクター
金銭
1.75%
1.75%
最後の発表 重要性 実際 予測
1.75%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

Riksbankの金利決定は、スウェーデンクローナ相場に影響を与える主要なイベントの1つです。レポレートは、民間銀行が7日間に渡ってRiksbankに資金を借入または預金する金利です。

この決定は、Riksbank理事会の6人のメンバーの投票により採択されます。年に5回（2020年までに年に6回）、Riksbank理事会が会合を開き、その間に金利決定を含む国の金融政策に関する最も重要な決定が採択されます。決定は、多数決に基づいて行われます。票が同数の場合、決定は銀行総裁が行います。

Riksbankは、インフレを目標水準まで上昇させるために金利を引き下げる可能性があります。反対に、インフレ率が目標水準を上回った場合、Riksbankはスウェーデンクローナをより高価にするために(他の手段の複合体に加えて)金利を引き上げます。

よって、銀行が採用した各金利決定は、国の通貨の相場に直接影響します（特に金利が変化する場合）。通常、金利引き上げの決定はスウェーデンクローナ相場の上昇につながります。

直近値:

実際のデータ

"Sveriges Riksbank金利決定 (Sveriges Riksbank Interest Rate Decision)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
1.75%
1.75%
1.75%
2.00%
2.00%
2.25%
2.25%
2.50%
2.50%
2.75%
2.75%
3.25%
3.25%
3.50%
3.50%
3.75%
3.75%
3.75%
3.75%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
3.75%
3.75%
3.50%
3.50%
3.00%
3.00%
2.50%
2.50%
1.75%
1.75%
0.75%
0.75%
0.25%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
12
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード