Riksbankの金利決定は、スウェーデンクローナ相場に影響を与える主要なイベントの1つです。レポレートは、民間銀行が7日間に渡ってRiksbankに資金を借入または預金する金利です。

この決定は、Riksbank理事会の6人のメンバーの投票により採択されます。年に5回（2020年までに年に6回）、Riksbank理事会が会合を開き、その間に金利決定を含む国の金融政策に関する最も重要な決定が採択されます。決定は、多数決に基づいて行われます。票が同数の場合、決定は銀行総裁が行います。

Riksbankは、インフレを目標水準まで上昇させるために金利を引き下げる可能性があります。反対に、インフレ率が目標水準を上回った場合、Riksbankはスウェーデンクローナをより高価にするために(他の手段の複合体に加えて)金利を引き上げます。

よって、銀行が採用した各金利決定は、国の通貨の相場に直接影響します（特に金利が変化する場合）。通常、金利引き上げの決定はスウェーデンクローナ相場の上昇につながります。

