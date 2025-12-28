経済指標カレンダー
Silf/Swedbank製造業購買担当者景気指数(PMI) (Silf/Swedbank Sweden Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|低
|54.6
|56.2
|
55.0
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|54.2
|
54.6
|次の発表
|実際
|予測
|
前
スウェーデンのSilf/Swedbank製造業PMIはスウェーデン経済の景気循環の指標で、SwedbankがSilfと協力して、製造会社で働く購買担当者の月次調査に基づいて計算します。この指数により、国の経済状態をすばやく評価できます。指数は毎月1日目の銀行取引開始日の08:30に公開されます。
毎月、製造部門で雇用されている約200人の購買担当者にアンケートが送信されます。担当者は、会社の特定の活動の状態を評価(増加、減少、変化なし)するよう依頼されます。回答者は注文、生産、雇用、納期、倉庫内の在庫を評価します。
指数値は、増加を報告した回答者の割合と変化なしを報告した回答の半分の合計として計算されます。50を超える値は経済成長を示し、50未満の値は不況を示します。
購買は企業の生産活動に先んじているため、多くの場合、購買担当者は他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。購買担当者は、そのような変更に最初に気付きます。PMIは、生産とインフレの先行指標として解釈され、アナリストに人気があります。スウェーデンPMIの成長は好調な市場環境の兆候であり、SEKに対してプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"Silf/Swedbank製造業購買担当者景気指数(PMI) (Silf/Swedbank Sweden Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用