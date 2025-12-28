カレンダーセクション

スウェーデン消費者物価の調和指数(HICP)前年比 (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
スウェーデン統計局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
セクター
価格
2.3%
3.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
2.3%
次の発表 実際 予測
スウェーデンの消費者物価調和指数(HICP)前年比は、特定の月の最終世帯消費を目的とした財・サービスの消費者品目の価格の前年同月と比較した変化を反映しています。HICP計算データはヨーロッパの一般的な規則に従って収集され、ヨーロッパ全体で調和されます。このアプローチにより、異なるヨーロッパ諸国での指数の互換性が得られます。

指数は、各国の個々の特性に関連して構築される消費財及びサービス品目と、この品目を構成する消費財及びサービスの重み付けに関するこれらの共通ルールを考慮して計算されます。この指数は、EU加盟国間のインフレの比較を可能にし、金融政策を決定する際に欧州中央銀行が使用する重要な指標です。

HICPは、割引やプロモーションを含め、実際に消費者が支払う価格を指します。指数計算のデータは販売時点で収集されます。<

期待を上回るHICP前月比の値は、通常スウェーデンクローナ相場にとってプラスと見なされます。

"スウェーデン消費者物価の調和指数(HICP)前年比 (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
2.3%
3.1%
10月 2025
3.1%
3.2%
9月 2025
3.2%
3.4%
8月 2025
3.4%
3.1%
7月 2025
3.1%
2.9%
6月 2025
2.8%
2.3%
5月 2025
2.3%
2.1%
4月 2025
2.1%
2.1%
3月 2025
2.1%
2.8%
2月 2025
2.8%
2.0%
1月 2025
2.0%
1.6%
12月 2024
1.6%
2.0%
11月 2024
2.0%
1.6%
10月 2024
1.6%
1.2%
9月 2024
1.2%
1.3%
8月 2024
1.3%
1.7%
7月 2024
1.7%
1.4%
6月 2024
1.4%
2.5%
5月 2024
2.5%
2.4%
4月 2024
2.4%
2.3%
3月 2024
2.3%
2.6%
2月 2024
2.6%
3.4%
1月 2024
3.4%
1.9%
12月 2023
1.9%
3.3%
11月 2023
3.3%
4.0%
10月 2023
4.0%
3.7%
9月 2023
3.7%
4.5%
8月 2023
4.5%
6.3%
7月 2023
6.3%
6.3%
6月 2023
6.3%
6.7%
5月 2023
6.7%
7.7%
4月 2023
7.7%
8.1%
3月 2023
8.1%
9.7%
2月 2023
9.7%
9.6%
1月 2023
9.6%
10.8%
12月 2022
10.8%
10.1%
11月 2022
10.1%
9.8%
10月 2022
9.8%
10.3%
9月 2022
10.3%
9.5%
8月 2022
9.5%
8.3%
7月 2022
8.3%
8.9%
6月 2022
8.9%
7.5%
5月 2022
7.5%
6.6%
4月 2022
6.6%
6.3%
3月 2022
6.3%
4.4%
2月 2022
4.4%
3.9%
1月 2022
3.9%
4.5%
12月 2021
4.5%
3.9%
11月 2021
3.9%
3.3%
10月 2021
3.3%
3.0%
123
