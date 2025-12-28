スウェーデンの世帯消費前年比は、報告された月にスウェーデンの世帯が購入した、耐久財（家電製品、自動車など）を含む、すべての財・サービスの市場価値の前年同月との変化を反映しています。 生産変化の前年比の推定により、長期的な鉱業動向を評価できます。

指標は詳細な消費を評価し、147の消費目標を対象とします（COICOP分類による）。計算には住居の購入は含まれていませんが、所有者が居住する住居の帰属家賃は含まれています。

指標計算のデータは、さまざまなソースから収集されます。それらの主なものは、すべての家計消費の約30％をカバーする売上高に関する統計です。また、会社の財務諸表やスウェーデン統計局からのさまざまな統計出版物についても取り上げています。

指標の目的はスウェーデンの世帯の消費量を明確に決定することであるため、統計にはスウェーデン市民の海外からの直接購入が含まれ、非居住者によるスウェーデンでの購入は除外されます。上記の購入を説明するために、エクスポートとインポートの統計のデータが使用されます。 家計消費は支出ベースGDPの重要な部分であり、経済成長の推進力です。よって、予想より高い指標値は、スウェーデンクローナの相場にとってプラスであると見なすことができます。

