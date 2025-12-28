カレンダーセクション

スウェーデン消費者物価指数(CPI)前年比 (Sweden Consumer Price Index (CPI) y/y)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
スウェーデン統計局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
セクター
価格
-0.2% 1.2%
0.4%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.0%
-0.2%
次の発表 実際 予測
スウェーデンの消費者物価指数(CPI)前年比は、指定された年の消費財及びサービス品目の価格の前年同月と比較した変化を測定します。消費者物価指数は、財・サービスの最終消費者である世帯の視点からの価格変動を反映しているため、この指標は、個人の国内消費全体の価格変動を示しています。

指数は、固定された消費者品目に含まれる消費財及びサービスの価値の変化として計算されます。品目には、家計支出を代表する財・サービスが含まれています。これらは、食べ物と飲み物、衣類、電気と水の供給、およびサービス（健康、輸送、通信、娯楽、教育など）です。

消費者物価指数は、インフレと国民経済の状態を測定するための主要な指標です。この指数は、金利、税制上の優遇措置、賃金、政府の給付に影響を与える可能性があります。CPIはインフレの指標であるため、スウェーデンクローナの価値に大きな影響を与える可能性があります。指標の伸びは、SEK相場にとってプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スウェーデン消費者物価指数(CPI)前年比 (Sweden Consumer Price Index (CPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-0.2%
1.2%
0.4%
10月 2025
0.9%
0.9%
0.9%
9月 2025
0.9%
1.3%
1.1%
8月 2025
1.1%
0.7%
0.8%
7月 2025
0.3%
0.4%
0.5%
6月 2025
0.7%
-0.4%
0.2%
5月 2025
0.2%
0.3%
0.3%
4月 2025
0.2%
0.7%
-0.5%
3月 2025
0.5%
0.8%
1.3%
2月 2025
1.3%
0.6%
0.9%
1月 2025
0.9%
0.9%
0.8%
12月 2024
0.8%
0.8%
1.6%
11月 2024
1.6%
1.1%
1.6%
10月 2024
1.6%
1.3%
1.6%
9月 2024
1.6%
1.0%
1.9%
8月 2024
1.9%
2.5%
2.6%
7月 2024
2.6%
2.5%
2.6%
6月 2024
2.6%
2.7%
3.7%
5月 2024
3.7%
3.2%
3.9%
4月 2024
3.9%
4.2%
4.1%
3月 2024
4.1%
4.5%
4.5%
2月 2024
4.5%
5.5%
5.4%
1月 2024
5.4%
4.4%
4.4%
12月 2023
4.4%
5.7%
5.8%
11月 2023
5.8%
5.2%
6.5%
10月 2023
6.5%
5.2%
6.5%
9月 2023
6.5%
6.9%
7.5%
8月 2023
7.5%
8.6%
9.3%
7月 2023
9.3%
8.5%
9.3%
6月 2023
9.3%
8.7%
9.7%
5月 2023
9.7%
9.3%
10.5%
4月 2023
10.5%
9.8%
10.6%
3月 2023
10.6%
11.7%
12.0%
2月 2023
12.0%
12.1%
11.7%
1月 2023
11.7%
12.6%
12.3%
12月 2022
12.3%
11.0%
11.5%
11月 2022
11.5%
12.0%
10.9%
10月 2022
10.9%
11.8%
10.8%
9月 2022
10.8%
10.3%
9.8%
8月 2022
9.8%
7.9%
8.5%
7月 2022
8.5%
9.6%
8.7%
6月 2022
8.7%
8.2%
7.3%
5月 2022
7.3%
7.1%
6.4%
4月 2022
6.4%
6.8%
6.0%
3月 2022
6.0%
5.1%
4.3%
2月 2022
4.3%
4.2%
3.7%
1月 2022
3.7%
3.1%
3.9%
12月 2021
3.9%
3.0%
3.3%
11月 2021
3.3%
3.5%
2.8%
10月 2021
2.8%
2.5%
2.5%
1234
