スウェーデン鉱工業生産前年比 (Sweden Industrial Production y/y)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
スウェーデン統計局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
セクター
ビジネス
6.1% 12.8%
14.3%
最後の発表 重要性 実際 予測
5.9%
6.1%
次の発表 実際 予測
スウェーデン鉱工業生産指数前年比は、報告月の民間企業の鉱工業生産の前年同月との変化を反映しています。 指標の計算は、製造、鉱業、精製、エネルギー生産などを含むすべての生産部門を対象としています。

指数計算用のデータは、従業員20人以上の企業または5,000万クローネを超える純売上高のオンライン調査を通じて収集されます。肥料、セメント、コンクリート、研磨製品の生産など、特定の産業からデータを収集するために、調査には従業員が10人以上の小規模企業も含まれています。

指数は、2015年に設定されている基準期間に関連して計算されます。2015年の指標ベンチマークは100に設定されています。

鉱工業生産は重要な経済指標であり、スウェーデンの経済発展の短期指標の1つです。この指数はGDP計算に使用されます。さらに、スウェーデンの工業生産統計は、ヨーロッパの月次Prodcomレポートに含まれています。

スウェーデン鉱工業生産の伸びはスウェーデンクローナの為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スウェーデン鉱工業生産前年比 (Sweden Industrial Production y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
6.1%
12.8%
14.3%
9月 2025
13.2%
5.0%
9.8%
8月 2025
10.0%
0.0%
4.0%
7月 2025
3.8%
6.6%
14.0%
6月 2025
13.3%
0.2%
3.0%
5月 2025
4.9%
-0.1%
5.2%
4月 2025
4.8%
-0.2%
-3.3%
3月 2025
-3.4%
-0.3%
-0.8%
2月 2025
-0.7%
-0.5%
-2.2%
1月 2025
-2.2%
5.8%
10.1%
12月 2024
9.0%
-0.3%
2.8%
11月 2024
2.7%
-0.9%
-2.0%
10月 2024
-2.1%
-0.8%
-0.8%
9月 2024
-1.0%
-0.7%
-3.2%
8月 2024
-3.2%
-0.4%
-2.0%
7月 2024
-1.6%
-0.6%
0.4%
6月 2024
0.9%
0.6%
-3.1%
5月 2024
-2.9%
-0.5%
-4.4%
4月 2024
-4.4%
2.3%
2.6%
3月 2024
2.9%
-0.6%
-2.5%
2月 2024
-1.5%
0.9%
0.9%
1月 2024
1.2%
0.7%
-0.1%
12月 2023
0.1%
1.0%
-0.8%
11月 2023
0.2%
1.2%
-0.5%
10月 2023
-1.1%
4.0%
0.0%
9月 2023
1.9%
0.5%
2.6%
8月 2023
4.7%
-3.5%
-5.1%
7月 2023
-4.0%
0.8%
-2.0%
6月 2023
-2.8%
4.1%
3.9%
5月 2023
3.8%
1.6%
3.9%
4月 2023
3.4%
2.2%
0.6%
3月 2023
-0.1%
4.7%
4.9%
2月 2023
4.9%
2.0%
3.8%
1月 2023
3.5%
-0.8%
0.8%
12月 2022
-2.5%
0.8%
-0.6%
11月 2022
-0.5%
4.7%
3.4%
10月 2022
2.9%
4.1%
6.9%
9月 2022
6.5%
5.3%
1.8%
8月 2022
2.1%
5.4%
7.3%
7月 2022
7.8%
1.3%
-1.3%
6月 2022
-0.5%
0.7%
0.3%
5月 2022
0.2%
1.2%
-0.3%
4月 2022
0.1%
1.3%
1.0%
3月 2022
0.8%
1.2%
2.3%
2月 2022
2.3%
2.5%
3.2%
1月 2022
3.9%
4.0%
-0.6%
12月 2021
0.1%
4.2%
4.1%
11月 2021
4.2%
2.9%
4.4%
10月 2021
3.7%
1.6%
1.8%
9月 2021
3.9%
7.0%
1.2%
