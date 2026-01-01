経済指標カレンダー
スウェーデン生産能力利用前期比 (Sweden Capacity Utilization q/q)
|低
|-0.2%
|-0.4%
|
0.8%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-0.1%
|
-0.2%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
スウェーデン生産能力利用前期比はスウェーデンの産業部門における稼働率の四半期ごとのダイナミクスを反映しています。これは、生産の増加と製造品の需要の指標として機能します。
稼働率は、企業や国が実際に使用している機器の生産能力を示す経済学および管理会計の概念です。したがって、それは実際の生産、つまり、設備が完全に使用されたときに製造できる製品の潜在的な量と比較した、設置された設備を使用して「実際に」生産されたものを指します。
この指標はスウェーデン統計局によって公開されています。完全版には、鉱業、エネルギー、資本財、耐久財などのセクター別の内訳が含まれています。
高い稼働率は、高い生産レベルと雇用に関連しています。よって、予想より高い指標値は、スウェーデンクローナの相場にとってプラスであると見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"スウェーデン生産能力利用前期比 (Sweden Capacity Utilization q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用