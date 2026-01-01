スウェーデン生産能力利用前期比はスウェーデンの産業部門における稼働率の四半期ごとのダイナミクスを反映しています。これは、生産の増加と製造品の需要の指標として機能します。

稼働率は、企業や国が実際に使用している機器の生産能力を示す経済学および管理会計の概念です。したがって、それは実際の生産、つまり、設備が完全に使用されたときに製造できる製品の潜在的な量と比較した、設置された設備を使用して「実際に」生産されたものを指します。

この指標はスウェーデン統計局によって公開されています。完全版には、鉱業、エネルギー、資本財、耐久財などのセクター別の内訳が含まれています。

高い稼働率は、高い生産レベルと雇用に関連しています。よって、予想より高い指標値は、スウェーデンクローナの相場にとってプラスであると見なすことができます。

