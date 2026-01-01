経済指標カレンダー
スウェーデン事業在庫の推移 (Sweden Business Inventories Change)
国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
セクター
ビジネス
|低
|Kr3.465 B
|
Kr2.327 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
Kr3.465 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
直近値:
実際のデータ
"スウェーデン事業在庫の推移 (Sweden Business Inventories Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
Kr3.465 B
Kr2.327 B
2 Q 2025
Kr1.964 B
Kr6.677 B
1 Q 2025
Kr8.705 B
Kr-5.478 B
4 Q 2024
Kr-6.141 B
Kr6.177 B
3 Q 2024
Kr1.824 B
Kr-2.166 B
2 Q 2024
Kr-2.394 B
Kr8.633 B
1 Q 2024
Kr3.691 B
Kr-8.494 B
4 Q 2023
Kr-6.846 B
Kr-7.693 B
3 Q 2023
Kr-7.389 B
Kr-3.636 B
2 Q 2023
Kr-4.189 B
Kr19.440 B
1 Q 2023
Kr16.381 B
Kr-7.704 B
