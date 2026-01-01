カレンダーセクション

スウェーデン事業在庫の推移 (Sweden Business Inventories Change)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
スウェーデン統計局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
セクター
ビジネス
Kr​3.465 B
Kr​2.327 B
最後の発表 重要性 実際 予測
Kr​3.465 B
次の発表 実際 予測
直近値:

実際のデータ

"スウェーデン事業在庫の推移 (Sweden Business Inventories Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
Kr​3.465 B
Kr​2.327 B
2 Q 2025
Kr​1.964 B
Kr​6.677 B
1 Q 2025
Kr​8.705 B
Kr​-5.478 B
4 Q 2024
Kr​-6.141 B
Kr​6.177 B
3 Q 2024
Kr​1.824 B
Kr​-2.166 B
2 Q 2024
Kr​-2.394 B
Kr​8.633 B
1 Q 2024
Kr​3.691 B
Kr​-8.494 B
4 Q 2023
Kr​-6.846 B
Kr​-7.693 B
3 Q 2023
Kr​-7.389 B
Kr​-3.636 B
2 Q 2023
Kr​-4.189 B
Kr​19.440 B
1 Q 2023
Kr​16.381 B
Kr​-7.704 B
