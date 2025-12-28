カレンダーセクション

スウェーデン民間部門生産高前月比 (Sweden Private Sector Production m/m)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
スウェーデン統計局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
ビジネス
102.1%
101.4%
最後の発表 重要性 実際 予測
102.1%
次の発表 実際 予測
スウェーデン民間部門生産前月比は、今月のカナダの商品及びサービスの合計値の前月と比較した変化を測定したものです。季節調整されたインデックス値は、スウェーデン統計局によって毎月発行されます。この指標は、以前にリリースされたビジネス生産指数に取って代わるものです。この指数の利点は、生産された財・サービスの最終的な量だけでなく、民間部門の生産全体を測定するため、初期データが提供されることです。

スウェーデン統計局は、従業員数が20人以上の民間企業と、年間売上高が5,000万クローナを超える企業の月次調査から関連データを収集しています。一部の企業の応答が遅れて提供されることがあるため、過去2か月の指数値は変更される場合があります。全体的な全体的な変化に加えて、スウェーデン統計局は部門(産業、サービス、建設)別のデータを公開しています。指数には、金融および保険サービスのセクターは含まれていません。

生産に関する情報はGDP計算に含まれ、産業およびサービス部門の生産からの純売上高、および貿易マージン（小売商品の販売からの経費を差し引いた収益）も反映します。

生産の伸びは、スウェーデン経済の健全性と国の良好なビジネス環境を反映し、望ましい要素であるため、予想よりも高い測定値は、スウェーデンクローナ相場にとってプラスと見なすことができます。

"スウェーデン民間部門生産高前月比 (Sweden Private Sector Production m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
102.1%
101.4%
9月 2025
0.9%
1.5%
8月 2025
0.9%
-1.6%
7月 2025
-1.7%
2.7%
6月 2025
105.7%
103.2%
5月 2025
-0.1%
1.8%
4月 2025
2.3%
-0.7%
3月 2025
-0.5%
-0.3%
2月 2025
-0.2%
-1.0%
1月 2025
-0.8%
1.1%
12月 2024
1.0%
1.3%
11月 2024
1.4%
-0.6%
10月 2024
-0.8%
0.7%
9月 2024
1.1%
2.0%
8月 2024
1.6%
-0.9%
7月 2024
-0.9%
0.1%
6月 2024
0.0%
0.8%
5月 2024
0.6%
-0.5%
4月 2024
-0.4%
-0.1%
3月 2024
0.6%
0.2%
2月 2024
0.3%
-0.6%
1月 2024
-0.6%
1.0%
12月 2023
1.4%
-0.3%
11月 2023
-0.3%
-0.4%
10月 2023
-0.5%
0.3%
9月 2023
0.4%
0.8%
8月 2023
0.5%
0.4%
7月 2023
0.3%
-1.8%
6月 2023
-1.6%
-0.4%
5月 2023
-0.2%
0.2%
4月 2023
0.6%
-1.0%
3月 2023
-1.1%
-0.6%
2月 2023
-0.4%
2.8%
1月 2023
2.2%
-0.3%
12月 2022
-0.4%
-1.3%
11月 2022
-1.1%
0.5%
10月 2022
0.2%
2.5%
9月 2022
1.2%
-1.0%
8月 2022
-1.3%
1.2%
7月 2022
1.2%
0.1%
6月 2022
-0.1%
1.2%
5月 2022
0.8%
1.2%
4月 2022
0.9%
0.3%
3月 2022
0.0%
-0.5%
2月 2022
-0.9%
-0.6%
1月 2022
0.2%
0.6%
12月 2021
0.6%
0.7%
11月 2021
0.5%
1.7%
10月 2021
1.5%
1.9%
9月 2021
1.9%
-3.9%
12
