Sveriges Riksbankの理事会は、年に5回金融政策会議を開催しています（2020年までに会議は年に6回開催されました）。金融政策委員会会議議事録は各理事会会議の後に発表されます。

Riksbank金融政策委員会会議議事要旨は各理事会会議のおよそ10日後に発表されます。この文書は、金利に関する議論の過程を明らかにするとともに、国の金融政策の変化とそれらに影響を与えた要因を含んでいます。

文書は会議と採択された決定に関する要約情報から始まります。その後、前回の会議以降に起こった国の経済発展の決定と変化に関する理事会メンバーからのコメントが続きます。

議事録の公表は、Riksbankが採択した決定の根本的な根拠を経済学者に提供します。理事会メンバーが表明した意見や一般レトリックに応じて、アナリストは、金利が次回にどのように変更されるのか、どのような短期金融政策措置が期待できるかについて、前提を定めることができます。

金融政策決定会合議事要旨は、金融政策の短期的な変化に関する明確なヒントが含まれている場合にのみ、国の通貨の相場に影響します。