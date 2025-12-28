スウェーデンのSilf/Swedbankサービス業PMIはスウェーデン経済の景気循環の指標で、SwedbankがSilfと協力して、サービス部門企業で働く購買担当者の月次調査に基づいて計算します。この指数により、国の経済状態をすばやく評価できます。指数は毎月3日目の銀行取引開始日の08:30に公開されます。

毎月、サービス部門で雇用されている約200人の購買担当者にアンケートが送信されます。担当者は、会社の特定の活動の状態を評価(増加、減少、変化なし)するよう依頼されます。回答者は注文、生産、雇用、納期、倉庫内の在庫を評価します。

指数値は、増加を報告した回答者の割合と変化なしを報告した回答の半分の合計として計算されます。50を超える値は経済成長を示し、50未満の値は不況を示します。

購買は企業の生産活動に先んじているため、多くの場合、購買担当者は他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。購買担当者は、そのような変更に最初に気付きます。PMIは、生産とインフレの先行指標として解釈され、アナリストに人気があります。サービスPMIの伸びは好調な市況を示しており、クローナにとってプラスと見なすことができます。

