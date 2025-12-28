スウェーデン民間部門生産前年比は、今月のカナダの商品及びサービスの合計値の前年同月と比較した変化を測定したものです。指数値は、スウェーデン統計局によって毎月発行されます。これは、以前にリリースされたビジネス生産指数に取って代わるものです。この指数の利点は、生産された財・サービスの最終的な量だけでなく、民間部門の生産全体を測定するため、初期データが提供されることです。

スウェーデン統計局は、従業員数が20人以上の民間企業と、年間売上高が5,000万クローナを超える企業の月次調査から関連データを収集しています。一部の企業の応答が遅れて提供されることがあるため、過去2か月の指数値は変更される場合があります。全体的な全体的な変化に加えて、スウェーデン統計局は部門(産業、サービス、建設)別のデータを公開しています。指数には、金融および保険サービスのセクターは含まれていません。

生産に関する情報はGDP計算に含まれ、産業およびサービス部門の生産からの純売上高、および貿易マージン（小売商品の販売からの経費を差し引いた収益）も反映します。

生産の伸びは、スウェーデン経済の健全性と国の良好なビジネス環境を反映し、望ましい要素であるため、予想よりも高い測定値は、スウェーデンクローナ相場にとってプラスと見なすことができます。

直近値: