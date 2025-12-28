カレンダーセクション

経済指標カレンダー

スウェーデン家計支出前月比 (Sweden Household Consumption m/m)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
スウェーデン統計局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
セクター
消費者
-0.9%
0.5%
最後の発表 重要性 実際 予測
-0.9%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

スウェーデンの世帯消費前月比は、報告された月にスウェーデンの世帯が購入した、耐久財（家電製品、自動車など）を含む、すべての財・サービスの市場価値の前月との変化を反映しています。指標は詳細な消費を評価し、147の消費目標を対象とします（COICOP分類による）。計算には住居の購入は含まれていませんが、所有者が居住する住居の帰属家賃は含まれています。

指標計算のデータは、さまざまなソースから収集されます。それらの主なものは、すべての家計消費の約30％をカバーする売上高に関する統計です。また、会社の財務諸表やスウェーデン統計局からのさまざまな統計出版物についても取り上げています。

指標の目的はスウェーデンの世帯の消費量を明確に決定することであるため、統計にはスウェーデン市民の海外からの直接購入が含まれ、非居住者によるスウェーデンでの購入は除外されます。上記の購入を説明するために、エクスポートとインポートの統計のデータが使用されます。 家計消費は支出ベースGDPの重要な部分であり、経済成長の推進力です。よって、予想より高い指標値は、スウェーデンクローナの相場にとってプラスであると見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

"スウェーデン家計支出前月比 (Sweden Household Consumption m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
-0.9%
0.5%
9月 2025
0.3%
0.8%
8月 2025
0.4%
0.4%
7月 2025
0.2%
0.6%
6月 2025
0.6%
-0.9%
5月 2025
-1.2%
0.4%
4月 2025
0.5%
-0.1%
3月 2025
-0.4%
1.0%
2月 2025
1.1%
-0.2%
1月 2025
-0.7%
0.1%
12月 2024
-0.3%
1.1%
11月 2024
1.1%
0.1%
10月 2024
-0.3%
-0.3%
9月 2024
-0.3%
0.9%
8月 2024
0.8%
1.2%
7月 2024
0.7%
-0.8%
6月 2024
-0.6%
0.0%
5月 2024
-0.4%
-0.4%
4月 2024
-0.4%
-0.4%
3月 2024
0.5%
-0.2%
2月 2024
-0.5%
-0.5%
1月 2024
-0.7%
0.4%
12月 2023
0.1%
-0.5%
11月 2023
-0.5%
0.5%
10月 2023
0.1%
-0.5%
9月 2023
-0.5%
0.4%
8月 2023
0.5%
0.6%
7月 2023
0.5%
-0.2%
6月 2023
-0.1%
-0.4%
5月 2023
-0.1%
0.8%
4月 2023
1.2%
-0.2%
3月 2023
-1.1%
-0.8%
2月 2023
-0.5%
0.8%
1月 2023
0.5%
-0.5%
12月 2022
-0.8%
0.0%
11月 2022
0.4%
-0.2%
10月 2022
-0.3%
-0.2%
9月 2022
-0.1%
-0.1%
8月 2022
0.0%
-1.1%
7月 2022
-1.5%
-1.0%
6月 2022
-0.4%
0.7%
5月 2022
0.7%
0.4%
4月 2022
-0.4%
0.5%
3月 2022
-0.1%
0.2%
2月 2022
-0.2%
-0.6%
1月 2022
0.0%
-1.3%
12月 2021
-2.8%
3.1%
11月 2021
1.0%
1.0%
10月 2021
0.8%
0.1%
9月 2021
0.1%
-0.4%
123
