スウェーデンの登録失業率は、国の労働局によって毎月公開されています。この率は、現在失業している経済的に活発なスウェーデンの居住者の割合を反映しています。値は、総労働年齢人口の割合として計算されます。

スウェーデン統計局によって公開されたデータとは異なり、この指標には、国の雇用サービスに正式に登録されており、失業保険の支払いを受けている人のみが含まれます。スウェーデン市民のみではなくスウェーデンの居住許可を持っている外国人も、失業者として登録できます。

他のすべての国と同様に、スウェーデンの失業データは、スウェーデンの経済発展を反映する最も重要な指標の1つです。政府部門はこのデータを使用して、経済対策を講じたり、労働市場を管理したりします。失業は社会情勢の指標となります。適切な失業データは、ECBなどの国際機関にも提供されます。

労働市場の数値は、最も重要な経済指標の1つです。しかし、これは経済の動きから数ヶ月遅れるので、動きを示すのではなく確認するものとなります。それにもかかわらず、失業率の低下はスウェーデンクローナにプラスの影響を与える可能性があります。

