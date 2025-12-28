カレンダーセクション

スウェーデンの登録失業率は、国の労働局によって毎月公開されています。この率は、現在失業している経済的に活発なスウェーデンの居住者の割合を反映しています。値は、総労働年齢人口の割合として計算されます。

スウェーデン統計局によって公開されたデータとは異なり、この指標には、国の雇用サービスに正式に登録されており、失業保険の支払いを受けている人のみが含まれます。スウェーデン市民のみではなくスウェーデンの居住許可を持っている外国人も、失業者として登録できます。

他のすべての国と同様に、スウェーデンの失業データは、スウェーデンの経済発展を反映する最も重要な指標の1つです。政府部門はこのデータを使用して、経済対策を講じたり、労働市場を管理したりします。失業は社会情勢の指標となります。適切な失業データは、ECBなどの国際機関にも提供されます。

労働市場の数値は、最も重要な経済指標の1つです。しかし、これは経済の動きから数ヶ月遅れるので、動きを示すのではなく確認するものとなります。それにもかかわらず、失業率の低下はスウェーデンクローナにプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スウェーデン登録済み失業率 (Sweden Registered Unemployment Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
6.7%
6.9%
6.8%
10月 2025
6.8%
6.6%
6.9%
9月 2025
6.9%
7.0%
7.0%
8月 2025
7.0%
7.4%
7.1%
7月 2025
7.1%
7.1%
6.9%
6月 2025
6.9%
6.7%
6.8%
5月 2025
6.8%
6.8%
6.9%
4月 2025
6.9%
7.1%
7.2%
2月 2025
7.2%
7.1%
7.2%
1月 2025
7.2%
7.1%
7.1%
12月 2024
7.1%
7.0%
6.9%
11月 2024
6.9%
7.1%
6.9%
10月 2024
6.9%
6.6%
6.8%
9月 2024
6.8%
6.7%
6.8%
8月 2024
6.8%
6.8%
6.8%
7月 2024
6.8%
6.7%
6.6%
6月 2024
6.6%
6.6%
6.5%
5月 2024
6.5%
6.5%
6.6%
4月 2024
6.6%
6.6%
6.7%
3月 2024
6.7%
6.8%
6.8%
2月 2024
6.8%
7.0%
6.8%
1月 2024
6.8%
6.6%
6.7%
12月 2023
6.7%
6.4%
6.5%
11月 2023
6.5%
6.3%
6.4%
10月 2023
6.4%
6.3%
6.4%
9月 2023
6.4%
6.5%
6.4%
8月 2023
6.4%
6.5%
6.3%
7月 2023
6.3%
6.2%
6.2%
6月 2023
6.2%
5.9%
6.1%
5月 2023
6.1%
6.2%
6.3%
4月 2023
6.3%
6.4%
6.4%
3月 2023
6.4%
6.4%
6.5%
2月 2023
6.5%
6.4%
6.5%
1月 2023
6.5%
6.7%
6.6%
12月 2022
6.6%
6.8%
6.6%
11月 2022
6.6%
6.4%
6.6%
10月 2022
6.6%
6.4%
6.6%
9月 2022
6.6%
6.5%
6.6%
8月 2022
6.6%
6.8%
6.7%
7月 2022
6.7%
6.5%
6.6%
6月 2022
6.6%
6.5%
6.6%
5月 2022
6.6%
6.5%
6.8%
4月 2022
6.8%
6.7%
7.0%
3月 2022
7.0%
7.0%
7.2%
2月 2022
7.2%
7.5%
7.3%
1月 2022
7.3%
7.4%
7.2%
12月 2021
7.2%
7.4%
7.2%
11月 2021
7.2%
7.0%
7.3%
10月 2021
7.3%
7.3%
7.5%
9月 2021
7.5%
7.4%
7.7%
123
