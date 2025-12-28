スウェーデン消費者物価調和指数(HICP)前月比は、特定の月の最終世帯消費を目的とした財・サービスの消費者品目の価格の前月と比較した変化を反映しています。HICP計算データはヨーロッパの一般的な規則に従って収集され、ヨーロッパ全体で調和されます。このアプローチにより、異なるヨーロッパ諸国での指数の互換性が得られます。

指数は、各国の個々の特性に関連して構築される消費財及びサービス品目と、この品目を構成する消費財及びサービスの重み付けに関するこれらの共通ルールを考慮して計算されます。この指数は、EU加盟国間のインフレの比較を可能にし、金融政策を決定する際に欧州中央銀行が使用する重要な指標です。

HICPは、割引やプロモーションを含め、実際に消費者が支払う価格を指します。指数計算のデータは販売時点で収集されます。<

期待を上回るHICP前月比の値は、通常スウェーデンクローナ相場にとってプラスと見なされます。

直近値: