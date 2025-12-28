カレンダーセクション

スウェーデン消費者物価の調和指数(HICP)前月比 (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
スウェーデン統計局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
セクター
価格
-0.2%
0.4%
最後の発表 重要性 実際 予測
-0.2%
次の発表 実際 予測
スウェーデン消費者物価調和指数(HICP)前月比は、特定の月の最終世帯消費を目的とした財・サービスの消費者品目の価格の前月と比較した変化を反映しています。HICP計算データはヨーロッパの一般的な規則に従って収集され、ヨーロッパ全体で調和されます。このアプローチにより、異なるヨーロッパ諸国での指数の互換性が得られます。

指数は、各国の個々の特性に関連して構築される消費財及びサービス品目と、この品目を構成する消費財及びサービスの重み付けに関するこれらの共通ルールを考慮して計算されます。この指数は、EU加盟国間のインフレの比較を可能にし、金融政策を決定する際に欧州中央銀行が使用する重要な指標です。

HICPは、割引やプロモーションを含め、実際に消費者が支払う価格を指します。指数計算のデータは販売時点で収集されます。<

期待を上回るHICP前月比の値は、通常スウェーデンクローナ相場にとってプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

"スウェーデン消費者物価の調和指数(HICP)前月比 (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-0.2%
0.4%
10月 2025
0.4%
0.2%
9月 2025
0.2%
-0.3%
8月 2025
-0.3%
0.3%
7月 2025
0.3%
0.6%
6月 2025
0.5%
0.1%
5月 2025
0.3%
0.2%
4月 2025
0.2%
-0.6%
3月 2025
-0.6%
1.0%
2月 2025
1.0%
0.1%
1月 2025
0.1%
0.3%
12月 2024
0.3%
0.6%
11月 2024
0.6%
0.5%
10月 2024
0.5%
0.3%
9月 2024
0.3%
-0.6%
8月 2024
-0.6%
0.1%
7月 2024
0.1%
-0.1%
6月 2024
-0.1%
0.2%
5月 2024
0.2%
0.3%
4月 2024
0.3%
0.1%
3月 2024
0.1%
0.2%
2月 2024
0.2%
-0.3%
1月 2024
-0.3%
0.7%
12月 2023
0.7%
0.2%
11月 2023
0.2%
0.1%
10月 2023
0.1%
0.4%
9月 2023
0.4%
-0.2%
8月 2023
-0.2%
-0.2%
7月 2023
-0.2%
1.0%
6月 2023
1.0%
0.1%
5月 2023
0.1%
0.2%
4月 2023
0.2%
0.5%
3月 2023
0.5%
1.0%
2月 2023
1.0%
-1.8%
1月 2023
-1.8%
2.1%
12月 2022
2.1%
0.8%
11月 2022
0.8%
-0.2%
10月 2022
-0.2%
1.2%
9月 2022
1.2%
1.6%
8月 2022
1.6%
-0.2%
7月 2022
-0.2%
1.3%
6月 2022
1.3%
1.1%
5月 2022
1.1%
0.6%
4月 2022
0.6%
1.9%
3月 2022
1.9%
0.9%
2月 2022
0.9%
-0.6%
1月 2022
-0.6%
1.4%
12月 2021
1.4%
0.6%
11月 2021
0.6%
0.2%
10月 2021
0.2%
0.5%
123
