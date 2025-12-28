スウェーデンのインフレを評価するための最も人気のある指標は、消費者物価指数（CPI）です。CPIは、全国の世帯が購入した財・サービスの価格変動を時系列で測定したものです。もう1つのインフレ関連指数は、固定金利（CPIF）前年比の消費者物価指数です。CPIFは、メインのCPI計算に使用されるのと同じデータに基づいて毎月計算されます。ただし、金融政策の変更による直接的な影響は計算から除外されます。Riksbankの金融政策は、住宅ローン金利の変化を通じてCPIに影響を与えると考えられています。しかし、これらの変化は根本的なインフレ圧力とは関係ありません。この指数は、指定された月の前年同月と比較した変化を示しています。

メインCPIの欠点は、国の中央銀行によって導入された金融政策の変更の直接的な影響を受けることです。このような変更は住宅ローンの金利に影響を与え、CPIに大きな直接的な影響を与えます。しかし、これらの変化は根本的なインフレ圧力とは関係ありません。

2017年以降、RiksbankはCPIFをインフレターゲットのターゲット変数として使用します。これは、この指数が主要なインフレ傾向のより正確な反映を提供するためです。指数の増加はスウェーデンクローナにとってプラスと見なすことができます。

直近値: