経済指標カレンダー
スウェーデン固定金利付き消費者物価指数(CPIF)前年比 (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) y/y)
|低
|2.3%
|3.4%
|
3.1%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|2.2%
|
2.3%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
スウェーデンのインフレを評価するための最も人気のある指標は、消費者物価指数（CPI）です。CPIは、全国の世帯が購入した財・サービスの価格変動を時系列で測定したものです。もう1つのインフレ関連指数は、固定金利（CPIF）前年比の消費者物価指数です。CPIFは、メインのCPI計算に使用されるのと同じデータに基づいて毎月計算されます。ただし、金融政策の変更による直接的な影響は計算から除外されます。Riksbankの金融政策は、住宅ローン金利の変化を通じてCPIに影響を与えると考えられています。しかし、これらの変化は根本的なインフレ圧力とは関係ありません。この指数は、指定された月の前年同月と比較した変化を示しています。
メインCPIの欠点は、国の中央銀行によって導入された金融政策の変更の直接的な影響を受けることです。このような変更は住宅ローンの金利に影響を与え、CPIに大きな直接的な影響を与えます。しかし、これらの変化は根本的なインフレ圧力とは関係ありません。
2017年以降、RiksbankはCPIFをインフレターゲットのターゲット変数として使用します。これは、この指数が主要なインフレ傾向のより正確な反映を提供するためです。指数の増加はスウェーデンクローナにとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"スウェーデン固定金利付き消費者物価指数(CPIF)前年比 (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
