スウェーデン鉱工業新規受注前年比は、前年同月と比較した、報告された月の間にスウェーデンの民間企業が受け取った新規注文の変化を反映します。この指標は、製造、鉱業、精製、エネルギー生産など、スウェーデンの生産のすべての部門での注文を反映しています。

スウェーデン統計局は、20人以上の従業員、または5000万SEKを超える純売上高を抱える企業の月次オンライン調査を介して、指数計算用のデータを収集します。新規注文データは、一般的な業界調査の一部として収集されます。

工業受注は将来の生産量を反映しているため、この指数は主要な生産指標と見なされます。新しいデータを受信すると、前の期間のデータを修正できます。

新規鉱工業受注の増加は、国民経済の拡大を示す好ましい要因です。よって、予想より高い指標値は、スウェーデンクローナの相場にとってプラスであると見なすことができます。

直近値: