スウェーデン鉱工業新規受注前年比 (Sweden Industrial New Orders y/y)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
スウェーデン統計局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
セクター
ビジネス
12.1% -1.7%
6.7%
最後の発表 重要性 実際 予測
12.0%
12.1%
次の発表 実際 予測
スウェーデン鉱工業新規受注前年比は、前年同月と比較した、報告された月の間にスウェーデンの民間企業が受け取った新規注文の変化を反映します。この指標は、製造、鉱業、精製、エネルギー生産など、スウェーデンの生産のすべての部門での注文を反映しています。

スウェーデン統計局は、20人以上の従業員、または5000万SEKを超える純売上高を抱える企業の月次オンライン調査を介して、指数計算用のデータを収集します。新規注文データは、一般的な業界調査の一部として収集されます。

工業受注は将来の生産量を反映しているため、この指数は主要な生産指標と見なされます。新しいデータを受信すると、前の期間のデータを修正できます。

新規鉱工業受注の増加は、国民経済の拡大を示す好ましい要因です。よって、予想より高い指標値は、スウェーデンクローナの相場にとってプラスであると見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スウェーデン鉱工業新規受注前年比 (Sweden Industrial New Orders y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
12.1%
-1.7%
6.7%
9月 2025
7.2%
2.0%
7.8%
8月 2025
7.3%
-2.5%
-0.4%
7月 2025
-1.4%
-2.0%
0.9%
6月 2025
1.0%
2.0%
-4.1%
5月 2025
-2.4%
12.2%
7.4%
4月 2025
7.0%
12.4%
11.6%
3月 2025
10.7%
3.1%
2.4%
2月 2025
2.5%
13.5%
16.9%
1月 2025
16.7%
4.4%
5.8%
12月 2024
5.8%
9.0%
5.0%
11月 2024
5.1%
6.6%
-1.1%
10月 2024
-1.0%
-5.2%
-5.4%
9月 2024
-5.7%
-4.7%
2.5%
8月 2024
4.0%
-1.4%
-0.3%
7月 2024
-0.1%
-5.9%
1.0%
6月 2024
0.8%
-8.5%
-8.8%
5月 2024
-8.9%
-17.0%
-15.0%
4月 2024
-15.8%
-2.2%
-6.4%
3月 2024
1.0%
2.5%
-3.3%
2月 2024
-3.5%
1.6%
-5.9%
1月 2024
-6.1%
2.7%
-8.5%
12月 2023
-6.9%
0.0%
0.2%
11月 2023
1.0%
3.5%
0.2%
10月 2023
-0.4%
1.3%
2.4%
9月 2023
3.6%
-2.2%
0.1%
8月 2023
-0.4%
-0.6%
-9.4%
7月 2023
-8.4%
3.2%
0.3%
6月 2023
0.3%
1.5%
13.6%
5月 2023
14.9%
-3.8%
-0.3%
4月 2023
-0.1%
-4.2%
-8.0%
3月 2023
-9.3%
-0.2%
-4.7%
2月 2023
-4.7%
7.2%
-10.5%
1月 2023
-10.5%
10.6%
22.7%
12月 2022
24.9%
-7.0%
-7.0%
11月 2022
-6.8%
5.2%
-7.3%
10月 2022
-7.1%
2.1%
4.7%
9月 2022
4.8%
15.0%
-0.4%
8月 2022
-0.6%
19.4%
4.1%
7月 2022
4.3%
8.7%
-1.8%
6月 2022
-1.7%
-7.0%
-5.1%
5月 2022
-7.5%
-9.3%
7.6%
4月 2022
7.4%
-10.2%
6.6%
3月 2022
6.5%
-3.8%
1.1%
2月 2022
1.3%
11.3%
3.3%
1月 2022
3.6%
-3.0%
-7.8%
12月 2021
-7.7%
-5.4%
3.0%
11月 2021
3.0%
-8.7%
7.8%
10月 2021
6.8%
-7.4%
1.4%
9月 2021
0.9%
5.1%
2.2%
123
