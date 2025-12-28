Silf/Swedbank統合PMIは2019年から公開されています。これは、製造およびサービスPMIに基づいて計算された複合指標です。複合指数は、国の経済状態の迅速な評価を可能にし、GDP成長とよく相関します。指数は毎月3日目の銀行取引開始日の08:30にサービスPMIとともに公開されます。

指数は、約400人の購買担当者を対象とした月次調査に基づいてSwedbankとSilfによって計算されています。参加者は、会社の特定の活動の状態を評価(増加、減少、変化なし)するよう依頼されます。回答者は注文、生産、雇用、納期、倉庫内の在庫を評価します。

結果の指数では、指数値での製造部門の重みは28％でサービス部門は72％です。50を超える値は経済成長を示し、50未満の値は不況を示します。値は季節調整されています。

購買は企業の生産活動に先んじているため、多くの場合、購買担当者は他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。購買担当者は、そのような変更に最初に気付きます。PMIは、生産とインフレの先行指標として解釈され、アナリストに人気があります。複合PMIの伸びは好調な市況を示しており、クローナにとってプラスと見なすことができます。

直近値: