Silf/Swedbank複合購買担当者景気指数(PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
Silf/Swedbank
セクター
ビジネス
57.8
55.6
最後の発表 重要性 実際 予測
57.8
次の発表 実際 予測
Silf/Swedbank統合PMIは2019年から公開されています。これは、製造およびサービスPMIに基づいて計算された複合指標です。複合指数は、国の経済状態の迅速な評価を可能にし、GDP成長とよく相関します。指数は毎月3日目の銀行取引開始日の08:30にサービスPMIとともに公開されます。

指数は、約400人の購買担当者を対象とした月次調査に基づいてSwedbankとSilfによって計算されています。参加者は、会社の特定の活動の状態を評価(増加、減少、変化なし)するよう依頼されます。回答者は注文、生産、雇用、納期、倉庫内の在庫を評価します。

結果の指数では、指数値での製造部門の重みは28％でサービス部門は72％です。50を超える値は経済成長を示し、50未満の値は不況を示します。値は季節調整されています。

購買は企業の生産活動に先んじているため、多くの場合、購買担当者は他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。購買担当者は、そのような変更に最初に気付きます。PMIは、生産とインフレの先行指標として解釈され、アナリストに人気があります。複合PMIの伸びは好調な市況を示しており、クローナにとってプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

"Silf/Swedbank複合購買担当者景気指数(PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
57.8
55.6
10月 2025
55.3
57.1
9月 2025
57.1
53.9
8月 2025
53.9
50.3
7月 2025
50.3
51.5
6月 2025
51.5
50.3
5月 2025
50.3
50.6
3月 2025
50.6
51.3
2月 2025
51.5
50.9
1月 2025
50.9
51.7
12月 2024
51.7
51.8
11月 2024
51.7
53.1
10月 2024
53.0
49.6
9月 2024
49.7
52.5
8月 2024
52.8
52.5
7月 2024
52.5
52.4
6月 2024
52.3
51.0
5月 2024
50.8
49.1
4月 2024
49.0
53.0
3月 2024
52.8
50.6
2月 2024
50.1
50.2
1月 2024
50.5
49.8
12月 2023
49.7
48.6
11月 2023
48.5
47.8
10月 2023
47.7
45.4
9月 2023
45.4
47.6
8月 2023
48.1
51.9
7月 2023
51.3
45.7
6月 2023
45.8
46.8
5月 2023
47.6
49.0
4月 2023
52.7
49.3
3月 2023
47.8
46.1
2月 2023
46.1
49.9
1月 2023
49.9
51.0
12月 2022
51.0
51.9
11月 2022
51.9
54.0
10月 2022
54.0
53.5
9月 2022
53.5
56.9
8月 2022
56.9
56.5
7月 2022
57.2
59.9
6月 2022
60.3
64.6
5月 2022
64.6
64.5
4月 2022
64.4
61.2
3月 2022
63.1
65.0
2月 2022
65.3
66.8
1月 2022
66.9
65.9
12月 2021
65.8
67.1
11月 2021
67.2
66.9
10月 2021
67.0
68.2
9月 2021
68.2
63.7
12
