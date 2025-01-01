DocumentazioneSezioni
CExpertTrailing

CExpertTrailing è una classe base per gli algoritmi di trailing, non fa nulla, ma fornisce le interfacce.

Come usarla:

1. Prepara un algoritmo per il trailing;
2. Creare la propria classe di trailing, ereditata dalla classe CExpertTrailing;
3. Sovrascrivere i metodi virtuali nella tua classe con i propri algoritmi.

È possibile trovare un esempio di classi di trailing nella cartella Expert\Trailing\.

Descrizione

CExpertTrailing è una classe base per l'implementazione di algoritmi di trailing stop.

Dichiarazione

   class CExpertTrailing : public CExpertBase

Titolo

   #include <Expert\ExpertTrailing.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

Discendenti diretti

CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR

Metodi della Classe

Controllo delle condizioni di Trailing Stop

 

virtual CheckTrailingStopLong

Controlla condizioni per modificare i parametri della posizione long

virtual CheckTrailingStopShort

Controlla condizioni per modificare i parametri della posizione short

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

 