CExpertTrailing
CExpertTrailing è una classe base per gli algoritmi di trailing, non fa nulla, ma fornisce le interfacce.
Come usarla:
1. Prepara un algoritmo per il trailing;
2. Creare la propria classe di trailing, ereditata dalla classe CExpertTrailing;
3. Sovrascrivere i metodi virtuali nella tua classe con i propri algoritmi.
È possibile trovare un esempio di classi di trailing nella cartella Expert\Trailing\.
Descrizione
CExpertTrailing è una classe base per l'implementazione di algoritmi di trailing stop.
Dichiarazione
class CExpertTrailing : public CExpertBase
Titolo
#include <Expert\ExpertTrailing.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
CExpertTrailing
Discendenti diretti
CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR
Metodi della Classe
Controllo delle condizioni di Trailing Stop
virtual CheckTrailingStopLong
Controlla condizioni per modificare i parametri della posizione long
virtual CheckTrailingStopShort
Controlla condizioni per modificare i parametri della posizione short
Metodi ereditati dalla classe CObject
Metodi ereditati dalla classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators