MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertMoney 

CExpertMoney

CExpertMoney è una classe base per gli algoritmi di gestione del denaro e del rischio.

Descrizione

CExpertMoney è una classe base per l'implementazione delle classi di gestione del denaro e del rischio.

Dichiarazione

   class CExpertMoney : public CObject

Titolo

   #include <Expert\ExpertMoney.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

Discendenti diretti

CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized

Metodi della Classe

L'accesso ai Dati Protetti

 

Percent

Imposta il valore del parametro "Rischio percentuale" (Risk percent)

Inizializzazione

 

virtual ValidationSettings

Controlla le impostazioni

Controllo delle Condizioni di Trading

 

virtual CheckOpenLong

Ottiene il volume per la posizione long

virtual CheckOpenShort

Ottiene il volume per la posizione short

virtual CheckReverse

Ottiene il volume per l'inversione della posizione

virtual CheckClose

Controlli condizioni per chiudere la posizione aperta

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators