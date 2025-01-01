CExpertMoney
CExpertMoney è una classe base per gli algoritmi di gestione del denaro e del rischio.
Descrizione
CExpertMoney è una classe base per l'implementazione delle classi di gestione del denaro e del rischio.
Dichiarazione
|
class CExpertMoney : public CObject
Titolo
|
#include <Expert\ExpertMoney.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CExpertMoney
Discendenti diretti
CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized
Metodi della Classe
|
L'accesso ai Dati Protetti
|
|
Imposta il valore del parametro "Rischio percentuale" (Risk percent)
|
Inizializzazione
|
|
virtual ValidationSettings
|
Controlla le impostazioni
|
Controllo delle Condizioni di Trading
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Ottiene il volume per la posizione long
|
virtual CheckOpenShort
|
Ottiene il volume per la posizione short
|
virtual CheckReverse
|
Ottiene il volume per l'inversione della posizione
|
virtual CheckClose
|
Controlli condizioni per chiudere la posizione aperta
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
|
Metodi ereditati dalla classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators