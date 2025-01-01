DocumentationSections
OnBookEventProcess

Sets a flag to handle the OnBookEvent event.

void  OnChartEventProcess(
   bool     value        // flag
   )

Parameters

value

[in] Flag to handle the OnBookEvent event.

Return Value

None.

Note

If the flag is true, the OnBookEvent event is handled. By default, the flag is set to false.