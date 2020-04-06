Ashen Mirage Protocol AI
- Asesores Expertos
- Huu Loc Nguyen
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Nombre del producto: Protocolo Ashen Mirage
[Subtítulo: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready]
Introducción El Protocolo Ashen Mirage es un sistema de trading algorítmico especializado desarrollado para capitalizar "Falsos Breakouts" y "Agarres de Liquidez" en el mercado. A diferencia de los sistemas de seguimiento de tendencias, que suelen entrar tarde, Ashen Mirage adopta un enfoque contrario. Espera a que el mercado se extienda en exceso hasta zonas extremas (El Espejismo), identifica el agotamiento del impulso y ejecuta operaciones de inversión de precisión exactamente cuando el precio es rechazado.
Estrategia y lógica de negociación El algoritmo funciona según un estricto protocolo de 3 fases:
-
Extensión (La Trampa): Supervisa la desviación del precio utilizando bandas de Bollinger ampliadas (desviación estándar 2,5) para identificar picos de mercado insostenibles (trampas bajistas y alcistas).
-
Agotamiento: Filtra las señales de entrada utilizando un RSI de alta sensibilidad (Periodo 7) para confirmar que el impulso contrario se ha agotado por completo.
-
Rechazo: Ejecuta una operación sólo cuando la vela vuelve a cerrar dentro de las bandas, confirmando estadísticamente el fracaso de la ruptura.
Características principales
-
Gestión del riesgo institucional: El Position Sizer integrado calcula el tamaño del lote en función del riesgo en USD (por ejemplo, riesgo de 50 $ por operación). No es necesario el cálculo manual.
-
Arquitectura de Seguridad: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala, Sin Promedio. Cada operación está protegida por un Stop Loss y un Take Profit.
-
Compatible con Prop Firm: Diseñado para respetar los límites de reducción de las empresas de financiación (FTMO, MFF, etc.).
-
Cuadro de mandos fantasma: Presenta un panel no intrusivo en el gráfico que muestra en tiempo real el estado de la trampa y las métricas de beneficios.
Recomendaciones
-
Símbolo: Los pares volátiles funcionan mejor (Gold/XAUUSD, US30, GBPUSD, GBPJPY).
-
Marco temporal: M15 o H1.
-
Tipo de cuenta: Cuenta ECN/Raw Spread recomendada para la mejor ejecución.
-
Saldo mínimo: $200 (para lotes de 0,01) o $1000+ para una gestión adecuada del riesgo.
Parámetros de entrada Por favor, compruebe los siguientes ajustes para personalizar el EA:
-
=== 1. PROTOCOLO DE RIESGO ASHEN ===
-
InpUseRiskUSD : Activar/Desactivar el cálculo de auto-lotes basado en el riesgo USD.
-
InpRiskUSD : Riesgo monetario máximo por operación (por ejemplo, 50,0).
-
InpFixedLots : Tamaño de lote fijo si el riesgo automático está desactivado.
-
InpRewardRatio : Objetivo de la relación riesgo-recompensa (Por defecto: 2,0).
-
-
=== 2. NÚCLEO DE LA ESTRATEGIA MIRAGE ===
-
InpBandsPeriod : Periodo para las Bandas de Bollinger (La Arena).
-
InpBandsDev : Multiplicador de desviación para definir la Zona Extrema (Por defecto: 2.5).
-
InpRSI_Period : Periodo para el filtro rápido RSI (Por defecto: 7).
-
InpRSI_Overbought / InpRSI_Oversold : Niveles para activar señales de reversión.
-
-
=== 3. SEGURIDAD Y SALIDA ===
-
InpSL_ATR_Mult : Distancia de Stop Loss calculada por ATR.
-
InpUseTrailing : Habilitar Trailing Stop dinámico.
-
-
=== 4. SISTEMA ===
-
InpMagicNumber : Identificador único para el EA.
-
InpMaxSpreadPoints : Máximo spread permitido para evitar operar durante picos de noticias.
-
Guía de Instalación
-
Haga clic en Comprar o Descargar Demo.
-
Actualice su Navegador MT5 y arrastre el EA al gráfico (por ejemplo, XAUUSD M15).
-
Permita "Algo Trading" en los ajustes.
-
Ajuste InpRiskUSD de acuerdo a su capital.