AI Gold Sniper MT5

5

SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL:

MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo):https://www.mql5.com/en/signals/2329380
IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo):https://www.mql5.com/en/signals/2340132

Canal de trading con EA de Forex en MQL5:Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias.Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5.

¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399!

Después de eso, el precio subirá a $499.

El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan comprado.


AI Gold Sniper aplica el último modelo GPT-4o (GPT-4o de OpenAI) en el trading de XAU/USD, diseñado en base a un El marco algorítmico multicapa integra el procesamiento de datos no estructurados y el análisis intermercado para optimizar las decisiones de inversión. GPT-4o, integrado en AI Gold Sniper, utiliza redes neuronales convolucionales (CNN) y redes recurrentes (RNN) para analizar simultáneamente series de datos históricos de precios, fluctuaciones macroeconómicas (tipos de interés, inflación), señales técnicas en múltiples marcos temporales y noticias en tiempo real mediante procesamiento del lenguaje natural (PLN). El mecanismo de aprendizaje por refuerzo profundo permite al asesor experto (EA) adaptarse dinámicamente a los cambios del mercado evaluando las interacciones multidimensionales entre el par XAU/USD y los índices relacionados (índice del dólar estadounidense, rendimientos de los bonos del Estado y precios del petróleo crudo). Se aplica un modelo de metaaprendizaje estocástico para equilibrar la estrategia a corto plazo, basada en el análisis de sentimiento de fuentes financieras, con la tendencia a largo plazo del análisis fundamental. El sistema se verifica mediante pruebas retrospectivas de Monte Carlo con una fiabilidad del 99 % en un conjunto de datos de múltiples períodos, demostrando su capacidad para minimizar las pérdidas (<5 %) y optimizar el ratio de Sharpe (>2,3) en condiciones de mercado volátiles.
El EA utiliza stop loss para todas las órdenes y no emplea métodos de trading peligrosos: ni grid, ni martingala, etc. AI Gold Sniper es uno de los EA que he utilizado y con el que he operado con cuentas de gestión de fondos durante muchos años. He publicado oficialmente la versión más optimizada del EA.
El marco temporal de trading no es importante para el EA. Sin embargo, recomiendo dejar el marco temporal H1 para que el EA pueda utilizar datos de todos los marcos temporales inferiores a H1 como parámetros.
El precio limitado de 299 $ es solo para las primeras 10 ventas. Después de las 10 ventas, el precio aumentará 100 $.
El precio final de AI Gold Sniper es de $1999.

Algunas características:

- No utiliza métodos de trading peligrosos: sin grid, sin martingala... solo una operación.

- La orden siempre está protegida por Stop Loss.

- Optimización del EA con la configuración predeterminada: fácil de usar.

- Filtro de tiempo inteligente para evitar caídas, subidas y gaps inesperados...

...

Versión MT4:https://www.mql5.com/en/market/product/111082
La estrategia se probó de forma estable desde 2003 hasta 2024 utilizando cada tick real en MT4 con Dukascopy Real Ticks (calidad de tick del 100%). El trading en vivo funciona correctamente en varios brokers.
Gold Trading AI es un EA que opera con XAUUSD (ORO). Asesor totalmente automático.

- CONFIGURACIÓN DEL EA:

Símbolo XAUUSD
Marco temporal H1
Desde la prueba 2003
Configuración Configuración predeterminada
Brokers Cualquiera
Depósito mínimo $200/0.01 lote
Depósito recomendado $500/0.01 lote (Para una reducción aproximada del 10%)
Características

- Sin Martingala, sin Grid

- La orden siempre está protegida por Stop Loss

- Fácil de usar con defa
Comentarios 34
Alireza Kalamati
609
Alireza Kalamati 2025.12.24 10:00 
 

I have known this developer for over 2 years, he has always treated me professionally, I have bought all his products over time and I am satisfied, especially with the two gold robots. In my years of activity in the market, I have not seen such results.

provanet
111
provanet 2025.12.22 11:43 
 

I bought this Expert Advisor who was very intrigued by the history of long-term signals and the excellent results shown. I decided to give the seller full confidence and I'm really excited to follow his path in 2026. I can't wait to start in January and see how it will behave in the following months: I will update the review with the actual results. The premises are really interesting Merry Christmas to all

infos1982
100
infos1982 2025.12.20 12:05 
 

I’ve been trading Gold for many years and have tested countless EAs, but AI Gold Sniper truly stands out as one of the most precise and intelligent systems I’ve used so far. What impressed me the most is the quality of the entries. The EA does not overtrade, does not chase the market, and clearly waits for high-probability setups. Trades are well-timed, structured, and aligned with real market behavior on XAUUSD. Risk management is handled professionally, and the system remains stable even during volatile market phases. The logic behind the EA feels mature and well thought-out, not experimental or over-optimized. After running it on a live account, I can confidently say that AI Gold Sniper delivers consistent performance exactly as described. It’s a serious tool for serious traders who value precision over hype. Highly recommended.

Productos recomendados
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Asesores Expertos
Presentamos el EA AI Neural Nexus Un Asesor Experto de última generación diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y GBPUSD. Este avanzado sistema aprovecha el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales para identificar oportunidades de trading rentables centrándose en la seguridad y la consistencia. A diferencia de los métodos tradicionales de alto riesgo, AI Neural Nexus prioriza las estrategias de bajo riesgo que se adaptan a las fluctuaciones del mercado en tiempo real, garantiza
CalcWave
Mohit Kumar
Asesores Expertos
CalcWave EA: Una Solución de Trading Robusta y Sin Indicadores (Sólo para EURUSD diario y gráfico H1) CalcWave es un Asesor Experto de ingeniería profesional que se basa puramente en modelos matemáticos y reglas de gestión de dinero, no se utilizan indicadores gráficos para la ejecución de operaciones. Respaldado por más de 20 años de experiencia comercial, este EA trata el comercio como un negocio, no como un juego de azar, y se adapta a los mercados dinámicos de hoy. Características principale
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este robot de comercio es estrictamente hecho para 10K Capital Trading Account y EURUSD H1. NO lo utilice en cuentas más pequeñas, ya que tiene un límite mínimo de margen libre, es decir, Margen Libre > 500 (¡este valor es en "dinero real" no en "porcentaje"!) Este es un Sistema de Trading de Cuadrícula Simple que funciona con la volatilidad del indicador ADX y con una Alta Tasa de Ganancias. IMPORTANTE: Los ajustes de entrada por defecto son los ajustes mínimos (no ideales) en su lugar utilice
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Asesores Expertos
EA Forex Scalping es un Asesor Experto diseñado específicamente para tres pares de divisas principales: EURUSD, USDJPY y GBPUSD. Señales Solo queda 1 copia de 10 a este precio. Próximo precio: $699.99 Disponible para MT4 y MT5 No usa grid, martingala, IA, redes neuronales ni arbitraje. Cada operación tiene un Stop Loss (SL) fijo, que varía según el par. El beneficio se asegura mediante un Trailing Stop. Este EA lleva más de 6 meses funcionando en cuentas reales Permite ajustes para trading con
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Asesores Expertos
"Dos asesores expertos, un precio: ¡impulsando su éxito!" Experto en especulación de petróleo Brent + experto en oscilaciones de petróleo Brent en un solo asesor experto  Live signal Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Precio Final: 5000$ Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 1120 $ Bienvenidos al petróleo Brent El asesor experto de Brent Oil es una potencia, diseñada para dominar los volátiles mercados energéticos con precisió
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Asesores Expertos
Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
GoldPowerV2
Armel Tacdol Del Rosario
Asesores Expertos
Gold PowerV2 es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de oro y cualquier par de divisas. Es una estrategia muy conservadora y puede comenzar con un capital mínimo de $1000. El funcionamiento se basa en la apertura de órdenes utilizando el indicador RSI, por lo tanto el EA trabaja de acuerdo a la estrategia "Follow Trend", lo que significa seguir la tendencia. También está la estrategia de apertura de límite de compra/venta que es muy eficaz en el comercio de Oro (opcional).
Green Hawk
Rashed Samir
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $700 El precio final será de 2000 $. Venta sólo a través del sitio mql5 MT4 Ver
Dc Invest Matrix One Gold Enhanced
Danh Chinh Luu
Asesores Expertos
He aquí un análisis en profundidad del rendimiento en inglés para el bot DC Invest Matrix One Gold Enhanced , probado desde el 1 de enero de 2025 hasta el 12 de mayo de 2025 , utilizando: Capital inicial : $1,000 Tamaño de lote fijo : 0,1 lotes por operación Todas las operaciones tienen SL y TP No se utiliza martingala ni estrategia de rejilla Rendimiento general Métrica Valor Interpretación Beneficio neto total $ 6 ,841.08 Fuerte beneficio, +684% en ~4 ,5 meses. Beneficio bruto $ 40 ,409.16 Bo
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
Commision AI
Phung Van Linh
Asesores Expertos
===============Features================= Bajo capital inicial desde sólo 500 $, operando 3000-5000 órdenes/mes Negociación automática para equilibrar y preservar el capital Cambio entre la negociación de lotes y la negociación de beneficios Órdenes, stops y límites basados en las fluctuaciones del mercado, sin pérdidas por mantenimiento, órdenes limpias Trading rápido y eficiente, ganancias rápidas, versión demo disponible para probar Opción de cerrar órdenes individuales o en
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Asesores Expertos
Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
Samurai WIN
Anton Zarubin
Asesores Expertos
Samurai WIN: Asesor experto automatizado para MetaTrader 5 Haga que el mercado trabaje para usted con un algoritmo inteligente basado en una estrategia de ruptura probada. Transforma tu cuenta de trading en un samurái disciplinado y sereno que no conoce la fatiga, el miedo ni la codicia. Samurai WIN es más que un simple asesor; es tu guerrero del trading personal, que libra batalla en los mercados financieros con precisión fría y calculadora. [ Русский ]  -   [ English ]  -  [ 中文 ]  -  [ Espa
Master Grid PRO
Cesar Napoleon Guio Martinez
Asesores Expertos
MasterGridPro es un Asesor Experto avanzado diseñado para el comercio automatizado basado en una estrategia de rejilla de órdenes pendientes. A diferencia de los sistemas de cuadrícula típicos, MasterGridPro coloca órdenes pendientes de COMPRA y VENTA por encima y por debajo del precio actual del mercado, cubriendo dinámicamente los rangos del mercado mientras asegura continuamente los beneficios de las posiciones ganadoras. El sistema está diseñado no sólo para capturar las oscilaciones de prec
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
MT5 Arbor Nova
Rudy Tanureja
Asesores Expertos
Nota : - Feliz Navidad el 25 de diciembre de 2025 y Feliz Año Nuevo el 1 de enero de 2026. - 40% de descuento hasta fin de año. El precio normal de lanzamiento es de 450 USD. - La señal en vivo está aquí . ¡La señal en vivo está en vivo! Ahora estoy ampliando a cuentas adicionales en los corredores regulados a través de diferentes regiones para ofrecerle más consistente, verificable datos de rendimiento en el tiempo. - Además de su inversión de Arbor, es necesario registrarse en DeepSeek y reca
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
Asesores Expertos
Descripción general AMO AI es un Asesor Experto (Expert Advisor) avanzado que utiliza una arquitectura de red neuronal profunda de 7 capas, combinada con algoritmos de inteligencia artificial para el análisis automático del mercado. El sistema procesa datos de mercado a través de múltiples capas analíticas para identificar oportunidades de trading basadas en patrones técnicos y el comportamiento del mercado. Arquitectura técnica Red neuronal: arquitectura de aprendizaje profundo de 7 capas Mot
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Asesores Expertos
**Bitcoin Striker M5X** es un robot de trading **exclusivamente optimizado para BTCUSD en el marco de tiempo M5**.   Combina niveles SL/TP basados en ATR, lógica de RSI-tendencia, velas Heikin-Ashi y un filtro adaptativo de Choppiness. Solo mantiene **una posición abierta a la vez**, reduciendo el riesgo y simplificando la gestión de la cuenta. > ️ Nota: usarlo en otros instrumentos puede generar resultados imprecisos. **Puesta en marcha rápida**   1. Activa *AutoTrading* en MT5.   2. Abr
Open lock MT5
Sergey Likho
5 (4)
Asesores Expertos
El Asesor Experto ayuda a reducir el drawdown de la cuenta. Para ello, la operación perdedora se divide en varias partes pequeñas, cada una de las cuales se cierra por separado. El EA puede interactuar con otros expertos. Por ejemplo, cuando se alcanza un cierto drawdown, Open Lock puede desactivar el otro experto y empezar a trabajar con sus órdenes. Open Lock para MetaTrader 4 está disponible aquí El algoritmo del EA utiliza transacciones de contador y un gran número de posiciones abiertas, po
The Real Trader
Chan Dararith
Asesores Expertos
El comerciante real es un EA utilizando la estrategia de comerciante real. Swing Trading 100%. Nunca se pierda de nuevo en el comercio de oro. Hemos descifrado el código para obtener beneficios para usted. Siéntese y deje que el EA haga su trabajo. Marco de tiempo: H4 (solamente) Instrumento: Oro,XAUUSD (sólo) Spread no importa, pero ECN es preferible SL y TP listo para cada posición Se trata de Swing Trading espera abrir el comercio 1 o 2 posiciones a la semana resultado puede un poco diferente
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Asesores Expertos
Bienvenido a       GoldSKY EA   es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para…       ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Asesores Expertos
Sin exageraciones ni riesgos imprudentes. Con una reducción mínima del drawdown: **One Man Army** es un sistema de trading multimoneda diseñado tanto para el trading personal como para el trading con firmas Prop. Sigue una estrategia de scalping basada en correcciones y reversiones del mercado a corto y mediano plazo, operando mediante órdenes limitadas pendientes. Este bot no adivina la dirección del mercado: entra en los mejores niveles posibles con alta precisión. Exactamente como te gusta.
Otros productos de este autor
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Advanced Hedge MT4
Ho Tuan Thang
4.63 (46)
Asesores Expertos
¡SÓLO QUEDAN 3 EJEMPLARES DE 10 A 50 DÓLARES! Después, el precio subirá a 200 $. EA con la idea de utilizar la estrategia de "Alto Riesgo - Alta Recompensa". Usted debe utilizar el EA con el mismo capital que mi señal de trading, retirar ganancias regularmente y sólo utilizar tamaño de lote 0.01 sin importar el capital. - SEÑAL REAL : Próximamente El seguimiento de la operación real, así como mis otros productos se pueden encontrar aquí: https: //www.mql5.com/en/users/tuanthang/seller ¡IMPORTAN
Advanced Hedge
Ho Tuan Thang
4.46 (13)
Asesores Expertos
¡SÓLO QUEDAN 3 EJEMPLARES DE 10 A 50 DÓLARES! Después, el precio subirá a 200 $. EA con la idea de utilizar la estrategia de "Alto Riesgo - Alta Recompensa". Usted debe utilizar la EA con el mismo capital que mi señal de comercio, retirar los beneficios con regularidad y sólo utilizar el tamaño de lote 0.01 no importa la capital. La estrategia fue Back-tested Estable desde 2016 hasta 2021 usando cada tick basado en ticks reales en MT5 usando Dukascopy Real Ticks 100% calidad tick. El comercio en
Quantum HFT Prop Firm
Ho Tuan Thang
4.92 (111)
Asesores Expertos
¡SÓLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A 99 $! Después de eso, el precio se elevará a $ 199. HFT Propfirm Challenge Performance Monitor Número de cuenta: 44787199 Servidor: ICMarketsSC-Demo04 Contraseña: quantum123 Obtendrá un BONO por valor de 399 $ después de pasar la ronda del desafío HFT Prop Firm Quantum HFT Prop Firm es el EA está diseñado para pasar la competencia de HFT Prop Firms . Tenga en cuenta que este Asesor Experto (EA) no debe ser utilizado con una cuenta real. Su único propósito es a
Filtro:
Alireza Kalamati
609
Alireza Kalamati 2025.12.24 10:00 
 

I have known this developer for over 2 years, he has always treated me professionally, I have bought all his products over time and I am satisfied, especially with the two gold robots. In my years of activity in the market, I have not seen such results.

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.24 12:05
Thank you so much for your trust and loyalty over these two years. It means a great deal to me. Hearing that you are satisfied, especially with the gold robots, and that you haven't seen such results before, is the highest compliment I could receive.
I am truly honored by your long-term support and will continue to dedicate my utmost effort to maintaining your confidence.
KARMIC
94
KARMIC 2025.12.23 07:18 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.24 12:03
Thank you so much for sharing this wonderful start! I'm thrilled that your first trade was a winning one. Wishing you many more successful trades ahead. It's an honor to be part of your trading journey.
Warmly,
Patrick Pham
217
Patrick Pham 2025.12.23 03:54 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.23 05:14
Thank you so much for your kind words and for sharing your positive experience. I'm thrilled to hear that the EA has delivered amazing results in your first two weeks. Wishing you continued success in your trading journey. I'm here to support you every step of the way.
provanet
111
provanet 2025.12.22 11:43 
 

I bought this Expert Advisor who was very intrigued by the history of long-term signals and the excellent results shown. I decided to give the seller full confidence and I'm really excited to follow his path in 2026. I can't wait to start in January and see how it will behave in the following months: I will update the review with the actual results. The premises are really interesting Merry Christmas to all

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.22 18:30
Thank you so much for your wonderful feedback and for placing your trust in our Expert Advisor. We are truly honored by your confidence and are just as excited as you are to begin this journey together in 2026.
It means a lot to us that you took the time to analyze the long-term performance and decided to join our trading community. We are committed to maintaining the transparency, discipline, and consistency that you observed in the historical signals, and we will be with you every step of the way as you start live trading in January.
infos1982
100
infos1982 2025.12.20 12:05 
 

I’ve been trading Gold for many years and have tested countless EAs, but AI Gold Sniper truly stands out as one of the most precise and intelligent systems I’ve used so far. What impressed me the most is the quality of the entries. The EA does not overtrade, does not chase the market, and clearly waits for high-probability setups. Trades are well-timed, structured, and aligned with real market behavior on XAUUSD. Risk management is handled professionally, and the system remains stable even during volatile market phases. The logic behind the EA feels mature and well thought-out, not experimental or over-optimized. After running it on a live account, I can confidently say that AI Gold Sniper delivers consistent performance exactly as described. It’s a serious tool for serious traders who value precision over hype. Highly recommended.

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.20 16:29
Thank you sincerely for your trust in running the EA on a live account and providing such accurate conclusions about consistent performance. Feedback like this is not only praise but also a great source of motivation for us to continue maintaining and developing the product. We wish you continued success with accurate and sustainable transactions. We look forward to accompanying you on your journey ahead! We deeply appreciate you pointing out the core philosophies we've built: patiently waiting for quality setups, avoiding overtrading, and aligning with the actual market behavior of XAUUSD. Your assessment of the system as having a "mature and well-thought-out" logic is exactly what the development team always strives for – creating a serious, stable tool, rather than experimental or over-optimized strategies.
Abraham Hz
159
Abraham Hz 2025.12.18 06:39 
 

This EA looks very promising, based on the trading results shared by the developer, it has a 100% win rate. I'll update again in a month.

.

If there are any failures someday, I hope the developer remains focused on improving this excellent EA to make it even more perfect.

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.18 14:37
Thank you for your thoughtful feedback.
I'm pleased to share that the EA's live signal, which is fully transparent, has been active for nearly 10 months and has maintained a 100% win rate. My primary focus remains on its continuous optimization and long-term stability: https://www.mql5.com/en/signals/2329380 .
AI Gold Sniper is a project I've dedicated significant effort to, and my commitment is to ensure it delivers value reliably. I strive to improve it based on real-world results and user input, aiming to contribute positively to the trading community.
zuojingzj
37
zuojingzj 2025.12.16 21:40 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.18 13:34
Thank you for your feedback.
Ming Zhe Lu
185
Ming Zhe Lu 2025.12.15 12:51 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:03
Thank you for trusting EA AI Gold Sniper. If you encounter any difficulties during use, please send me a message and I will do my best to assist you promptly.
zhuo wang
46
zhuo wang 2025.12.11 19:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:04
Thank you for your feedback. Hopefully, the Gold Sniper AI will be a powerful EA to support you in automated trading alongside manual trading.
aoliao
33
aoliao 2025.12.11 05:26 
 

It's my first time trading with an EA. I bought this EA and chose to trade gold. Could you please tell me how to set the parameters? Thank you!

第一次用EA做交易，我购买了这款EA，我选择交易黄金，麻烦告知一下参数应该怎么设置，谢谢！

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.16 05:06
感谢您对EA的信任。我已经给您发送了一条消息，希望能为您提供帮助。我希望在未来的交易旅程中继续陪伴您。 Thank you for your trust in EA. I have sent you a message to assist you. I hope to continue accompanying you on your trading journey for a long time to come.
Sajuahmed
25
Sajuahmed 2025.12.08 15:58 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.08 17:43
I am delighted that you have shared your real-world experience after using AI Gold Sniper and AI Gold Trading. Thank you, and I wish you a productive trading day.
Odd Harald Soerhaug
530
Odd Harald Soerhaug 2025.12.02 14:49 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.04 12:48
Thank you so much for your honest review, All customers using EA AI Gold Sniper also have the same results as you
Markus Peter Hohmann
1406
Markus Peter Hohmann 2025.11.30 13:22 
 

Contrary to the assessments of so-called independent portals, I give this EA 5 stars in all categories. I'm impressed by its precise agreement with the test results (+/- 5 seconds). Please also see the performance in the comments. The EA has been running for me since November 11, 2025, and has shown a 100% win rate. Bravo and happy trading, Markus

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.12.04 12:48
Thank you so much for your honest review, Markus
Fares3D
331
Fares3D 2025.11.29 12:41 
 

I have tried This Ea for a month now and it has been profitable

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.11.29 16:22
Thanks for your feedback bro. For me the profit that the customer earns is always the top priority
kushketty
130
kushketty 2025.11.26 16:41 
 

Firstly support is great and the developer always goes the extra mile to explain and help whenever i have reached out to him.The EA is exceptionally smart and it has made me good profits over the last month plus.No risky trades or over the top trading which is very comforting.I would recommend this EA to anyone who wants minimal involvement in the setup and a plug and play EA.Well done developer keep improving to be the best EA in market !

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:20
Thank you so much kushketty for your wonderful feedback! We are truly delighted to hear about your positive profits and that you find the EA smart and reliable with minimal setup. Your recognition of our support means a great deal to us. We are committed to continuously improving and truly appreciate your recommendation. Thank you for trusting our work.
Sven Stephan Stoewhase
256
Sven Stephan Stoewhase 2025.11.26 12:50 
 

Bought this EA about 2 weeks ago and honestly didn't expect much at first because I've been burned by "AI" products before that turned out to be garbage. But this one actually delivers. Running it on XAUUSD H1 with default settings, nothing changed. So far every single trade has been a winner. Not gonna lie I was skeptical after the first few days because it doesn't trade that often, maybe few times a week. But when it does enter, it picks good spots. The thing I respect most is no martingale or grid nonsense. Just clean entries with proper stop loss. Even though I haven't hit a loss yet, I checked where the SLs are placed and they're reasonable - not those crazy 500 pip stops some EAs use to fake a high winrate. Setup took me like 5 minutes. Attach to chart, done. No complicated settings to figure out. Only reason I was hesitant to post a review this early is because 2 weeks is still a short time. But seeing those green trades stack up with zero red so far... had to share. Will keep running it and see how it handles different market conditions. If you're on the fence just check the live signals first like I did. Support from Ho Tuan Thang btw. is one of the best you can have. Very happy with this purchase 👍

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:19
Thank you so much for this incredibly detailed . We are thrilled to hear that AI Gold Sniper has met your expectations, especially after your past experiences with other products. We truly appreciate you highlighting the core principles we stand by: a clear, non-martingale strategy with sensible risk management. It's also great to know you found the setup straightforward and our support helpful. While you are right that two weeks is a short time in the grand scheme of trading, we are delighted with your initial results. Thank you for taking a chance on us, and we look forward to your continued success.
tsany
515
tsany 2025.11.24 14:01 
 

Hi, Ho Tuan Thang! I believe in AI and in our future with AI! Man, I believe in your AI implementation in trading! Thank you!

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.11.26 18:21
Thank you for your powerful and inspiring 5-star review! We share your belief in the transformative potential of AI and are honored that you trust our implementation of it in trading. Your support and vision mean a great deal to us. We will continue to strive for excellence. Thank you
Zsolt Onodi
215
Zsolt Onodi 2025.11.21 06:17 
 

Thank you for the latest update! EA is performing at 100%.

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.11.21 09:07
Thank you bro, My live signal still maintain 100% win rate: https://www.mql5.com/en/signals/2329380. Same with your results.
Peterson Veiga Campos
1014
Peterson Veiga Campos 2025.11.15 11:35 
 

Excellent EA. I’ve been using it for about three months and it works exactly as described. The developer is very serious and consistently provides updates. One thing I really appreciate is that every time an update comes out, I re-test the performance, and it always gets better. There’s really not much more to say: everything simply flows as it should.

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.11.17 11:11
Thank you so much for your honest review. Everyone else's results are exactly the same as yours.
kambojbikram91
136
kambojbikram91 2025.11.06 15:00 
 

excellent excellent EA ! deserves to be called a super sniper. tells you what its thinking and very precise hits. love it and highly recommend it.

Ho Tuan Thang
49020
Respuesta del desarrollador Ho Tuan Thang 2025.11.06 16:45
Thank you so much for your honest review kambojibikram, I trust you have had a wonderful journey with EA over the past several months.
12
Respuesta al comentario