AI Gold Sniper MT5
- Asesores Expertos
- Ho Tuan Thang
- Versión: 2.7
- Actualizado: 17 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Canal de trading con EA de Forex en MQL5:
AI Gold Sniper aplica el último modelo GPT-4o (GPT-4o de OpenAI) en el trading de XAU/USD, diseñado en base a un El marco algorítmico multicapa integra el procesamiento de datos no estructurados y el análisis intermercado para optimizar las decisiones de inversión. GPT-4o, integrado en AI Gold Sniper, utiliza redes neuronales convolucionales (CNN) y redes recurrentes (RNN) para analizar simultáneamente series de datos históricos de precios, fluctuaciones macroeconómicas (tipos de interés, inflación), señales técnicas en múltiples marcos temporales y noticias en tiempo real mediante procesamiento del lenguaje natural (PLN). El mecanismo de aprendizaje por refuerzo profundo permite al asesor experto (EA) adaptarse dinámicamente a los cambios del mercado evaluando las interacciones multidimensionales entre el par XAU/USD y los índices relacionados (índice del dólar estadounidense, rendimientos de los bonos del Estado y precios del petróleo crudo). Se aplica un modelo de metaaprendizaje estocástico para equilibrar la estrategia a corto plazo, basada en el análisis de sentimiento de fuentes financieras, con la tendencia a largo plazo del análisis fundamental. El sistema se verifica mediante pruebas retrospectivas de Monte Carlo con una fiabilidad del 99 % en un conjunto de datos de múltiples períodos, demostrando su capacidad para minimizar las pérdidas (<5 %) y optimizar el ratio de Sharpe (>2,3) en condiciones de mercado volátiles.
Algunas características:
- No utiliza métodos de trading peligrosos: sin grid, sin martingala... solo una operación.
- La orden siempre está protegida por Stop Loss.
- Optimización del EA con la configuración predeterminada: fácil de usar.
- Filtro de tiempo inteligente para evitar caídas, subidas y gaps inesperados...
Versión MT4:https://www.mql5.com/en/market/product/111082
|La estrategia se probó de forma estable desde 2003 hasta 2024 utilizando cada tick real en MT4 con Dukascopy Real Ticks (calidad de tick del 100%). El trading en vivo funciona correctamente en varios brokers.
- CONFIGURACIÓN DEL EA:
|Símbolo
|XAUUSD
|Marco temporal
|H1
|Desde la prueba
|2003
|Configuración
|Configuración predeterminada
|Brokers
|Cualquiera
|Depósito mínimo
|$200/0.01 lote
|Depósito recomendado
|$500/0.01 lote (Para una reducción aproximada del 10%)
|Características
- Sin Martingala, sin Grid
- Fácil de usar con defa
I have known this developer for over 2 years, he has always treated me professionally, I have bought all his products over time and I am satisfied, especially with the two gold robots. In my years of activity in the market, I have not seen such results.