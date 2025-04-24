AI Gold Sniper MT5

SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL:

AI Gold Sniper aplica el último modelo GPT-4o (GPT-4o de OpenAI) en el trading de XAU/USD, diseñado en base a un El marco algorítmico multicapa integra el procesamiento de datos no estructurados y el análisis intermercado para optimizar las decisiones de inversión. GPT-4o, integrado en AI Gold Sniper, utiliza redes neuronales convolucionales (CNN) y redes recurrentes (RNN) para analizar simultáneamente series de datos históricos de precios, fluctuaciones macroeconómicas (tipos de interés, inflación), señales técnicas en múltiples marcos temporales y noticias en tiempo real mediante procesamiento del lenguaje natural (PLN). El mecanismo de aprendizaje por refuerzo profundo permite al asesor experto (EA) adaptarse dinámicamente a los cambios del mercado evaluando las interacciones multidimensionales entre el par XAU/USD y los índices relacionados (índice del dólar estadounidense, rendimientos de los bonos del Estado y precios del petróleo crudo). Se aplica un modelo de metaaprendizaje estocástico para equilibrar la estrategia a corto plazo, basada en el análisis de sentimiento de fuentes financieras, con la tendencia a largo plazo del análisis fundamental. El sistema se verifica mediante pruebas retrospectivas de Monte Carlo con una fiabilidad del 99 % en un conjunto de datos de múltiples períodos, demostrando su capacidad para minimizar las pérdidas (<5 %) y optimizar el ratio de Sharpe (>2,3) en condiciones de mercado volátiles.

El EA utiliza stop loss para todas las órdenes y no emplea métodos de trading peligrosos: ni grid, ni martingala, etc. AI Gold Sniper es uno de los EA que he utilizado y con el que he operado con cuentas de gestión de fondos durante muchos años. He publicado oficialmente la versión más optimizada del EA.

El marco temporal de trading no es importante para el EA. Sin embargo, recomiendo dejar el marco temporal H1 para que el EA pueda utilizar datos de todos los marcos temporales inferiores a H1 como parámetros.

Algunas características:



- No utiliza métodos de trading peligrosos: sin grid, sin martingala... solo una operación.



- La orden siempre está protegida por Stop Loss.

- Optimización del EA con la configuración predeterminada: fácil de usar.

- Filtro de tiempo inteligente para evitar caídas, subidas y gaps inesperados...

La estrategia se probó de forma estable desde 2003 hasta 2024 utilizando cada tick real en MT4 con Dukascopy Real Ticks (calidad de tick del 100%). El trading en vivo funciona correctamente en varios brokers.





Gold Trading AI es un EA que opera con XAUUSD (ORO). Asesor totalmente automático.

