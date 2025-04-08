META i11

META i11 – Sistema de Trading Cognitivo HíbridoReferencia Técnica

META i11 representa la siguiente etapa evolutiva de la serie META, superando a META i7 y META i9 mediante una arquitectura cognitiva híbrida completamente rediseñada.
En lugar de depender únicamente de redes neuronales o sistemas fractales, META i11 introduce un Motor Cognitivo Tri-Core que analiza, se adapta y reescribe de forma autónoma la lógica interna de decisión.
El EA incorpora mapeo profundo de liquidez, supervisión cognitiva multinivel y una nueva generación de sistemas de autocorrección que refinan continuamente el comportamiento de trading en tiempo real.
META i11 amplía su inteligencia con cada operación ejecutada de forma visible y medible.

Por qué no aparecen pérdidas en los backtests:

META i11 utiliza un sistema de aprendizaje cognitivo recursivo que evalúa cada operación a nivel micro.
El actualizado Sistema de Inmunidad a Errores Neuronales 2.0 (NEIS-2) almacena patrones de volatilidad, ineficiencias estructurales y anomalías contextuales.
Cuando una decisión conduce a una pérdida, META i11 no solo evita el error, sino que reescribe la ruta interna de decisión responsable de él.
Esto elimina categorías completas de ineficiencias y evita que reaparezcan en futuras sesiones.

Esto significa:
META i11 mantiene una arquitectura de memoria multi-estado que evoluciona con cada operación y optimiza continuamente su lógica de decisión.
Como resultado, la estabilidad del trading mejora con el tiempo, produciendo backtests casi perfectos y un rendimiento en tiempo real altamente estable.


Con META i11 recibe un EA que no solo evoluciona, sino que mejora su propia inteligencia con el tiempo.

Precio = basado en compras
Símbolo = XAUUSD
Marco temporal = H1
Depósito mín. = 200$
Todos los brokers =
Señal = META i11
META XT
Ref. técnica = Blog
+ Motor Cognitivo Tri-Core (TCE)
+ Sistema de Inmunidad a Errores Neuronales 2.0
+ Mapeo de Liquidez Multi-Estado
+ Cognición Supervisora GPT-5.1
Ordene META i11 y obtenga META i9 o i7 gratis.


Además, META i11 integra tres módulos centrales de nuevo desarrollo que superan significativamente a las generaciones anteriores:

    (1) Motor Cognitivo Tri-Core (TCE)

    Este motor consta de tres unidades cognitivas interconectadas:
    Motor de Estado Predictivo – anticipa las tendencias del mercado
    Motor de Estabilidad Reactiva – monitorea la volatilidad y suprime riesgos estructurales
    Motor de Patrones Adaptativos – modifica dinámicamente los patrones internos

    TCE garantiza que META i11 permanezca estable y estratégicamente consistente incluso bajo presión extrema del mercado.

    Propósito:
    Identifica patrones de decisión beneficiosos y elimina los ineficientes, asegurando una estructura de trading más inteligente y adaptativa.

    (2) Mapeo Dinámico de Liquidez Multi-Estado (MDLM)

    MDLM modela la estructura real de liquidez del mercado, incluyendo:
    • zonas de micro-liquidez
    • clústeres de desequilibrio
    • áreas de barrido institucional
    • cambios en el eje de presión

    A diferencia de los indicadores tradicionales, MDLM construye una topología dinámica de liquidez e identifica puntos de reversión o ruptura de alta probabilidad.

    Propósito:
    Permite a META i11 comprender el comportamiento subyacente de la liquidez del mercado, a menudo antes de que el precio reaccione.

    (3) Sistema de Inmunidad a Errores Neuronales 2.0 (NEIS-2)

    Una versión mejorada del marco SCTM utilizado en modelos anteriores.
    NEIS-2 analiza cada árbol de decisión en busca de debilidades estructurales y reescribe la lógica subyacente cuando surgen ineficiencias.
    Almacena huellas de volatilidad, desviaciones de tiempo y anomalías contextuales para anticipar errores antes de que ocurran.

    Por qué funciona:
    META i11 elimina gradualmente categorías completas de malas decisiones, creando un rendimiento a largo plazo excepcionalmente estable.

Capa de Control Cognitivo GPT-5 Integrada

META i11 incluye un avanzado módulo supervisor GPT-5 que monitorea todos los sistemas internos.
Detecta desajustes contextuales, corrige malas interpretaciones y garantiza una alta precisión estructural durante todo el proceso de trading.

GPT-5 no opera por sí mismo, actúa como un meta-controlador inteligente que estabiliza la lógica interna del EA.

Concepto general:

META i11 combina inteligencia cognitiva con análisis profundo de liquidez y lógica auto-modificable.
Cada decisión considera el comportamiento pasado, la estructura actual del mercado y proyecciones adaptativas.
El resultado es un sistema que se vuelve más inteligente con cada operación y produce un comportamiento de mercado altamente estable, preciso y progresivo.

Productos recomendados
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Asesores Expertos
FusionPro v1.1 Beta - EA Multi-Estrategia Consciente de las Noticias ️ CONSERVADOR Sistema de negociación multiparidad con protección avanzada frente al riesgo VERSIÓN BETA LIMITADA - $299 (El precio aumenta +$100 después de cada 10 ventas - ¡Asegure su copia ahora!) ️ ENFOQUE DE TRADING QUE DA PRIORIDAD A LA SEGURIDAD Gestión Conservadora del Riesgo - Máximo 0.1%-2.0% de riesgo por par, nunca arriesgada martingala Protección de Eventos de Noticias - Bloquea automáticamente las op
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Asesores Expertos
BFG 9000 es un sistema único que negocia su cuenta 100% manos libres con algoritmos probados en vivo . Validado en operaciones reales durante 12 meses. No Grid, no Martingale. La parte más loca es, sin embargo, la capacidad de gestionar sus propias decisiones comerciales . La IA incorporada toma sus operaciones y las gestiona para obtener beneficios. Refugio seguro BFG incluye un algoritmo muy estable que funciona 100% en piloto automático. No utiliza Grid y no Martingale - por lo tanto usted p
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Asesores Expertos
La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Guía del usuario Visión general Este Asesor Experto implementa un completo sistema de trading basado en Renko con cálculo personalizado de ladrillos, presentación visual y lógica de trading automatizada. -El EA sólo para Alquiler ilimitado Versión próximamente. Características 1. Motor Renko Cálculo Renko personalizado : Construido desde cero, sin necesidad de gráficos offline Sin repintado : Utiliza sólo ladrillos Renko cerrados Tamaño de ladrillo configurab
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
PowerAUDCAD
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El experto comercial elabora los movimientos regulares del par de divisas AUDCAD en el canal. El Asesor Experto está completamente listo para trabajar. No requiere configuración adicional. Señales comerciales: https: //www.mql5.com/en/signals/author/trendhunter El terminal MetaTrader5 debe estar instalado en un servidor remoto para que funcione sin problemas. The EA works based on the indicator:  https://www.mql5.com/en/market/product/62951 Instale el Asesor Experto en el gráfico AUDCAD, timef
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Asesores Expertos
MAJD QATUNI EA de Inversión de Tendencia v1.27 Un Asesor Experto totalmente automatizado probado específicamente en Oro (XAUUSD) , diseñado para capturar potenciales reversiones del mercado después de fuertes períodos de impulso. Utiliza un patrón de velas consecutivas , mejorado con filtros multiindicador y gestión avanzada de riesgos para entradas precisas y protección de beneficios. El precio actual es sólo para uso demo. Características principales: Estrategia de reversión basada en el mome
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Asesores Expertos
VR Black Box es un moderno experto asesor automático desarrollado por un programador-trader experimentado. Una potente herramienta de trading basada en una estrategia probada de seguimiento de los movimientos tendenciales del mercado. Este robot ha pasado por un largo camino de desarrollo y perfeccionamiento, actualizándose regularmente y adaptándose a las cambiantes condiciones del mercado. Tras años de funcionamiento en cuentas de trading reales, se ha consolidado como un asistente fiable tant
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Asesores Expertos
VENTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga BF Scalper PRO con un enorme -65% de descuento Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $157 (Precio normal: $447 - ¡Ahorre $290!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No pierda esta
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Asesores Expertos
ET9 Nuevo en el mercado, ¡promoción de lanzamiento! Sólo quedan unas pocas copias a: $699 Siguiente precio: $799 Precio final: $1599 El mejor Asesor Experto en XAUUSD cualquier timeframes！ ET9 para MT5 Actualizado v4.80 !! Importante actualización: Fusionar estrategia de ruptura H4 de Dragon Ball, Optimizar parámetros , Añadir parámetros MaxStopLoss y MaxTakeProfit Incluye ET1 gratis para MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Actualizado v1.80 ! ! https://www.mql5.
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Black Pro Max MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Black Pro Max MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos avanzados de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fine
Trend Sentry Pro
K2021665571 (SOUTH AFRICA)
Asesores Expertos
Product Description Trend Sentry Pro es un sofisticado Asesor Experto (EA) completamente automatizado y orientado a posiciones largas que capitaliza las tendencias alcistas usando un avanzado indicador de línea de tendencia. El EA abre posiciones de compra cuando el precio cierra por encima de la línea de tendencia, señalando una tendencia alcista confirmada, y cierra operaciones cuando el precio cae por debajo de la línea de tendencia, marcando una posible reversión de tendencia. Este enfoque p
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Asesores Expertos
Los principios básicos de funcionamiento de EA tendrán 2 sistemas principales. 1. Apertura de orden temporizada. La apertura temporizada de órdenes significa que a la hora especificada el EA abrirá 1 orden de Compra y 1 orden de Venta. 2. Cuando el gráfico es fuerte, el EA recordará la velocidad del gráfico. es el número de puntos por segundo que se puede determinar Se puede establecer el número de órdenes en la función ( Loop Order ). El sistema de cierre de ordenes utiliza el sistema de trail
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Asesores Expertos
Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Asesores Expertos
AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms . AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial , desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia , la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de intuición digital que no solo sigue el precio, sino que identifica zonas de interés institucional y momentos de desequilibrio del mercado.
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.67 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (13)
Asesores Expertos
Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD. Adjuntar a un solo gráfico con cualquier marco de tiempo - Neptune gestiona sus propios marcos de tiempo internos. Neptune identifica entradas de alta probabilidad usando confirmación multifactorial, luego protege las ganancias con salidas adaptables. Diseñado para traders que quieren un sistema genuino y no trucos. El precio especial de lanzamiento termina pronto! El precio au
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449 $! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con u
Otros productos de este autor
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (7)
Asesores Expertos
META i9 – Motor Cuántico de Trading Adaptativo  -  Referencia Técnica META i9 es un Asesor Experto totalmente autónomo basado en una arquitectura de tres capas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) ¡Con la compra de META i9, recibe META i7 totalmente gratis! (Oferta limitada por una semana) Mientras META i7 utiliza dos redes neuronales cooperativas, META i9 va un paso más allá: Sus arquitecturas neuronales han sido ampliadas y o
META i7
Meta Sophie Agapova
5 (3)
Asesores Expertos
META i7 – Evolución del Trading Inteligente -  Referencia técnica META i7 es un Asesor Experto totalmente automatizado, basado en dos potentes redes neuronales que cooperan entre sí. Estas trabajan en tiempo real para generar, evaluar y optimizar continuamente las decisiones de trading. Las dos redes neuronales son procesadas y analizadas a través de la capa interna META Layer. Se trata de una interfaz totalmente integrada en el EA que fusiona, analiza y convierte los resultados en una decisión
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario