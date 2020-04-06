Quantum Howl Seraph AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (Estándar MQL5 Optimizado)

Nombre del Producto: Quantum Aullido Serafín

[Subtítulo: Donchian Breakout | MFI Volume Filter | Time-Decay Exit]

Introducción El precio es el vehículo, pero el volumen es el combustible. La mayoría de las estrategias de ruptura fallan porque operan con "tanques vacíos" - movimientos de precio sin soporte de volumen. Quantum Howl Seraph es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para capturar explosiones de volatilidad de alta probabilidad combinando la Compresión de Precio (Donchian) con el análisis de Flujo de Dinero (MFI).

Construido sobre el estable Crimson Framework (v11.0), este EA está diseñado para traders que exigen lógica científica por encima del juego.

Estrategia de Trading El sistema opera con una lógica de precisión de 3 pasos:

Compresión Cuántica: Identifica periodos de baja volatilidad (la calma antes de la tormenta) usando Canales Donchianos. Validación de Volumen: Entra en el mercado sólo cuando se produce una ruptura Y el Índice de Flujo Monetario (IFM) confirma una auténtica participación institucional. Esto filtra hasta el 70% de las falsas rupturas. Time-Decay Exit: Utiliza el exclusivo "Protocolo Serafín". Si una operación se estanca y no funciona dentro de una ventana de tiempo específica ( InpMaxBarsHold ), el EA la cierra automáticamente para liberar margen y reducir la exposición a la incertidumbre.

Características principales

Gestión del riesgo institucional: Cálculo automático incorporado para el tamaño del Lote basado en el Riesgo en USD (porejemplo, Riesgo $50 por operación).

Prop-Firm Seguro: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala , Sin Promedio. Cada operación está protegida por un Stop Loss y un Take Profit.

Salidas Dinámicas: Cuenta con un Trailing Stop basado en ATR para seguir las tendencias y una salida con límite de tiempo para cortar las operaciones muertas.

Interfaz de usuario transparente: Incluye un panel de control elegante y no intrusivo que muestra los valores de MFI en tiempo real, las métricas de beneficios y el estado del sistema.

Recomendaciones

Plazos: H1 (Primario), H4 (Secundario).

Símbolos: Los pares volátiles funcionan mejor (GBPUSD, XAUUSD, US30, NAS100).

Cuenta: Cuentas ECN/Raw Spread recomendadas para estrategias de ruptura.

Parámetros de entradaPor favor,compruebe los siguientes ajustes para personalizar el EA:

=== 1. GESTIÓN DE DINERO === InpUseRiskUSD : Activar / Desactivar la auto-lote basado en el riesgo de divisas. InpRiskUSD : Riesgo máximo por operación en USD (por ejemplo, 50,0). InpFixedLots : Tamaño de lote manual (si el riesgo automático está desactivado). InpRewardRatio : Relación riesgo/recompensa objetivo (por defecto: 2,5).

=== 2. NÚCLEO DE LA ESTRATEGIA QUANTUM === InpDonchianPeriod : Periodo para determinar la Compresión de Precios. InpMFIPeriod : Periodo para el Índice de Flujo de Dinero (Filtro de Volumen). InpMFI_Low / InpMFI_High : Umbrales para compra/venta inteligente. InpMaxBarsHold : Límite de caída temporal . Máximo de barras para mantener una operación antes de forzar el cierre.

=== 3. SEGURIDAD Y SALIDA === InpSL_ATR_Mult : Distancia de Stop Loss basada en la volatilidad ATR. InpUseTrailing : Habilita el Trailing Stop dinámico.

=== 4. SISTEMA === InpMagicNumber : ID único para el EA. InpMaxSpreadPoints : Máximo spread permitido para evitar operar durante picos de noticias.



Guía de Instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts . Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Importante: Ajuste InpRiskUSD para que coincida con su capital. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.