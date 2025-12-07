CryonX EA MT5

5

Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico

SEÑAL REAL: https://www.mql5.com/en/signals/2347543

Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños, lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas.
Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD.
Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente, sin amplificaciones artificiales ni distorsiones de riesgo, típicas de las cuentas cent.

Cryon X-9000 es una arquitectura de trading de nueva generación diseñada para ofrecer precisión, estabilidad y consistencia incluso en condiciones de alta volatilidad. El sistema está construido sobre un núcleo analítico multicapa inspirado en principios cuánticos, capaz de reconstruir la estructura del mercado en tiempo real e identificar puntos de entrada con una precisión matemática fría y exacta.

En el corazón del sistema se encuentra el Cryon Core Engine, una combinación de análisis avanzado de patrones, modelado de comportamiento basado en volatilidad y una lógica defensiva estructurada. Cada decisión de trading pasa por múltiples niveles de verificación: se filtra el ruido del mercado, se eliminan escenarios inestables y la ejecución solo ocurre cuando la alineación estructural alcanza el nivel óptimo. Cryon X-9000 opera exclusivamente sobre datos y no utiliza martingala, estrategias de rejilla ni ningún tipo de aumento de posición no controlado. Su arquitectura está diseñada para ofrecer estabilidad a largo plazo, exposición controlada y disciplina de nivel institucional.

Características Principales

Cryon Core Engine — Capa de Precisión Cuántica
Un motor propietario capaz de simular múltiples trayectorias del precio y seleccionar aquella con mayor convergencia estructural.

Mapeo Adaptativo de la Volatilidad
El sistema monitoriza continuamente zonas de microvolatilidad y ajusta el timing y la exposición según los cambios en la energía del mercado.

Lógica de Entrada Multivectorial
Antes de abrir una operación, Cryon X-9000 valida la simetría estructural, el impulso direccional, la concentración de liquidez, la expansión o compresión de la volatilidad y los patrones históricos de comportamiento. Solo abre una operación cuando todos los vectores están alineados.

Módulo Autónomo de Defensa
Un sistema de protección de alto nivel que supervisa la carga de riesgo, detecta picos anormales de volatilidad y garantiza un funcionamiento estable.

Marco Operativo Métrico-Frío
Todas las decisiones se basan estrictamente en datos cuantitativos; sin emociones, sin discreción humana, solo lógica algorítmica precisa.

Arquitectura Estructural

Volatility Cortex — interpreta los regímenes de volatilidad y recalibra parámetros internos.
Directional Mesh Layer — analiza flujos direccionales macro y micro.
Cryon Liquidity Scanner — detecta acumulaciones de liquidez y actividad institucional.
Precision Execution Matrix — selecciona las condiciones de entrada más estables estadísticamente.
Stability Shield Engine — gestiona la exposición, los mecanismos de protección y la estabilidad operativa.

Esta arquitectura permite que Cryon X-9000 se adapte a condiciones de mercado impredecibles mientras mantiene una estricta disciplina de ejecución.

Parámetros de Operación

Instrumento principal: XAUUSD (Oro)
Marco temporal recomendado: H1
Depósito recomendado: desde $500
Depósito mínimo soportado: $100 (perfil de alto riesgo)
Apalancamiento mínimo: 1:20
Compatible con cualquier bróker; sin embargo, se recomienda encarecidamente un bróker ECN de bajo spread para una mejor calidad de ejecución
El sistema no utiliza martingala, grid ni ampliación de posiciones no controlada

Por Qué Cryon X-9000 Destaca

Arquitectura predictiva inspirada en principios cuánticos
Reconstrucción de la estructura del mercado en tiempo real
Confirmación de señales mediante múltiples vectores
Alta resistencia durante picos de volatilidad
Diseño de riesgo de nivel institucional
Lógica fría, disciplinada y consistente
Optimización avanzada para XAUUSD y otros activos de alta volatilidad

Cryon X-9000 no persigue al mercado; analiza, se adapta y ejecuta únicamente cuando las condiciones cumplen sus estrictos criterios operativos.

Posicionamiento

Cryon X-9000 está diseñado para traders que buscan más que un simple script automatizado. Es un sistema de inteligencia de trading de clase premium, orientado a quienes valoran profundidad analítica, claridad estructural y disciplina algorítmica.

Disclaimer

Este sistema opera utilizando datos históricos y de mercado en tiempo real. Los resultados de backtesting no garantizan ni predicen el rendimiento futuro. Cada usuario es responsable de elegir sus parámetros de riesgo y de aplicar el sistema en una cuenta real.

Comentarios 3
liu000202
853
liu000202 2025.12.21 00:17 
 

The backtesting curve is very good! The key is that the retraction control is also good,

Productos recomendados
ACTrendRider
Cedric Jose Bernardino Antonio
Asesores Expertos
ACTrendRider - Asesor experto avanzado en seguimiento de tendencias Seguidor de tendencias de grado institucional, de bajo riesgo y basado en swing Calidad superior a un precio superior: ACTrendRider es una inversión de por vida en su cartera algorítmica. Optimizado para el oro (XAUUSD) y activos de tendencia volátiles Compatible con el mercado MQL5 - fácil de instalar, listo para operar ACTrendRider es un robot de trading profesional diseñado para montar tendencias de mercado limpias.
Bolli Plus 5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este EA opera con tendencia por lo que tiene un alto porcentaje de ganancias. Utiliza indicadores de tendencia como Bandas de Bollinger y Medias Móviles. Este NO es un sistema de Martingala pero utiliza un multiplicador de lotes para incrementar las ganancias. Puede desactivar fácilmente el multiplicador de lotes cambiándolo a 1. Características: 1. NO Martingala 2. NO Rejilla 3. Estrategia de alta tasa de ganancias. 4. 4. Drawdown bajo. 5. Utiliza el Porcentaje de STOP OUT en lugar del Stop Lo
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Asesores Expertos
Política de usuario para los planes de alquiler de REX MT5 EA --- 1. Descripción de REX MT5: REX MT5: Solución de Trading Algorítmico Avanzado para XAUUSD Donde la precisión técnica se une a la gestión eficaz del riesgo - REX MT5 es un Asesor Experto diseñado profesionalmente para el trading automatizado en el par XAUUSD (Oro). Emplea un sistema de confirmación multicapa para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, con una filosofía central centrada en la preservación del c
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Asesores Expertos
Revivalist - EA de Ruptura de Oro Visión general Revivalist es un Asesor Experto de nueva generación diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . Creado para operadores que buscan precisión y concentración, Revivalist ejecuta estrategias basadas en rupturas con una lógica avanzada de gestión de riesgos y posiciones. Datos clave (compatible con MQL5) Totalmente alineado con las reglas del Mercado MQL5 - sin promesas de ganancias o resultados garantizados. Advertencia de alto riesgo: este EA
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Asesores Expertos
Your Grox EA - La Próxima Evolución en Trading Automatizado Your Grox EA es un avanzado e innovador asesor de trading construido sobre una estrategia única de Compra y Venta . Diseñado para adaptarse dinámicamente a las condiciones del mercado, este EA sigue la tendencia con precisión , aprovechando un algoritmo propietario y un potente sistema interno de indicadores. Estrategia Revolucionaria de Compra y Venta : Este asesor de vanguardia no se basa en una lógica de trading ordinaria, sino que
Master Bollinger MT5
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este asesor opera según la señal de los indicadores de las Bandas de Bollinger: compra en los niveles inferiores cuando el precio rebota, y vende en los superiores. Tiene la capacidad de cerrar posiciones en la señal de retorno, tomar ganancias o detener pérdidas. Muchos operadores utilizan el indicador de las Bandas de Bollinger, y algunos utilizan varios indicadores de Bollinger en el mismo gráfico. En este asesor, puede utilizar hasta 3 de estos indicadores. Al utilizar el primer y el segundo
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
SAM Waves AutoTrader
Sorin Alexandru Mocanu
5 (1)
Asesores Expertos
SAM Waves AutoTrader – Asesor Experto Multidivisa de Precisión para Traders Intradía (EA Gráfico M15 • Confirmación de Tendencia H4 • Robot Forex con SL/TP fijos • Sin Grid / Sin Martingala / Sin Coberturas • Análisis Top-Down • Mejor EA MT5 2025 • Prop-Firm-Friendly y Bot de Trading Automático Seguro) Launch Offer – Precios Especiales para Early-Adopters Válido hasta el 31 de julio de 2025 o tras las primeras 15 ventas en julio , lo que ocurra primero. Tipo de licencia Precio Promo Precio Nor
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Asesores Expertos
Nota: inversión mínima 1000 usd o (100 usd es Account Cent (10000 Cent)) Ejecutar a 0,01 lote de inicio. Operar con un Asesor Experto (EA) en el marco de tiempo M1 (gráfico de 1 minuto) puede ser bastante difícil debido a los rápidos movimientos de precios y el aumento de ruido en marcos de tiempo tan cortos. Sin embargo, no es imposible, y algunos operadores utilizan EAs en el gráfico M1 para estrategias específicas. He aquí algunas consideraciones para operar con un EA en el marco temporal M1:
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Asesores Expertos
First Scalper es un Asesor Experto basado en Scalping, utilizando el mejor y más seguro scalping EA en el mercado. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simple. El uso de EA no necesita ninguna información profesional o conocimiento de Forex Trading. First Scalper puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando una estrategia especial y única desarrollada por el auto
Mushroom Multi Level recovery zone
Thawinchai Waharam
Asesores Expertos
Champiñón: Estrategia bidireccional multinivel1. Visión general de la estrategia: Multi-Nivel Bi-Direccional Esta estrategia pretende obtener beneficios anticipándose a la dirección del mercado. Normalmente, el precio se mueve en una dirección tendencial, por lo que las entradas de operaciones se colocan de la siguiente manera: Tope de compra: Se espera que el precio siga subiendo. Tope de venta: Se espera que el precio siga bajando. Sin embargo, dado que el mercado puede moverse en cualquier di
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
Universal IndiSignal Trader
Isaac Derban
Asesores Expertos
Descripción del producto Este potente y flexible Asesor Experto se conecta sin problemas a cualquier indicador personalizado haciendo referencia a sus búferes, soportando hasta ocho parámetros de entrada del indicador y señales multi-timeframe. Las opciones avanzadas de gestión de operaciones permiten la ejecución instantánea o sofisticadas estrategias de órdenes pendientes con controles dinámicos de compensación y vencimiento. El AE también cuenta con sólidas herramientas de gestión monetari
Rice Martingale
Quang Dang Tong
Asesores Expertos
Rice Martingale es un EA, que utiliza el algoritmo de Martingala con una baja tasa de DD (no para XAUUSD, no TimeFrame M1) Rice Martingale puede abrir dos lados: comprar y vender al mismo tiempo. Podemos establecer el número máximo de órdenes, el número de Martingala, y el número de las primeras órdenes . Especialmente, si el número de órdenes de llegar al punto de que los usuarios quieren iniciar los parámetros de riesgo, Rice Martingale puede gestionar los riesgos. Se cortará la pérdida en el
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Asesores Expertos
DOW KING EA   Es   un       Sistema accesible totalmente automático   con todos los parámetros de optimización abiertos y un   mecanismo de recuperación. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   GUÍA DOW King Señales Reembolso del corredor de comisiones Actualizaciones Mi blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Cada puesto siempre tiene un    
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este súper EA utiliza la última y más avanzada Inteligencia Artificial específica para el oro con una precisión sin igual para identificar puntos de compra y venta. Representa un avance revolucionario en el comercio de oro en el mercado Forex. Mezclado con unos pocos indicadores, un filtro, una rejilla de cobertura, tras el análisis, elimina las señales falsas y detecta súper entradas. EA utiliza un trailing stop adaptativo.
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Asesores Expertos
Presentamos Savage Capital Max Scaling Pro - ¡Su EA para operar con éxito! Saque el máximo partido a sus operaciones con Savage Capital Max Scaling Pro, un EA versátil para MERCADOS EN VIVO . Características principales: Maximiza los beneficios automáticamente: El EA coloca Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) y utiliza una técnica de Trail Stop (TS) . Incluso recoge el dinero de las operaciones en ejecución, incluso si no se alcanza el TP. Desarrollado por profesionales: Creado por un desarrolla
Thor MT5
Dragan Drenjanin
5 (1)
Asesores Expertos
Thor EA: Un algoritmo potente para operar con oro (XAUUSD) El robot de trading Thor EA es una solución moderna para el trading automatizado que combina armoniosamente tecnologías de vanguardia en automatización con mecanismos complejos de análisis de mercado inteligente. Este asesor experto ha sido cuidadosamente desarrollado y preoptimizado para operar con el popular instrumento XAUUSD (oro/dólar) en el marco temporal de una hora (H1), lo que lo convierte en una herramienta especializada y efic
RR EA Investment Grade Swing Trading
Samuele Borella
Asesores Expertos
HERRAMIENTA DE INVERSIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. ADJUNTAR AL GRÁFICO, DEJAR Y OLVIDAR. VPS MUY RECOMENDABLE-SISTEMA DE INVERSIÓN. (MQL5 VPS) RR_EA es una inversión de grado swing trading EA con un motor incorporado en la decisión de Inteligencia Artificial. Ha sido diseñado específicamente para el comercio de los EE.UU. 30 (Dow Jones) y NASDAQ-100 índice de mercado. La lógica interna de negociación AI está totalmente automatizada - no se requiere ninguna intervención manual después de la co
Bushido Scalper
Wilna Barnard
3.67 (3)
Asesores Expertos
Visión general de Bushido Scalper Promoción por tiempo limitado - El precio aumenta el 1 de enero Aproveche esta oferta especial antes de que el precio vuelva a $199 . Quedan 5 días antes de que el precio vuelva ... El Bushido Scalper es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado para los pares de divisas USD/JPY y EUR/USD. Utiliza una estrategia de scalping dirigida a capturar pequeños y rápidos movimientos de precios y ejecutar operaciones eficientemente en mercados de alta liquidez. Caracte
The Yen Scalper
Sai Ja Aung Sai Ja Aung
Asesores Expertos
El Yen Scalper es un robot de scalping altamente rentable que opera la ruptura de la última oscilación alta y baja. Para la gestión del dinero, stoploss fijo y el tamaño del lote se utilizan. EA entrará en la entrada una vez a la vez, por lo que no hay gran reducción del capital. Después de algunos beneficios, Ea utilizará una cierta cantidad de los beneficios para el tamaño del lote. Cuenta de bajo riesgo https://www.mql5.com/en/signals/1834544 Cuenta Fast Profit https://www.mql5.com/en/signal
Gold Win Master Pro EA MT5
Sujit Kumar Patel
Asesores Expertos
Presentamos "Gold Win Master Pro EA MT5": su solución definitiva de ASESOR EXPERTO en comercio de oro para una CUENTA FINANCIADA EN VIVO DE PROP FIRM. Nuevo lanzamiento: Asesor Experto "Gold Win Master Pro EA" de la versión MT5. Descargue ahora el asesor experto MT5 “Gold Win Master Pro EA” y aproveche el LANZAMIENTO especial. El "Gold Win Master Pro EA" con excelentes características para ofrecer un mejor rendimiento. -Configuración predeterminada actualizada para XAUUSD M5. (También se p
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Asesores Expertos
CloseAllOrders EA Protegido Gestor de Operaciones con un Solo Clic con Protección de Licencia y Objetivos P/L de Cuenta-Divisa Visión general Este Asesor Experto proporciona tres botones gráficos para cerrar instantáneamente todas las operaciones, operaciones ganadoras u operaciones perdedoras con un solo clic. También puede establecer un objetivo de pérdida o ganancia flotante total en la divisa base de su cuenta; el EA cerrará automáticamente todas las posiciones cuando se alcance el objetiv
AI SpectraCore Genesis EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.5 (4)
Asesores Expertos
SpectraCore Genesis Diseñado para el oro. Preciso en cada movimiento. Actúa cuando los demás dudan. SpectraCore Genesis no es solo otro asesor experto más. Es un sistema de trading de nivel profesional, desarrollado exclusivamente para operar con XAU/USD (oro) . Sin plantillas genéricas. Sin atajos. Solo estructura, control y lógica algorítmica. Este sistema no se lanza al mercado por impulso. Espera. Y entra cuando el mercado revela una oportunidad real. Una señal de trading en vivo con datos e
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este robot de comercio es estrictamente hecho para 10K Capital Trading Account y EURUSD H1. NO lo utilice en cuentas más pequeñas, ya que tiene un límite mínimo de margen libre, es decir, Margen Libre > 500 (¡este valor es en "dinero real" no en "porcentaje"!) Este es un Sistema de Trading de Cuadrícula Simple que funciona con la volatilidad del indicador ADX y con una Alta Tasa de Ganancias. IMPORTANTE: Los ajustes de entrada por defecto son los ajustes mínimos (no ideales) en su lugar utilice
Legacy of Gann EA
Nguyen Van Kien
Asesores Expertos
LEGADO DE GANN EA - SISTEMA DE TRADING PROFESIONAL Desbloquea el poder de los secretos de trading de W.D. Gann Legacy of Gann EA es un sistema de trading automatizado profesional que lleva la legendaria estrategia Pattern 1-2-3 a MetaTrader 5. Basado en los principios probados por el tiempo de W.D. Gann, este EA identifica oportunidades de trading de alta probabilidad con precisión matemática. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Reconocimiento avanzado de patrones Detección automática de patrone
FREE
GOLD Slayer AI
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Gold Slayer AI - El arma definitiva de trading inteligente para XAUUSD & EURUSD Desata el poder del verdadero trading inteligente. Gold Slayer AI no es sólo otro Asesor Experto. Es un algoritmo de élite, probado en el mercado y adaptado específicamente para XAUUSD (Oro) y EURUSD . Diseñado con precisión, este EA combina un profundo análisis de mercado , decisiones impulsadas por IA y gestión de riesgos de nivel institucional, todo empaquetado en una máquina inteligente. ¿Por qué Gold Sla
Allgain100
Nissar Ahmed
Asesores Expertos
Características principales Núcleo de la estrategia Sistema de cruce de EMA : EMA rápida (por defecto: 20) y EMA lenta (por defecto: 50) Genera señales de compra cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta. Genera señales de venta cuando la EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta. Filtro Fibonacci : Calcula los niveles de retroceso de Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) basándose en las oscilaciones recientes de los precios. Requiere que el precio esté cerca de un nivel Fi
Xauusd Scapling
Christian Villen Fajardo
Asesores Expertos
XAUUSD Scalping Power - Multi-Timeframe RSI-EMA Estrategia Visión general XAUUSD Scalping Power es un Asesor Experto avanzado diseñado para el oro (XAUUSD) scalping en MetaTrader 5. Combina múltiples indicadores técnicos, filtros adaptativos y confirmación multi-marco de tiempo para identificar oportunidades a corto plazo con un control equilibrado del riesgo. El sistema se ajusta dinámicamente entre el Modo Tendencia (para seguir movimientos direccionales fuertes) y el Modo Rango (para explotar
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Otros productos de este autor
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Filtro:
Ranjeet
89
Ranjeet 2025.12.23 10:07 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

liu000202
853
liu000202 2025.12.21 00:17 
 

The backtesting curve is very good! The key is that the retraction control is also good,

baderbader
1398
baderbader 2025.12.10 09:14 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario