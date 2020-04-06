Dorothy Web Spider V292 Smart Adaptive Scalper

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Dorothy Web Spider V292 (MT4)

[Subtítulo: Smart Adaptive Scalper | USD Grid Jitter | Aether Engine]

Introducción Dorothy Web Spider V292 representa la próxima generación de scalping grid, impulsado por el ligero Aether-Engine. A diferencia de los sistemas de rejilla estáticos que fallan cuando cambian las condiciones del mercado, Dorothy utiliza "Adaptive Tuning " para ajustar dinámicamente los umbrales RSI y el espaciado de la rejilla basándose en la fuerza ADX en tiempo real y la volatilidad ATR.

Una característica destacada es el mecanismo "USD Jitter ". Aleatoriza sus niveles de Take Profit y Stop Loss ligeramente alrededor del objetivo, evitando el "Exit Clustering" y protegiendo sus operaciones de los algoritmos stop-hunting.

Estrategia de negociación (Motor Aether ) El sistema funciona con una lógica inteligente de 3 fases:

  1. Escaneo Adaptativo: El Motor Aether monitoriza los ratios ADX y ATR/Spread para autoajustar la estrategia.

    • Alta Volatilidad: Amplía la parrilla y relaja el RSI.

    • Baja volatilidad: Ajusta la rejilla para scalps más rápidos.

  2. La Red (Pending Grid): En lugar de órdenes de mercado, despliega una rejilla de órdenes de compra/venta limitadas y stop. Esto asegura un mejor precio de entrada.

  3. Precisión en USD: Todos los objetivos se calculan en USD (convertidos a puntos automáticamente). El sistema selecciona la distancia más segura entre su objetivo en USD y el límite ATR.

Características principales

  • Objetivos en USD con Jitter: Establezca su TP/SL en Dólares. El EA añade un ± Jitter aleatorio (por ejemplo, ±$0.5) a cada orden, asegurando que sus salidas no sean predecibles por el broker.

  • Auto-Perfil: Detecta automáticamente la clase de activo (Forex, Gold/XAU, o Crypto) y establece las puertas Spread/ATR/ADX apropiadas. No necesita configuración manual.

  • Margin-Aware Sizing: Antes de colocar órdenes, el EA comprueba el Margen Libre para evitar el Error 134 (Dinero insuficiente).

  • Puerta de Salud: Las operaciones sólo se ejecutan cuando la puntuación de "Salud del Mercado" es alta (Verde/Naranja). Se mantiene alejado de los mercados "rojos" (poco saludables/noticias).

Recomendaciones

  • Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

  • Marco temporal: M5 o M15.

  • Símbolos: Majors (EURUSD, GBPUSD), XAUUSD, BTCUSD.

  • Cuenta: ECN/Raw Spread.

Parámetros de entrada Diseño Slim Inputs para una configuración rápida:

  • === 1. TAMAÑO Y REJILLA ===

    • Lots : Tamaño del lote base.

    • GridLevels : Número de órdenes pendientes (por ejemplo, 3).

    • GridATRFactor : Multiplicador de distancia para la rejilla.

  • === 2. OBJETIVOS (EL USP) ===

    • UseUSDTargets : Habilita las salidas basadas en dólares.

    • TP_TargetUSD / SL_TargetUSD : Objetivos de ganancia/pérdida.

    • USD_JitterRange : Rango de aleatorización (por ejemplo, 0.5 USD) para ocultar los objetivos exactos.

  • === 3. MOTOR ADAPTATIVO ===

    • UseATRMtp: Mezcla la lógica ATR con los objetivos USD.

    • TrailingATRMult : Distancia de arrastre dinámica.

    • AdaptiveTuning : Habilita el autoajuste ADX/ATR.

  • === 4. OPERACIONES ===

    • MaxOrdersEachCycle : Límite del total de operaciones.

    • ExecutionIntervalInSeconds : Acelerador para reducir el uso de CPU.

Guía de instalación

  1. Descargue el archivo .ex4 a su carpeta MQL4\Experts.

  2. Reinicie MT4 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar.

  3. Arrastre el EA a un gráfico M5/M15.

  4. Establezca TP_TargetUSD y Lotes de acuerdo a su capital.

  5. Habilite "Permitir Trading en Vivo".

AUTOR & COPYRIGHT
Astracodewolf - Desarrollador de Sistemas Algorítmicos de Trading © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.

Productos recomendados
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallLo
FREE
Martingale Gaps
Ciprian Ghebanoaei
Asesores Expertos
Martingale Gaps es un robot comercial profesional completamente automático, diseñado específicamente para el mercado de divisas EURUSD M30. Está especialmente diseñado para aquellos que desean comenzar con poco dinero en el comercio automático. Por supuesto con lote mínimo. Para otros, aumentar el riesgo es suficiente. Este EA no necesita configurar parámetros. Listo para trabajar en EURUSD M30. Los pedidos de entrada y salida se basan en dos indicadores: media móvil, equilibrio de poder. Si el
FREE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Super Buy Sell
Rio Purwanggono
3.25 (4)
Asesores Expertos
Super Buy Sell es una combinación de estrategia Hedging y Martingale. Compra y Venta al mismo tiempo y orden abierta cada 20 pips (configuración por defecto) con Beneficio Objetivo personalizado. Fue probado y optimizado usando ticks reales de alta calidad. El Asesor Experto ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento aproximado a las condiciones reales del mercado. Este EA puede funcionar en varios instrumentos simultáneamente. Este EA se recomienda para cuentas cent. Seguimien
FREE
SR Breakout EA MT4
Timo Roth
Asesores Expertos
SR Breakout EA MT4 Promoción de lanzamiento: Dependiendo de la demanda, el EA puede convertirse en un producto de pago en el futuro. Preajustes: Haga clic aquí Características principales: Fácil Instalación : Listo para funcionar en pocos pasos - simplemente arrastre el EA a cualquier gráfico y cargue la configuración. Gestión segura del riesgo: Sin martingala, rejilla u otras técnicas de gestión de dinero de alto riesgo. Los niveles de gestión de riesgo, stop loss y take profit se pueden ajusta
FREE
Implied Trader
Ciprian Ghebanoaei
Asesores Expertos
Implied Trader es un robot de trading profesional totalmente automático diseñado específicamente para el mercado de divisas AUDCAD M30 timeframe. La configuración de parámetros no es necesaria para el EA. Sólo es necesario elegir el tamaño del lote que desea utilizar. 0.1 es el tamaño de lote sugerido para una cuenta de $2000. Puede aumentar el tamaño del lote en consecuencia si su cuenta tiene más dinero. Tiene un algoritmo inteligente que reconoce la tendencia. Sobre la base de la dirección de
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Algo Edge MT4
Niklas Templin
3.57 (7)
Asesores Expertos
Algo Edge EA Autoaprendizaje EA acaba de establecer la EA en el gráfico y empezar sin optimización de configuración. EA trabajar con alta y baja de la última vela. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 y mucho más. El Asesor Experto Multifuncional puede operar con cualquier Par de Divisas o Índice. EA puede operar con todos los Brokers. M1 alto, M30 medio, H1 bajo Riesgo. Funciones: Para otra Indize ejemplo US30: Cambiar el Robot Worktime en Europa a 16:30-21:30. -inp1_ =Hora de trabajo del rob
FREE
ScalperTrailingEA
Aliaksandr Sych
Asesores Expertos
ScalperTrailingEA - Asesor experto en scalping de alta frecuencia ScalperTrailingEA es un robusto robot de scalping totalmente automatizado diseñado para operar a corto plazo en marcos temporales M1-H1 utilizando órdenes pendientes (BuyStop/SellStop). El EA combina el filtrado de volatilidad basado en ATR , el control de spreads , el dimensionamiento dinámico de posiciones y la gestión de trailing stop para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado manteniendo una estricta disciplina
Stealth MT4
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/144741 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/144742 STEALTH: Poder invisible, ganancias visibles STEALTH es un Asesor Experto de última generación diseñado para traders que desean operar con discreción. Diseñado con un mecanismo único de órdenes pendientes ocultas, este Asesor Experto (EA) elimina la detección temprana del bróker y el deslizamiento causado por movimientos falsos del mercado. En lugar de colocar órdenes pendient
MTF Trend Hunter EA MT4
Crusader Network S.R.L.
1 (1)
Asesores Expertos
CFN MTF Trend Hunter EA - Potente herramienta de negociación de tendencias en múltiples marcos de tiempo. El CFN MTF Trend Hunter EA es un Asesor Experto de grado profesional diseñado para ayudar a los operadores a capitalizar fuertes movimientos de tendencia con el mínimo esfuerzo. Combina el análisis de tendencias en un marco de tiempo superior con entradas precisas en un marco de tiempo inferior, proporcionando la mezcla perfecta de visión general del mercado y ejecución táctica. Este EA
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Asesores Expertos
Asesor de trading automático.Esta es una versión gratuita del Asesor experto "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В el robot se basa en 2 estrategias: en la intersección de medias móviles y el indicador de bandas de Bollinger.En la versión de pago, tres estrategias están disponibles, lo que aumenta la rentabilidad varias veces.Diseñado para el par de divisas EURUSD H1.Es posible utilizarlo en otras herramientas después de la optimización.Prueba sólo en datos de tick
FREE
EA Fantom
Rahul Kumar Trivedi
1 (1)
Asesores Expertos
EA se basa en el indicador Parabolic SAR y MACD. si hay pérdida EA tratar de recuperar la pérdida y fijar la posición mediante la colocación de otra orden más grande (multipler factor) después de la brecha de rejilla. si hay beneficios que espera para optimizar los beneficios. Adecuado para principiantes No hay configuraciones complejas Sólo tiene que utilizar EURUSD M5 marco de tiempo USTED PUEDE PONERSE EN CONTACTO CONMIGO PARA LA OPTIMIZACIÓN Por favor, deje el comentario su gu
FREE
VolumeFX
Adrian Armenta
3 (2)
Asesores Expertos
VolumeFX funciona colocando ordenes pendientes arriba y abajo del precio actual, beneficiándose de las oscilaciones, luego cuando el precio salga del rango de operación un nuevo lote de ordenes será colocado, permitiendo al programa funcionar continuamente cada que se forme un nuevo rango de precio. Todos los parámetros del programa son modificables para que usted los pueda ajustar al par en el que mas prefiera operar, aunque los parámetros por defecto funcionan bien para el par EURUSD con cuen
FREE
ForexWolrd
phuongcei
Asesores Expertos
** I am currently providing this great EA for free in a limit time. Please download while it is still free ** ¿Cansado de tomar decisiones emocionales? Monitor en directo: TBD Presentamos nuestro Asesor Experto mql4 , diseñado para obtener beneficios estables con un riesgo aceptable utilizando un método realmente inteligente de Dollar-Cost Averaging (DCA). Esto no es sólo otro EA; es una solución probada desde hace mucho tiempo diseñada para navegar por los mercados de divisas con precisión
FREE
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Simple Forex Trading Strategies El asesor experto abre operaciones cuando las SMA se cruzan y cuando el WPR ha salido de las zonas de sobrecompra/sobreventa. Las SMAs también están programadas para cerrar las operaciones si la tendencia cambia. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomenda
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Alligator Trader
Ciprian Ghebanoaei
3 (2)
Asesores Expertos
Alligator Trader es un robot comercial totalmente automático y profesional. Diseñado específicamente para el mercado de divisas USDJPY M30. EA no necesita configurar parámetros. Listo para trabajar en USDJPY M30., Solo necesita decidir sobre la elección del lote. Tiene un algoritmo inteligente que detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado. El experto crea pedidos en la dirección de la tendencia. Los pedidos de entrada y salida están dados por una combinación de dos indicadores que se p
FREE
Jupiter Mt4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
JUPITER es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz de analizar de forma independiente el mercado y tomar decisiones comerciales JUPITER Es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. JUPITER . Es un sistema 100% automático, El sistema es autosuficiente, realizando todo el trabajo. Es una revolución en la personalización del tradin
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
FREE
Gmgs PRO
Usama Yasir
3 (3)
Asesores Expertos
GMGS PRO tiene una fuerte estrategia libre de riesgos y baja reducción. ️GMGS PRO Recomendaciones de bajo riesgo Mejores Piars: GBPUSD,EURUSD,XAUUSD Patrimonio Mínimo: 500$ Tamaño del lote: 0,01 $ Marco de tiempo recomendado: M15/H1 (para uso de bajo riesgo H1) Crecimiento mensual: 10-20% Plan de capitalización GMGS PRO: haga mensualmente: 5-10%% agregue capital mensual de 50 $ durante 1 año y vea el resultado. Use bajo riesgo para obtener ganancias a largo plazo Disfrute y obtenga gana
FREE
Grid Engulfing MT4
Yudi Sri Warsito
4.75 (4)
Asesores Expertos
Grid Engulfing es una estrategia de trading que combina el grid trading con patrones engulfing. Grid Trading: Una estrategia de negociación de cuadrícula consiste en colocar órdenes de compra y venta a intervalos regulares (tamaño de la cuadrícula) por encima y por debajo de un nivel de precios establecido. El objetivo es beneficiarse de los pequeños movimientos de precios dentro de un mercado de rango limitado. Patrones envolventes: Los patrones envolventes son un tipo de patrón de velas que i
FREE
Galactic Imperium EA MT4
Crusader Network S.R.L.
Asesores Expertos
Galactic Imperium EA Un Asesor Experto que coloca órdenes pendientes a una hora de entrada definida por el usuario cada día y fuerza el cierre de todas las posiciones a una hora de salida especificada, capturando rupturas de rangos intradía mientras evita la exposición nocturna. Cómo funciona Escaneo de entrada y órdenes A la hora y minuto elegidos, el EA mide los máximos y mínimos durante un periodo de tiempo configurable. Coloca órdenes BuyStop y SellStop justo después de ese rango. Las órde
FREE
Serious Trader
Ciprian Ghebanoaei
Asesores Expertos
Serious Trader es un robot de trading profesional totalmente automático diseñado específicamente para el mercado de divisas EURUSD M15 timeframe. EA no necesita configurar los parámetros. Sólo tiene que decidir el tamaño del lote que va a utilizar. El lote recomendado para una cuenta de $1000 es 0.1. Si tiene más capital en su cuenta puede aumentar el tamaño del lote proporcionalmente. Tiene un algoritmo inteligente que detecta la tendencia. El experto crea órdenes en la dirección de la tende
FREE
Discret Trader
Ciprian Ghebanoaei
Asesores Expertos
Discret Trader es un robot comercial diseñado para generar ganancias diarias en el mercado de divisas. Discret Trader es perfecto para aquellos que quieren empezar con poco dinero y hacer trading automático. Con una pérdida mínima y una alta precisión de más del 95 %, Discret Trader ha sido especialmente diseñado como una plataforma de negociación automática con un riesgo mínimo y oportunidades de grandes beneficios. Discret Trader es un robot comercial profesional completamente automático, di
FREE
Jarvis Meta 4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Jarvis es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. La arquitectura es un Robot Experto Autónomo Totalmente Automático capaz de analizar independientemente el mercado y tomar decisiones de trading. Jarvis Es un sistema de comercio avanzado y profesional. Es un sistema TOTALMENTE configurable. Jarvis es un sistema profesional, Listo para personalizar su perfil. Puede descargar la demo y probarlo usted mismo. Jarvis 18 neural net tienen trabajando en paralelo
Beast Quarter Turn Scalper
Maxwell Brighton Onyango
Asesores Expertos
El Beast Quarter Turn Scalper es un robot basado en múltiples divisas que trabaja con diferentes indicadores técnicos utilizados para obtener y filtrar señales de trading. CONFIGURACIÓN Un breve resumen de estas entradas es el siguiente: Comentario : La entrada que contiene el nombre que prefiera para adjuntar las posiciones abiertas por este EA. Usar Riesgo [SI = USAR, NO = NO USAR / USAR TAMAÑO DE LOTE] : Opción para utilizar Tamaño de Lote de Riesgo o Tamaño de Lote Fijo. SÍ significa que el
FREE
Hubble
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
HUBBLE es un software automatizado seguro para el comercio del mercado de divisas y los índices. La arquitectura es un experto robot autónomo totalmente automático capaz de Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales HUBBLE Es un sistema de comercio avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. HUBBLE Es un sistema 100% automático, El sistema es autosuficiente, realizando todo el trabajo. Es una revolución en la personalización del trading. Puede desc
Voyager MT4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Voyager es un software automatizado seguro para el comercio del mercado de divisas y los índices. La arquitectura es un experto robot autónomo totalmente automático capaz de Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales Voyager tiene 10 redes neuronales trabajando en paralelo . Voyager es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. Voyager . Es un sistema 100% automático, El sistema es autosuficiente, realizando todo el trabajo.
Sputnik MT4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Sputnik es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado de divisas e índices. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz de Analizar de forma independiente el mercado y tomar decisiones comerciales. Sputnik Es un sistema de comercio avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. Sputnik es un sistema plug and play Sputnik Es un sistema 100% automático, El sistema es autosuficiente, realiza todo el trabajo. Puede descargar la demo y
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Otros productos de este autor
Vortex Nomad Aegis AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Vortex Nomad Aegis [Subtítulo: KAMA Trend | Vortex Energy | Aegis Elasticity Shield] Introducción Vortex Nomad Aegis es un sistema científico de seguimiento de tendencias diseñado con un mecanismo de seguridad incorporado: Price Elasticity Check . La mayoría de los robots de tendencia fallan porque compran en la parte superior (FOMO) justo antes de un retroceso. Este EA resuelve ese problema utilizando el "Escudo Aegis" - un filt
FREE
Aether Elliott Wave Zigzag Pro
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Aether Elliott Wave Zigzag Pro (MT4) [Subtítulo: Wave 3 Hunter | Fib 0.618 Retracement | Margin Guard] Introducción Aether Elliott Wave Zigzag Pro es un sistema de scalping ligero y compatible con el mercado, diseñado para automatizar la teoría clásica de las Ondas de Elliott. En lugar del complejo recuento de ondas, utiliza un algoritmo de precisión ZigZag para identificar la Estructura 1-2-3 de alta probabilidad y se dirige al
FREE
Emerald Jungle BandMaster
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Esmeralda Jungle BandMaster (MT4) [Subtítulo: Multi-Strategy Bollinger | Protocolo de Sellado TP/SL | Prop Firm Safe] Introducción El mercado financiero es una jungla. Para sobrevivir, se necesita adaptabilidad y una disciplina estricta. Emerald Jungle BandMaster (EJBM) es un Asesor Experto M15 especializado que pone orden en el caos. Cambia dinámicamente entre tres estrategias básicas: Trend Pullback , Squeeze Breakout y Mean-R
FREE
Aether GannFlow Scalper Market
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Aether GannFlow - Mercado Scalper v2 (MT4) [Subtítulo: Gann Fan Logic | Trend Pullback | Margin Guard Protection] Introducción Aether G annFlow es un sistema ligero de scalping M5/M15 que cierra la brecha entre el momentum trading clásico y el análisis geométrico del mercado. Combina un robusto motor EMA Trend + RSI Pullback con el filtro direccional único del Gann Fan . Diseñado para la estabilidad en MT4, cuenta con un procesad
FREE
Aether GannFlow TriConfirm Scalper
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Aether GannFlow - TriConfirm Scalper v1 (MT4) [Subtítulo: CCI Pullback | EMA Trend | Margin Guard Protection] Introducción Aether G annFlow es un sistema de scalping ligero y compatible con el mercado, construido sobre la robusta pila "TriConfirm" . Elimina las conjeturas al requerir que tres capas distintas del mercado se alineen antes de ejecutar una operación: Tendencia, Momento y Disparo. Diseñado para la estabilidad de MT4,
FREE
TempestLightning Elliott Wave Pro
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: TempestLightning - Elliott Wave Pro (MT4) [Subtítulo: Cazador de Ondas ZigZag 3 | Monitor de Salud del Mercado | Lógica de Riesgo USD] Introducción TempestLightning es un sistema de trading profesional diseñado para automatizar la compleja teoría de las Ondas de Elliott . En lugar de adivinar el recuento de las ondas, este EA utiliza un algoritmo ZigZag de precisión para identificar la estructura clásica 1-2-3 y se dirige al impu
Inferno Storm v17 Final
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Inferno Storm v1. 7 Final (MT4) [Subtítulo: M15 Scalper | Supertrend & Donchian | Market-Safe Execution] IntroducciónInferno Storm v1.7 es un sistema especializado M15 Scalping desarrollado específicamente para MetaTrader 4 (MT4). Combina la disciplina de seguimiento de tendencias con la mecánica de ruptura y retroceso. A diferencia de los bots MT4 estándar que a menudo fallan en los brokers ECN debido a errores de ejecución, Inf
Permafrost Sentinel Cryostasis AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Centinela del Permafrost (MT4) [Subtítulo: Multi-Mode M15 Scalper | Cryostasis Logic | Smart Pyramiding] IntroducciónPermafrost Sentinel es un scalper multimodo M15 construido con una "mentalidad de núcleo de hielo " . Congela el ruido del mercado, mantiene una disciplina fría y ejecuta operaciones sólo cuando las condiciones del mercado alcanzan el "Punto de Congelación " perfecto. A diferencia de las estrategias estáticas, este
Dorothy Web Spider V297I4 HydraFlow Autopilot
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Dorothy Web Spider (MT4) [Subtítulo: HydraFlow Autopilot | Volatility Trap Grid | FireShield Safety] IntroducciónDorothy Web Spider (DWS) no es un Asesor Experto tradicional rígido. Es un asistente de trading automatizado que opera con el mecanismo "Spider Web" combinado con la lógica "HydraFlow ". En lugar de perseguir el precio con órdenes de mercado, Dorothy escanea automáticamente la volatilidad del mercado y coloca órdenes p
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Crimson Volcánica Overlord AI [Subtítulo: Volatility Breakout | Keltner Channels | Prop Firm Safe] Introducción Crimson Volcanic Overlord es una solución de trading algorítmico basada en los principios de la lógica Volatility Breakout. A diferencia de las estrategias que intentan predecir retrocesos en mercados oscilantes, este Asesor Experto (EA) identifica periodos de consolidación de precios (El Volcán) y ejecuta operaciones
Nebula Drifter Eclipse AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Nebula Drifter Eclipse (MT5) [Subtítulo: Trend Pullback | Dual EMA Cloud | Prop Firm Safe] Introducción Nebula Drifter Eclipse es una solución de trading algorítmico diseñada para capitalizar las oportunidades de "Reversión Media" dentro de las tendencias de mercado establecidas. Diseñado para una aplicación profesional, este Asesor Experto (EA) evita perseguir rupturas. En su lugar, identifica matemáticamente las desviaciones te
Quantum Howl Seraph AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (Estándar MQL5 Optimizado) Nombre del Producto: Quantum Aullido Serafín [Subtítulo: Donchian Breakout | MFI Volume Filter | Time-Decay Exit] Introducción El precio es el vehículo, pero el volumen es el combustible. La mayoría de las estrategias de ruptura fallan porque operan con "tanques vacíos" - movimientos de precio sin soporte de volumen. Quantum Howl Seraph es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para capturar explosiones de volatilidad de alta probabilid
Silent Oracle Reverb AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Silent Oracle Reverb [Subtítulo: Mean Reversion Sniper | Keltner Channel | Prop Firm Safe] Introducción En un mercado ruidoso, Silent Oracle Reverb no comercia en exceso. Observa. Basado en la "Teoría de la Banda de Goma", este Asesor Experto explota el inevitable retroceso de la acción del precio. Cuando el mercado está sobreextendido más allá de los Canales de Keltner y el indicador Oracle (RSI 2) señala agotamiento, el sistema
Ashen Mirage Protocol AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Protocolo Ashen Mirage [Subtítulo: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready] Introducción El Protocolo Ashen Mirage es un sistema de trading algorítmico especializado desarrollado para capitalizar "Falsos Breakouts" y "Agarres de Liquidez" en el mercado. A diferencia de los sistemas de seguimiento de tendencias, que suelen entrar tarde, Ashen Mirage adopta un enfoque contrario . Espera a que el mercado se ext
Digital Web Sovereign AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Soberano Web Digital (MT5) [Subtítulo: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit] Introducción La mayoría de los sistemas Grid fallan por una razón: Luchan contra la tendencia hasta que la cuenta explota. Digital Web Sovereign está diseñado para solucionar este defecto. No es una máquina de cuadrícula ciega. Actúa como un gobernante "Soberano", que sólo se involucra en el mercado cuando está respaldado por la poderosa
The Momentum Cluster Neural
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: El Momentum Cluster Neural [Subtítulo: 5-Indicator Voting Consensus | Chandelier Exit | Trend Following] Introducción ¿Por qué confiar en un solo indicador cuando se puede aprovechar la sabiduría de la multitud? El Momentum Cluster Neural es un sistema científico de seguimiento de tendencias basado en la Lógica de Consenso . Actúa como un eje neural central, agregando señales de los 5 indicadores de momentum más potentes del anál
Golden Bitcoin Nexus
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Golden Bitcoin Nexus (MT5) [Subtítulo: Elastic Grid System | Crypto-Gold Recovery | Volume Limit Fix] Introducción Los activos de alta volatilidad como el Oro (XAUUSD) y Bitcoin (BTCUSD) son el cementerio para los EAs tradicionales de rejilla estática. Golden Bitcoin Nexus actúa de forma diferente. Emplea una arquitectura "Elastic Grid " derivada de la volatilidad ATR. Esto permite al sistema respirar durante los picos masivos de
Ironwind Echoes AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Ironwind Echoes (MT5) [Subtítulo: Lag-Free TEMA | RVI Resonance | Kinetic ATR Exit] Introducción En el comercio de tendencia, Lag es el enemigo. Las medias móviles tradicionales son a menudo demasiado lentas para reaccionar. Ironwind Echoes utiliza el poder de TEMA (Triple Exponential Moving Average) para eliminar el lag. Combinado con el RVI (Índice de Vigor Relativo) , forma un sistema de "Resonancia Cinética" que entra en oper
Phantom Circuit Overlord v700 AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL (MQL5 Estándar Optimizado) Nombre del Producto: Circuito Fantasma Overlord v700 (MT5) [Subtítulo: KAMA Trend Filter | Phantom Fractal Zones | Smart Margin Fix] Introducción El mercado se mueve por niveles ocultos que la mayoría de los operadores ignoran. Phantom Circuit Overlord es un sistema especializado de Seguimiento de Tendencia diseñado para cazar estas "Zonas Fantasma". En lugar de soportes/resistencias estáticos, identifica Fractales históricos y los expande usando
Wildbone Crimson Choir AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Wildbone Coro Carmesí (MT5) [Subtítulo: Structural Breakout | Harmonic RVI-MFI | Fortress Guard Logic] Introducción El mercado es un coro caótico. Para obtener beneficios, debe identificar los momentos en que todas las voces cantan en armonía. Wildbone Crimson Choir es un sistema científico de ruptura estructural. Define el "Wildbone" del mercado usando Envolventes y ejecuta operaciones sólo cuando lo confirma el "Crimson Choir"
Hexstorm Velvet Crown AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Hexstorm Velvet Crown AI (MT5) [Subtítulo: Hexagonal Mean-Reversion | Bollinger Touch | La Gran Muralla de Seguridad] Introducción Hexstorm Velvet Crown AI es un sistema de reversión media de ingeniería de precisión diseñado para capturar reversiones de alta probabilidad en los extremos del mercado. A diferencia de los robots de seguimiento de tendencias que se desintegran en mercados oscilantes, Hexstorm se nutre de la volatilid
Cyber Druid Hollowgate AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Cyber Druid Hollowgate AI (MT5) [Subtítulo: Donchian Breakout | Nube de Ichimoku | Seguridad de la Fortaleza Silenciosa] Introducción Cyber Druid Hollowgate AI es un sistema avanzado de Seguimiento de Tendencias diseñado para capturar expansiones masivas del mercado. Combina la antigua sabiduría del Druida (Filtro de Tendencia de la Nube de Ichimoku) con la precisión del Hollowgate (Ruptura del Canal de Donchian). El resultado es
Solar Abyss Twinforge AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Abismo Solar Twinforge AI (MT5) [Subtítulo: Sistema Híbrido de Volatilidad | Mean-Reversion & Trend | Silent Fortress Core] Introducción Solar Abyss Twinforge AI es un sistema de trading de doble motor que se adapta a los estados del mercado al instante. Está diseñado para resolver el problema más antiguo del trading: "Los bots de tendencia fracasan en los mercados de oscilación, y los bots de oscilación fracasan en los mercados
Obsidian Lantern Syndicate AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Sindicato Linterna Obsidiana (MT5) [Subtítulo: Alligator Trend | Fractal Breakout | Money Flow MFI] Introducción Obsidian Lantern Syndicate es un sistema de trading de élite que integra la Teoría del Caos (Bill Williams) con el análisis moderno de Flujo de Volumen. Ilumina el mercado usando "The Lantern" (Indicador Alligator) para definir la estructura de la tendencia, identifica puntos de entrada de precisión a través de "The Ob
Aether Fang Nightbloom AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Aether Colmillo Nightbloom (MT5) [Subtítulo: Compresión Keltner | Impulso de Fuerza | Seguridad de Fortaleza Silenciosa] Introducción Aether Fang Nightbloom es un sistema especializado de ruptura de volatilidad diseñado para cazar los movimientos más explosivos del mercado: Las expansiones de volatilidad . A diferencia de los bots de ruptura estándar que compran cada máximo, este EA espera a que el mercado entre en un estado de p
Chaos Manuscript Oracle AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Oráculo del Manuscrito del Caos (MT5) [Subtítulo: Predicción Fractal | Nube de Ichimoku | Seguridad de Crio-Stasis] Introducción El Oráculo del Manuscrito del Caos es un sistema de trading visionario que intenta descifrar la estructura oculta del mercado utilizando la Geometría Fractal. Actúa como un Oráculo , asomándose al futuro usando la Nube Ichimoku , mientras descifra el pasado usando un profundo Manuscrito Fractal . Combin
Marble Tempest Runemaker AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Marble Tempest Runemaker (MT5) [Subtítulo: Rolling Momentum | Filtro de Volatilidad | Seguridad Cryo-Stasis] Introducción Marble Tempest Run emaker es un sistema de trading único de "Decodificación Cíclica" que trata el precio del mercado como un objeto rodante influenciado por la gravedad (Tendencias) y las tormentas (Volatilidad). Combina la precisión estructural de "La Canica" (SAR Parabólico) con el poder de decodificación de
Ghostforge Bloom Requiem AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Ghostforge Bloom Requiem AI (MT5) [Subtítulo: TEMA Velocity | Volatility Bloom | Cryo-Stasis Safety] Introducción Ghostforge Bloom Requiem AI es un sistema de seguimiento de tendencias de élite diseñado para capturar movimientos de mercado de alta velocidad, filtrando al mismo tiempo el ruido de la indecisión. Funciona según una sofisticada lógica de "ciclo de vida": Espera a que se forje la tendencia (The Ghostforge ), confirma
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario