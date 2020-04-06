Dorothy Web Spider V292 Smart Adaptive Scalper

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Dorothy Web Spider V292 (MT4)

[Subtítulo: Smart Adaptive Scalper | USD Grid Jitter | Aether Engine]

Introducción Dorothy Web Spider V292 representa la próxima generación de scalping grid, impulsado por el ligero Aether-Engine. A diferencia de los sistemas de rejilla estáticos que fallan cuando cambian las condiciones del mercado, Dorothy utiliza "Adaptive Tuning " para ajustar dinámicamente los umbrales RSI y el espaciado de la rejilla basándose en la fuerza ADX en tiempo real y la volatilidad ATR.

Una característica destacada es el mecanismo "USD Jitter ". Aleatoriza sus niveles de Take Profit y Stop Loss ligeramente alrededor del objetivo, evitando el "Exit Clustering" y protegiendo sus operaciones de los algoritmos stop-hunting.

Estrategia de negociación (Motor Aether ) El sistema funciona con una lógica inteligente de 3 fases:

Escaneo Adaptativo: El Motor Aether monitoriza los ratios ADX y ATR/Spread para autoajustar la estrategia. Alta Volatilidad: Amplía la parrilla y relaja el RSI.

Baja volatilidad: Ajusta la rejilla para scalps más rápidos. La Red (Pending Grid): En lugar de órdenes de mercado, despliega una rejilla de órdenes de compra/venta limitadas y stop. Esto asegura un mejor precio de entrada. Precisión en USD: Todos los objetivos se calculan en USD (convertidos a puntos automáticamente). El sistema selecciona la distancia más segura entre su objetivo en USD y el límite ATR.

Características principales

Objetivos en USD con Jitter: Establezca su TP/SL en Dólares. El EA añade un ± Jitter aleatorio (por ejemplo, ±$0.5) a cada orden, asegurando que sus salidas no sean predecibles por el broker.

Auto-Perfil: Detecta automáticamente la clase de activo (Forex, Gold/XAU, o Crypto) y establece las puertas Spread/ATR/ADX apropiadas. No necesita configuración manual.

Margin-Aware Sizing: Antes de colocar órdenes, el EA comprueba el Margen Libre para evitar el Error 134 (Dinero insuficiente).

Puerta de Salud: Las operaciones sólo se ejecutan cuando la puntuación de "Salud del Mercado" es alta (Verde/Naranja). Se mantiene alejado de los mercados "rojos" (poco saludables/noticias).

Recomendaciones

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Marco temporal: M5 o M15.

Símbolos: Majors (EURUSD, GBPUSD), XAUUSD, BTCUSD.

Cuenta: ECN/Raw Spread.

Parámetros de entrada Diseño Slim Inputs para una configuración rápida:

=== 1. TAMAÑO Y REJILLA === Lots : Tamaño del lote base. GridLevels : Número de órdenes pendientes (por ejemplo, 3). GridATRFactor : Multiplicador de distancia para la rejilla.

=== 2. OBJETIVOS (EL USP) === UseUSDTargets : Habilita las salidas basadas en dólares. TP_TargetUSD / SL_TargetUSD : Objetivos de ganancia/pérdida. USD_JitterRange : Rango de aleatorización (por ejemplo, 0.5 USD) para ocultar los objetivos exactos.

=== 3. MOTOR ADAPTATIVO === UseATRMtp: Mezcla la lógica ATR con los objetivos USD. TrailingATRMult : Distancia de arrastre dinámica. AdaptiveTuning : Habilita el autoajuste ADX/ATR.

=== 4. OPERACIONES === MaxOrdersEachCycle : Límite del total de operaciones. ExecutionIntervalInSeconds : Acelerador para reducir el uso de CPU.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex4 a su carpeta MQL4\Experts. Reinicie MT4 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico M5/M15. Establezca TP_TargetUSD y Lotes de acuerdo a su capital. Habilite "Permitir Trading en Vivo".