Dorothy Web Spider V292 Smart Adaptive Scalper
- Asesores Expertos
- Huu Loc Nguyen
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Nombre del producto: Dorothy Web Spider V292 (MT4)
[Subtítulo: Smart Adaptive Scalper | USD Grid Jitter | Aether Engine]
Introducción Dorothy Web Spider V292 representa la próxima generación de scalping grid, impulsado por el ligero Aether-Engine. A diferencia de los sistemas de rejilla estáticos que fallan cuando cambian las condiciones del mercado, Dorothy utiliza "Adaptive Tuning " para ajustar dinámicamente los umbrales RSI y el espaciado de la rejilla basándose en la fuerza ADX en tiempo real y la volatilidad ATR.
Una característica destacada es el mecanismo "USD Jitter ". Aleatoriza sus niveles de Take Profit y Stop Loss ligeramente alrededor del objetivo, evitando el "Exit Clustering" y protegiendo sus operaciones de los algoritmos stop-hunting.
Estrategia de negociación (Motor Aether ) El sistema funciona con una lógica inteligente de 3 fases:
-
Escaneo Adaptativo: El Motor Aether monitoriza los ratios ADX y ATR/Spread para autoajustar la estrategia.
-
Alta Volatilidad: Amplía la parrilla y relaja el RSI.
-
Baja volatilidad: Ajusta la rejilla para scalps más rápidos.
-
-
La Red (Pending Grid): En lugar de órdenes de mercado, despliega una rejilla de órdenes de compra/venta limitadas y stop. Esto asegura un mejor precio de entrada.
-
Precisión en USD: Todos los objetivos se calculan en USD (convertidos a puntos automáticamente). El sistema selecciona la distancia más segura entre su objetivo en USD y el límite ATR.
Características principales
-
Objetivos en USD con Jitter: Establezca su TP/SL en Dólares. El EA añade un ± Jitter aleatorio (por ejemplo, ±$0.5) a cada orden, asegurando que sus salidas no sean predecibles por el broker.
-
Auto-Perfil: Detecta automáticamente la clase de activo (Forex, Gold/XAU, o Crypto) y establece las puertas Spread/ATR/ADX apropiadas. No necesita configuración manual.
-
Margin-Aware Sizing: Antes de colocar órdenes, el EA comprueba el Margen Libre para evitar el Error 134 (Dinero insuficiente).
-
Puerta de Salud: Las operaciones sólo se ejecutan cuando la puntuación de "Salud del Mercado" es alta (Verde/Naranja). Se mantiene alejado de los mercados "rojos" (poco saludables/noticias).
Recomendaciones
-
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
-
Marco temporal: M5 o M15.
-
Símbolos: Majors (EURUSD, GBPUSD), XAUUSD, BTCUSD.
-
Cuenta: ECN/Raw Spread.
Parámetros de entrada Diseño Slim Inputs para una configuración rápida:
-
=== 1. TAMAÑO Y REJILLA ===
-
Lots : Tamaño del lote base.
-
GridLevels : Número de órdenes pendientes (por ejemplo, 3).
-
GridATRFactor : Multiplicador de distancia para la rejilla.
-
-
=== 2. OBJETIVOS (EL USP) ===
-
UseUSDTargets : Habilita las salidas basadas en dólares.
-
TP_TargetUSD / SL_TargetUSD : Objetivos de ganancia/pérdida.
-
USD_JitterRange : Rango de aleatorización (por ejemplo, 0.5 USD) para ocultar los objetivos exactos.
-
-
=== 3. MOTOR ADAPTATIVO ===
-
UseATRMtp: Mezcla la lógica ATR con los objetivos USD.
-
TrailingATRMult : Distancia de arrastre dinámica.
-
AdaptiveTuning : Habilita el autoajuste ADX/ATR.
-
-
=== 4. OPERACIONES ===
-
MaxOrdersEachCycle : Límite del total de operaciones.
-
ExecutionIntervalInSeconds : Acelerador para reducir el uso de CPU.
-
Guía de instalación
-
Descargue el archivo .ex4 a su carpeta MQL4\Experts.
-
Reinicie MT4 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar.
-
Arrastre el EA a un gráfico M5/M15.
-
Establezca TP_TargetUSD y Lotes de acuerdo a su capital.
-
Habilite "Permitir Trading en Vivo".