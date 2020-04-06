Permafrost Sentinel Cryostasis AI
- Asesores Expertos
- Huu Loc Nguyen
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Nombre del producto: Centinela del Permafrost (MT4)
[Subtítulo: Multi-Mode M15 Scalper | Cryostasis Logic | Smart Pyramiding]
IntroducciónPermafrostSentinel es un scalper multimodo M15 construido con una "mentalidad de núcleo de hielo". Congela el ruido del mercado, mantiene una disciplina fría y ejecuta operaciones sólo cuando las condiciones del mercado alcanzan el "Punto de Congelación" perfecto. A diferencia de las estrategias estáticas, este AE cambia automáticamente entre tres motores dinámicos: Trend, Squeeze y Mean-Reversion, garantizando el rendimiento en diferentes regímenes de mercado.
Estrategia y mecánica de negociación El sistema funciona con una sofisticada arquitectura de tres motores:
-
Modo Tendencia: Captura el impulso utilizando Supertendencia, Canales Donchian y alineación MACD.
-
Modo Squeeze: Identifica las rupturas de volatilidad utilizando los percentiles de Bollinger BandWidth.
-
Modo Mean-Revert:Todas las entradas son filtradas por una "Puerta de Salud" (ADX, Ventana BBW, y Estacionalidad Horaria) para filtrar las configuraciones de baja probabilidad.
Características principales
-
Tecnología IceShield: Una capa protectora que activa la "Criostasis" (pausa la negociación) si se produce un choque térmico (pico ATR) o si se alcanza el Límite de Pérdidas Diarias.
-
Broker-Safe Execution (Anti-Error 130/131): Diseñado específicamente para MT4. Abre las operaciones con SL/TP=0 para asegurar la ejecución en brokers ECN, luego aplica inmediatamente el SL/TP preciso basado en USD.
-
Pyramiding Inteligente: Sin Martingala, Sin Rejilla. El sistema sólo añade posiciones (escala) cuando la operación está en beneficios. El riesgo se reduce en las operaciones añadidas.
-
Gestión del riesgo: Defina su riesgo en USD (porejemplo, Riesgo $50). El EA calcula automáticamente el tamaño exacto del lote en función de la volatilidad.
Recomendaciones
-
Marco temporal: M15.
-
Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD), Oro (XAUUSD), y Cripto Líquido.
-
Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread (spreads bajos son cruciales para scalping).
-
VPS: Latencia recomendada < 50ms.
Parámetros de entradaPor favor,ajuste estos parámetros para adaptarlos a su perfil de riesgo:
-
=== 1. RIESGO Y DINERO ===
-
InpRiskUSD : Riesgo base por operación en divisa (por ejemplo, 50,0).
-
InpUseCompounding : Habilita el escalado dinámico basado en el saldo.
-
InpDailyLossCap : Pérdida máxima permitida por día (activa IceShield).
-
-
=== 2. MOTORES DE ESTRATEGIA ===
-
InpMode_Trend : Activa/Desactiva la lógica de seguimiento de tendencias.
-
InpMode_Squeeze : Habilita/Deshabilita la lógica de ruptura de volatilidad.
-
InpMode_Revert : Activa/Desactiva la lógica de reversión a la media.
-
-
=== 3. EJECUCIÓN Y SEGURIDAD ===
-
InpUseIceShield : Habilita la protección contra picos de volatilidad.
-
InpPyramiding : Habilita añadir a posiciones ganadoras (Profit-Only).
-
InpMaxSlippage : Máximo deslizamiento permitido en puntos.
-
Guía de instalación
-
Descargue el archivo .ex4 a su carpeta MQL4\Experts .
-
Actualice su Navegador y arrastre el EA a un gráficoM15.
-
Asegúrese de que la opción "Permitir trading en vivo" está marcada.
-
Establezca el InpRiskUSDdeseado .