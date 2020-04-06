Permafrost Sentinel Cryostasis AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Centinela del Permafrost (MT4)

[Subtítulo: Multi-Mode M15 Scalper | Cryostasis Logic | Smart Pyramiding]

IntroducciónPermafrostSentinel es un scalper multimodo M15 construido con una "mentalidad de núcleo de hielo". Congela el ruido del mercado, mantiene una disciplina fría y ejecuta operaciones sólo cuando las condiciones del mercado alcanzan el "Punto de Congelación" perfecto. A diferencia de las estrategias estáticas, este AE cambia automáticamente entre tres motores dinámicos: Trend, Squeeze y Mean-Reversion, garantizando el rendimiento en diferentes regímenes de mercado.

Estrategia y mecánica de negociación El sistema funciona con una sofisticada arquitectura de tres motores:

Modo Tendencia: Captura el impulso utilizando Supertendencia, Canales Donchian y alineación MACD. Modo Squeeze: Identifica las rupturas de volatilidad utilizando los percentiles de Bollinger BandWidth. Modo Mean-Revert:Todas las entradas son filtradas por una "Puerta de Salud" (ADX, Ventana BBW, y Estacionalidad Horaria) para filtrar las configuraciones de baja probabilidad.

Características principales

Tecnología IceShield: Una capa protectora que activa la "Criostasis" (pausa la negociación) si se produce un choque térmico (pico ATR) o si se alcanza el Límite de Pérdidas Diarias.

Broker-Safe Execution (Anti-Error 130/131): Diseñado específicamente para MT4. Abre las operaciones con SL/TP=0 para asegurar la ejecución en brokers ECN, luego aplica inmediatamente el SL/TP preciso basado en USD.

Pyramiding Inteligente : Sin Martingala, Sin Rejilla. El sistema sólo añade posiciones (escala) cuando la operación está en beneficios . El riesgo se reduce en las operaciones añadidas.

Gestión del riesgo: Defina su riesgo en USD (porejemplo, Riesgo $50). El EA calcula automáticamente el tamaño exacto del lote en función de la volatilidad.

Recomendaciones

Marco temporal: M15.

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD), Oro (XAUUSD), y Cripto Líquido.

Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread (spreads bajos son cruciales para scalping).

VPS: Latencia recomendada < 50ms.

Parámetros de entradaPor favor,ajuste estos parámetros para adaptarlos a su perfil de riesgo:

=== 1. RIESGO Y DINERO === InpRiskUSD : Riesgo base por operación en divisa (por ejemplo, 50,0). InpUseCompounding : Habilita el escalado dinámico basado en el saldo. InpDailyLossCap : Pérdida máxima permitida por día (activa IceShield).

=== 2. MOTORES DE ESTRATEGIA === InpMode_Trend : Activa/Desactiva la lógica de seguimiento de tendencias. InpMode_Squeeze : Habilita/Deshabilita la lógica de ruptura de volatilidad. InpMode_Revert : Activa/Desactiva la lógica de reversión a la media.

=== 3. EJECUCIÓN Y SEGURIDAD === InpUseIceShield : Habilita la protección contra picos de volatilidad. InpPyramiding : Habilita añadir a posiciones ganadoras (Profit-Only). InpMaxSlippage : Máximo deslizamiento permitido en puntos.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex4 a su carpeta MQL4\Experts . Actualice su Navegador y arrastre el EA a un gráficoM15. Asegúrese de que la opción "Permitir trading en vivo" está marcada. Establezca el InpRiskUSDdeseado .