Pro Trader EA

Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible para responder a cualquier pregunta. Utilice Pro Trader EA para llevar sus operaciones al siguiente nivel y aumentar sus beneficios. Empiece hoy mismo y aproveche las ventajas de nuestro software.

Nota: El software no funciona en el Probador de Estrategias. Antes de comprar, visite mi canal de YouTube; ¡toda la información está disponible en la lista de reproducción!

Tenga en cuenta que el precio está sujeto a cambios con cada actualización. ¡Date prisa y compra hoy al precio más bajo!

Visite nuestro canalLink ¡Allí encontrará nuevos archivos preestablecidos!


Visualice y opere.

Negociación con un solo clic y ejecución muy rápida.
  • Cambie entre estadísticas y operaciones.
  • La herramienta de análisis resume sus operaciones y determina su nivel actual.
  • Función multisímbolo de Market Watch. También aplicable en gráficos múltiples.
  • Una alerta en las líneas horizontales puede activarse muy rápidamente con sólo pulsar un botón.
  • Funcionalidad de noticias que también permite la negociación automatizada.
  • Herramienta de análisis que muestra visualmente la fuerza media de las velas y los ticks como un índice.
  • Solicite una función de comunidad Discord al propietario del EA Pro Trader para compartir operaciones.
  • Una visión general de múltiples posiciones que se pueden cerrar por separado con un solo clic.
  • Un botón de captura de pantalla para ver sus operaciones visualmente.
  • Evaluación precisa del riesgo y del beneficio por operación en lotes, porcentaje y divisa.
  • Número de posiciones y beneficio actual mostrados como texto.
  • Operaciones diarias con ganancias o pérdidas generadas.
  • Representación visual de la fuerza media de los ticks y las velas.
  • Herramientas para trazar líneas de tendencia, horizontales y de resistencia/soporte con un solo clic.
  • Botones de venta parcial, breakeven y trailing stop loss que pueden utilizarse manual o automáticamente.
  • Botones de compra, cierre y venta para la ejecución rápida de órdenes.
  • Botones visuales de órdenes limitadas y altura de spread ajustables.
Ajustes del EA.

General:

Permite separar posiciones del EA y realizar auto-trading. Gestión de posiciones abiertas y cerradas.

  • Número mágico.
  • Auto trading (verdadero/falso).
  • AutoTrading. (debe configurarse en la sección Órdenes pendientes por rango).
  • Límite de posiciones abiertas por cada símbolo.
  • Límite diario de posiciones cerradas.
Configuración de capturas de pantalla.

Permite configurar el formato de las capturas de pantalla para Discordia y análisis.

  • Anchura de la captura de pantalla (también se aplica a Discord).
  • Altura de la captura de pantalla (también se aplica a Discord).
Configuración del bot de Discord.

Permite utilizar el bot de Discord para la comunidad.

  • Bot de discordia (falso/verdadero).
  • URL del webhook de Discord - Sustitúyelo por la URL de tu webhook.
  • Nombre del bot en Discord.
  • Seleccione su mensaje para Discord. 1: Mensaje por botón (análisis y trades). 2: Mensaje por auto (muchos oficios se spam).
  • Seleccione su mensaje para la captura de pantalla. 1: Mensaje con captura de pantalla (para mensaje automático). 2: Mensaje sin captura de pantalla (para auto mensaje).
  • Tu comentario para auto mensaje en discordia.
Estrategia con órdenes pendientes.

Asegura que los botones para las ordenes pendientes aparezcan en el area de operaciones.

  • Seleccione la configuración de los botones pendientes. 1: Botones pendientes activados. 2: Botones pendientes desactivados.
  • Seleccione los botones de órdenes pendientes. 1: Botones de órdenes pendientes limitadas. 2: Botones de órdenes stop pendientes.
Si se seleccionaron los botones pendientes.

Configuración general de órdenes pendientes.

  • Seleccione si desea colocar órdenes pendientes. 1: Ordenes pendientes por puntos. 2: Ordenes pendientes por rango (Day high or low) es una estrategia de rango.
  • Seleccione su configuración. (Estrategia en puntos).
  • Distancia del precio en puntos.
  • Stoploss pendiente por puntos.
  • Pendiente take profit por puntos.
  • Seleccione su configuración (Estrategia por rango y autotrading).
  • Seleccione su sl. 1: Rango sl alto o bajo. 2: Rango sl por puntos.
  • Rango tp por RR.
  • Seleccione su Rango. (Así autotrading). 1: Generar rango por tiempo. 2: Generar rango automáticamente.
  • Utiliza el número de velas para el máximo y mínimo del rango.
  • El rango empieza en horas.
  • El rango empieza en minutos.
  • El rango termina en horas.
  • El rango termina en minutos.
  • ¿Cierra la posición en horas?
  • Cerrar posición en horas.
  • Cerrar posición en minutos.
Diseño de Líneas de Tendencia, S/R y H en Ajustes.

Le permite mostrar visualmente las líneas en el gráfico.

  • ¿Extender la línea de tendencia a la derecha?
  • Ancho de línea.
  • Estilo de línea.
  • Color alto de las líneas H.
  • H Color de las líneas bajas.
  • Color de la línea de tendencia.
  • Número de velas para soporte y resistencia.
  • Color de las líneas M1 alta y baja.
  • Color de las líneas M5 alta y baja.
  • Color M15 líneas alta y baja.
  • Color M30 líneas alta y baja.
  • Colorear líneas H1 alta y baja.
  • Colorear H4 líneas altas y bajas.
  • Colorear D1 líneas altas y bajas.
  • Colorear W1 líneas altas y bajas.
  • Coloree las líneas MN alta y baja.


Riesgo y MoneyManagement y estrategia de compra-venta.

Asegura que sus operaciones sean ejecutadas de acuerdo al riesgo.

  • Deslizamiento (puntos).
  • Tipo de volumen. 1: Volumen fijo. 2: Volumen porcentual.
  • Riesgo por Posición.
  • Lotes.
  • Compra y Venta. (¡Sólo para órdenes de compra y venta!)
  • Tipo de Stop Loss. 1: Stop Loss en puntos. 2: Stop Loss por debajo o por encima de la vela.
  • Stop Loss en puntos.
  • Tipo de Take Profit. 1: Take Profit en puntos. 2: Take Profit en factor.
  • Take Profit en puntos.
  • Factor Take Profit.
  • ¿Cerrar posición en %?
  • ¿Cerrar posición después de tiempo?
  • ¿Si la posición es negativa, cerrar después de (minutos)?
  • Elija su decisión. 1: ¿Cerrar el terminal? 2: ¿No cerrar el terminal?
  • Cerrar terminal después de número de operaciones negativas.
Gestión de Venta Parcial.

Permite vender parte de la posición para asegurar beneficios.

  • Seleccione venta parcial. 1: Venta parcial automática. 2: Venta parcial manual (botón).
  • Seleccione su configuración. (Si se ha seleccionado la venta parcial).
  • Seleccione venta parcial en (%). 1: Venta parcial 25%. 2: Venta parcial 50%. 3: Venta parcial 75%. 4: Venta parcial 90%.
  • Seleccione su configuración. (Si la venta parcial se seleccionó automáticamente).
  • Venta parcial RR.
Gestión del punto de equilibrio.

Asegura sus posiciones en el punto de equilibrio con stop loss.

  • Seleccione el punto de equilibrio. 1: Ajuste automático del punto de equilibrio. 2: Ajuste manual del punto de equilibrio (botón).
  • Seleccione sus ajustes. (Si el breakeven se seleccionó automáticamente).
  • Factor de ganancia (RR) después de tirar del stop.
Gestión del trailing stop.

Asegura sus posiciones con un stop loss posterior.

  • Seleccione el trailing stop. 1: Trailing stop automático. 2: Trailing stop manual (botón).
  • Seleccione el trailing stop en porcentaje. 1: Beneficio garantizado al 25%. 2: Beneficio garantizado al 50%. 3: Beneficio garantizado al 75%.
  • Seleccione su configuración. (Si el trailing stop se ha seleccionado automáticamente).
  • Factor de beneficio (RR) después de tirar del stop.
  • Seleccione el trailing stop ajustable (Trading manual). 1: ON. 2: OFF.
Configuración del calendario de noticias.

Permite configurar filtros de noticias y operar automáticamente.

  • Seleccione la importancia del evento. 1: Sin noticias. 2: Baja >. 3: Media >. 4: Alta.
  • ¿Líneas en el fondo? (verdadero/falso).
  • Línea baja de la noticia. (Colores).
  • Línea media de la noticia. (Colores).
  • Línea alta de la noticia. (Colores).
  • Ancho de línea.
  • Estilo de línea.
Configuración del panel.

Asegura que su panel tenga un bonito diseño.

  • Fuentes de Windows.
  • dialog_color_text.
  • dialog_color_border_light.
  • dialog_color_borde_oscuro.
  • dialog_color_bg.
  • dialog_color_caption_text.
  • dialog_color_client_bg.
  • dialog_color_client_border.
  • dialog_color_button_over.
Color de los botones.

Los botones también se pueden personalizar a su gusto.

  • button_partial.
  • button_breakeven.
  • button_trailing.
  • button_buy.
  • button_vender.
  • button_close.
  • button_pending_buy.
  • button_pending_sell.
¿Por qué elegir Pro Trader EA?

El Pro Trader EA es un potente software de trading desarrollado por expertos para ayudar a los traders a operar de forma más efectiva y rentable. Con su solución de trading automatizado, alta velocidad y eficiencia, disponibilidad 24/7, adaptabilidad y amplias capacidades de backtesting, el Pro Trader EA es una excelente opción para todos los traders. Elimina las decisiones emocionales, reacciona rápidamente al mercado, puede operar las 24 horas del día, es personalizable y ofrece la posibilidad de probar y optimizar las estrategias de trading. Con el EA Pro Trader, los operadores pueden mejorar su rendimiento comercial y operar con éxito en el mercado.

Requisitos mínimos y recomendaciones.

  • Símbolos: ¡Todos los símbolos con spreads bajos! (Operativa manual).
  • Símbolos: Índices y CFDs de divisas con spreads bajos. A partir de la nueva versión XAUUSD.
  • Plazos: Cualquier trading manual. (Scalping - M1 y M5, Intradía - M5 a H1, y Swing trading - H4 a W1).
  • Marco temporal: Trading automatizado. Marco temporal M5.
  • Tipo de cuenta: Hedge, ECN, Raw, o Razor con spreads muy bajos.
  • Apalancamiento: 1:100 a 1:2000 o superior.
  • Utilice un VPS para permitir el comercio 24/7.


#Etiquetas: Trading panel, gestión de riesgos, protección drawdown, protección de cuenta, drawdown máximo, scalping, intradía, swing, autotrading.
Productos recomendados
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Asesores Expertos
Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Fibonacci Grid Genius
Mohamed Fouad Daoud Ahmed Daoud
Asesores Expertos
Libere su potencial de trading con nuestro innovador Grid EA ¿Está listo para transformar los resultados de sus operaciones y experimentar el poder de la rentabilidad constante? Despídase de la incertidumbre y dé la bienvenida a una estrategia probada que aprovecha lo que el mercado hace mejor: ¡subir y bajar! Nuestro Grid EA de vanguardia está diseñado para convertir cada fluctuación de precios en una oportunidad, utilizando principios de negociación probados con el tiempo combinados con tecnol
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Asesores Expertos
Smart Breakout Zones EA Asesor Experto Automatizado London Session Breakout para MetaTrader 5 Descripción del producto Smart Breakout Zones EA es un sistema totalmente automatizado de operaciones de ruptura de la sesión de Londres desarrollado para MetaTrader 5. El Asesor Experto está diseñado para identificar oportunidades de ruptura de alta probabilidad durante la sesión de Londres y ejecutar operaciones automáticamente basándose en reglas predefinidas. El EA elimina la necesidad de dibujar ra
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Asesores Expertos
Babel asistente 1 El robot "Babel_assistant_1" de MT5 utiliza el indicador ZigZag para generar niveles Fibonacci en los periodos M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 de los gráficos , calcula la fuerza de las tendencias para comprar y vender. Abre una posición con "Lote para abrir una posición" si se supera el nivel de tendencia especificado 4,925. A continuación, Babel coloca órdenes pendientes en algunos niveles de Fibonacci y coloca Stop Loss y Take Profit especificados. La pantalla muestra los resul
FREE
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Asesores Expertos
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
FREE
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
Asesores Expertos
Ay XAUUSD Expert EA automático de tendencia para oro en M15｜Estable para scalping y day trading ¡La nueva referencia en trading automático de oro! Detección de tendencia de alta precisión × lógica constante de beneficios × resultados crecientes y estables “Ay XAUUSD Expert” es un EA de tendencia de alto rendimiento, diseñado exclusivamente para oro (XAUUSD) en el marco temporal M15. Incluye un algoritmo propio que resiste la volatilidad y los cambios bruscos del mercado. <Características princ
ICT OrderBlock trader
Ashkan Anousheh
Asesores Expertos
Explore el poder de OrderBlock EA inspirado en ICT Eleve sus operaciones con nuestro asesor experto, inspirado en la estrategia pionera OrderBlock de la serie de ICT en YouTube. Esta herramienta es su puerta de entrada al análisis avanzado del mercado, diseñada para operadores que buscan mejorar su estrategia con precisión y perspicacia. Es una mezcla de innovación y respeto por los conceptos de trading que han dado forma a nuestro enfoque. Guía de ajustes : * TRADE_RISK: Este parámetro defi
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FDow – Simplicidad Algorítmica con Robustez Profesional FDow es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar el Dow Jones (US30) mediante una metodología minimalista pero extraordinariamente efectiva. Basado únicamente en dos de los indicadores más confiables del análisis técnico — SMA (Simple Moving Average) y ATR (Average True Range) — este sistema ofrece señales limpias, directas y fáciles de interpretar. A diferencia de estrategias complejas y sobreoptimizadas, FDow se apoya e
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Divergence Rsi Trader EA
Igor Widiger
4.33 (6)
Asesores Expertos
Divergence RSI Trader se basa en divergencias en el gráfico y el indicador (RSI Nivel 14). La estrategia de Divergence RSI Trader para encontrar mínimos y máximos en el gráfico y el indicador RSI, analizarlos y luego abrir posiciones. EA fue probado en el EURUSD H1 en el probador de estrategias y ajustado a esta moneda por defecto. EA también ha sido probado con otros ajustes en GBPUSD M5 durante 10 años y completado con buenos resultados. Debido a que esta es una versión gratuita, no habrá más
FREE
Prop Challenger EA
Igor Widiger
5 (1)
Asesores Expertos
Prop Challenger EA se basa en la formación de velas y el tiempo de negociación. La estrategia de Prop Challenger EA es reconocer la formación de velas y posicionarse aproximadamente 3 minutos después de la apertura de la Bolsa de Nueva York. ¡Las posiciones que están en más se acompañan de compras adicionales y traillingstop apretado! EA fue probado en el probador de estrategias XAUUSD M5, H1 y adaptado a este símbolo. Experimente el trading al más alto nivel. ¡Con muy pequeño draw-down y la cer
FREE
Gold Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
¡Después de años de desarrollo, el EA Gold Trader está finalmente a la venta! El Asesor Experto trabaja con algoritmos complicados con interacción de casi todas las funciones. El EA Gold Trader opera en las horas de negociación establecidas y, en este caso, ¡cuando las noticias importantes están llegando a todo el mundo! Con un sistema piramidal, trailing stop y ventas parciales, el EA logra muy buenos resultados en el probador de estrategias. Estará protegido de grandes pérdidas con la gestión
FREE
Partial Trade Manager
Igor Widiger
5 (1)
Utilidades
Este panel ofrece las siguientes funciones: stop loss, venta parcial, take profit y niveles de equilibrio de arrastre. Ajustes personalizables 1: En esta área se puede establecer el riesgo de la orden. 2: Del mismo modo, Stop Loss y Take Profit se establecen manualmente en el gráfico. 3: También se pueden activar los niveles trailing stop y breakeven. Distancia ajustable. 4: Se pueden crear comentarios a la orden. 5: Venta parcial por CRV y porcentaje (si la orden está porcentualmente en benef
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
News Scalper EA es un Asesor Experto para operar los pares EURUSD - GBPUSD - XAUUSD, posicionando sus posiciones durante las noticias. Desarrollado por un trader experimentado con más de 17 años de experiencia en el trading. News Scalper EA utiliza un calendario de noticias de MQL5 y opera de acuerdo a ellas. Con una sofisticada estrategia y gestión de riesgos, el EA protege sus posiciones de grandes pérdidas. News Scalper EA le permite cerrar el SL después del tiempo establecido (1 minuto, prev
FREE
Pyramide Range Trader
Igor Widiger
Asesores Expertos
Este EA ofrece características: Stoploss (Gestión de Riesgo), Take Profit (Cerrar Orden, Estrategia), Traling stop (después de velas o por debajo del rango), cierre de la orden (estrategia), Recuento de velas por rango y mucho más. 1: Número mágico 2: Lote fijo 3: Deslizamiento 4: Pérdida Orden del Día. Trading deshabilitado 5: Posición de Pérdida verdadero/falso 6: Cierre Posición Pérdida (%) 7: Beneficio del Día. Negociación deshabilitada 8: Beneficio Cierre verdadero/falso 9: Beneficio Cierr
FREE
Indicator tendency trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
La tendencia Indicador comerciante EA puede operar con 12 indicadores superiores. Los siguientes indicadores están integrados: 1 Media móvil adaptativa 2 Índice de movimiento direccional medio 3 Bandas de Bollinger 4 Media móvil exponencial doble 5 Envolventes 6 Media móvil adaptativa fractal 7 Ichimoku Kinko Hyo 8 Media móvil 9 SAR parabólico 10 Desviación estándar 11 Media móvil exponencial triple 12 Media dinámica de índice variable. Todos los indicadores estándar operan con estrategias senc
FREE
Backtesting Panel Pro
Igor Widiger
Utilidades
Sumérgete en el apasionante mundo del trading manual y descubre las posibilidades ilimitadas que te esperan. Con su experiencia y su conocimiento del mercado, puede lograr un éxito impresionante y hacer crecer su cartera continuamente. El comercio manual le permite tomar el control de sus estrategias y decisiones y tener una influencia directa en sus actividades comerciales. A través de su profundo conocimiento de los mercados y su comprensión de los diversos instrumentos comerciales, tiene la
FREE
Tick Trader 2
Igor Widiger
Asesores Expertos
Tick Trader 2 negocia a intervalos de tick en el precio. La estrategia se basa en tiempo fijo. ¡La gestión de riesgos y los trailing stops acompañan sus posiciones y le protegen de grandes pérdidas! EA fue probado en EURUSD, GBPUSD, XAUUSD en el probador de estrategias y por defecto a estos símbolos. Por favor, sugiera sus ideas en la discusión. Voy a poner en práctica tan pronto como sea posible. Este EA ofrece características: Gestión de riesgo y dinero, filtro de días de negociación, filtro
FREE
Divergence Atr Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Divergencia ATR Trader EA se basa en las divergencias en el gráfico y el indicador (ATR nivel 14). La estrategia del EA Divergence A TR Trader es encontrar y analizar los máximos y mínimos en el gráfico y el indicador ATR y luego abrir posiciones. El EA fue probado en el EURUSD GBPUSD y XAUUSD H1 en el probador de estrategias y se adapta a estos símbolos por defecto. Debido a que esta es una versión gratuita, no habrá backtests y sólo se llevarán a cabo actualizaciones. Por favor, sugiera sus id
FREE
Multidiver EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Multi Diver EA opera con símbolos de Marketwatch . La estrategia se basa en los rangos diarios y también en el indicador RSI. La gestión del riesgo, así como el punto de equilibrio y el trailing stop acompañan sus posiciones y le protegen de pérdidas mayores. Puede utilizar un filtro de indicadores para eliminar los símbolos no deseados. EA ha sido probado en EURUSD, USDCAD, USDJPY, XAUUSD y US30 H1 en el probador de estrategias y por defecto a estos símbolos. Por favor, sugiera sus ideas en la
FREE
SimpleTradingPanel
Igor Widiger
4.5 (2)
Utilidades
Simple Trading Panel es una herramienta manual para operar con seguridad. Supervisado por el mentor y los indicadores. Este panel tiene muchos ajustes útiles para llevar su comercio al siguiente nivel. Simple Trading Panel ofrece características : Stop loss ajustable, take profit, volumen, trailing stop con beneficio en porcentaje, ratio de riesgo, filtro de noticias y mucho más. Resultados de las pruebas Simple Trading Panel no funciona en el probador de estrategias. Recomendar Tipo de cuen
FREE
Candle Trader
Igor Widiger
Asesores Expertos
Este EA ofrece características: Stoploss (Gestión de Riesgo), Take Profit (Gestión de Dinero), Tralingstop y Tralling-Step (después de velas), breakeven (estrategia), venta parcial (estrategia), cierre de la orden (estrategia), Ajustes personalizables: 1: número mágico 2: Comentario 3: Riesgo, Riskmin y Riskmax 4: total de órdenes 5: SL-(Estrategia) 6: TP (puntos verdaderos/falsos) 7: Breakeven final de venta inicial 8: Fin de negociación positivo del día 9: día rango 10: Trailing stop Normal
FREE
Fibonacci Panel
Igor Widiger
Utilidades
Una herramienta de panel de Fib onacci para facilitar su comercio con el indicador de Fibonacci. ¡Simple y fácil de usar! Magnífico Diseño (Ajustable) Efectos de sonido (Esto hará que el trading sea mucho más divertido) Cinco niveles de Fibonacci (movibles a mano alzada) Señales acústicas y gráficas (ajustables para cada nivel) Panel de trading estrecho integrado también con gestión de riesgo y dinero Si necesita silencio mientras opera, puede desactivar los sonidos en los ajustes. Parámetros
FREE
Multi Chart Panel
Igor Widiger
Utilidades
Este EA ofrece funciones: Panel gráfico multifuncional, venta, compra, órdenes pendientes, función inversa, Ventas parciales (automáticamente por estrategia), Tralling-Stop (automáticamente por estrategia), Tres estrategias de negociación, Stoploss en el día (gestión del riesgo), stoploss (gestión del riesgo), take profit (gestión del dinero), Tralingstop y Traling-Step (estrategia), riesgo por orden (gestión del riesgo) ¡y mucho más! Ajustes personalizables: Ajustes del EA 1: Sonido (ON/OFF
FREE
King Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Nota: EA ha sido completamente rediseñado. La estrategia de ruptura de rango ha sido añadida. King Trader EA se basa en la formación de velas y el tiempo de negociación. La estrategia de King Trader EA es crear el rango de acuerdo con el tiempo y la posición en consecuencia. Las posiciones que están en más se acompañan de compras adicionales y traillingstop apretado! EA fue probado en XAUUSD M15 en el probador de estrategias y por defecto a estos símbolos. Por favor, sugiera sus ideas en la dis
Imperator Expert Advisor
Igor Widiger
Asesores Expertos
Imperator Expert Advisor es su asistente de confianza para tomar decisiones comerciales rentables. Nuestro algoritmo y análisis profesional le ayudarán a maximizar sus beneficios. Con nuestra experiencia, le ayudaremos a alcanzar sus objetivos comerciales. Nuestro asesor experto se basa en un análisis exhaustivo del mercado y estrategias avanzadas de negociación. Ofrecemos varios ajustes para personalizar sus operaciones. El asesor supervisa los mercados, identifica oportunidades y ejecuta opera
Range Breakout Box MT5
Igor Widiger
Indicadores
Caja de ruptura de rango Range Breakout Box es un potente indicador para aplicar la popular estrategia de ruptura de rangos. Marca automáticamente rangos de precios, detecta rupturas al alza o a la baja y proporciona señales claras de negociación. Una característica especial: El indicador simula operaciones directamente en el gráfico y las evalúa estadísticamente. Esto le proporciona información inmediata sobre el porcentaje de aciertos, la relación beneficios/pérdidas y la eficacia de la est
Range Breakout Beast MT5
Igor Widiger
Asesores Expertos
Range Breakout Beast MT5 — Rupturas precisas desde zonas de precio claramente definidas Range Breakout Beast MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado para operar rupturas de rangos de consolidación . Identifica rangos estrechos dentro de ventanas horarias configurables (p. ej., sesión asiática) y ejecuta operaciones de ruptura con un gestión de riesgo y protección de cuenta completos. Sin martingala ni grid : entradas y salidas claras, basadas en reglas. ¿Por qué Range Brea
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario