Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible para responder a cualquier pregunta. Utilice Pro Trader EA para llevar sus operaciones al siguiente nivel y aumentar sus beneficios. Empiece hoy mismo y aproveche las ventajas de nuestro software.





Nota: El software no funciona en el Probador de Estrategias. Antes de comprar, visite mi canal de YouTube; ¡toda la información está disponible en la lista de reproducción! Tenga en cuenta que el precio está sujeto a cambios con cada actualización. ¡Date prisa y compra hoy al precio más bajo! Visite nuestro canalLink ¡Allí encontrará nuevos archivos preestablecidos!





Visualice y opere.





Negociación con un solo clic y ejecución muy rápida.

Cambie entre estadísticas y operaciones.

La herramienta de análisis resume sus operaciones y determina su nivel actual.

Función multisímbolo de Market Watch. También aplicable en gráficos múltiples.

Una alerta en las líneas horizontales puede activarse muy rápidamente con sólo pulsar un botón.

Funcionalidad de noticias que también permite la negociación automatizada.

Herramienta de análisis que muestra visualmente la fuerza media de las velas y los ticks como un índice.

Solicite una función de comunidad Discord al propietario del EA Pro Trader para compartir operaciones.

Una visión general de múltiples posiciones que se pueden cerrar por separado con un solo clic.

Un botón de captura de pantalla para ver sus operaciones visualmente.

Evaluación precisa del riesgo y del beneficio por operación en lotes, porcentaje y divisa.

Número de posiciones y beneficio actual mostrados como texto.

Operaciones diarias con ganancias o pérdidas generadas.

Representación visual de la fuerza media de los ticks y las velas.

Herramientas para trazar líneas de tendencia, horizontales y de resistencia/soporte con un solo clic.

Botones de venta parcial, breakeven y trailing stop loss que pueden utilizarse manual o automáticamente.

Botones de compra, cierre y venta para la ejecución rápida de órdenes.

Botones visuales de órdenes limitadas y altura de spread ajustables.

Ajustes del EA.





General:





Permite separar posiciones del EA y realizar auto-trading. Gestión de posiciones abiertas y cerradas.





Número mágico.

Auto trading (verdadero/falso).

AutoTrading. (debe configurarse en la sección Órdenes pendientes por rango).

Límite de posiciones abiertas por cada símbolo.

Límite diario de posiciones cerradas.

Configuración de capturas de pantalla.





Permite configurar el formato de las capturas de pantalla para Discordia y análisis.





Anchura de la captura de pantalla (también se aplica a Discord).

Altura de la captura de pantalla (también se aplica a Discord). Configuración del bot de Discord.





Permite utilizar el bot de Discord para la comunidad.





Bot de discordia (falso/verdadero).

URL del webhook de Discord - Sustitúyelo por la URL de tu webhook.

Nombre del bot en Discord.

Seleccione su mensaje para Discord. 1: Mensaje por botón (análisis y trades). 2: Mensaje por auto (muchos oficios se spam).

Seleccione su mensaje para la captura de pantalla. 1: Mensaje con captura de pantalla (para mensaje automático). 2: Mensaje sin captura de pantalla (para auto mensaje).

Tu comentario para auto mensaje en discordia. Estrategia con órdenes pendientes.





Asegura que los botones para las ordenes pendientes aparezcan en el area de operaciones.





Seleccione la configuración de los botones pendientes. 1: Botones pendientes activados. 2: Botones pendientes desactivados.

Seleccione los botones de órdenes pendientes. 1: Botones de órdenes pendientes limitadas. 2: Botones de órdenes stop pendientes.

Si se seleccionaron los botones pendientes.





Configuración general de órdenes pendientes.





Seleccione si desea colocar órdenes pendientes. 1: Ordenes pendientes por puntos. 2: Ordenes pendientes por rango (Day high or low) es una estrategia de rango.

Seleccione su configuración. (Estrategia en puntos).

Distancia del precio en puntos.

Stoploss pendiente por puntos.

Pendiente take profit por puntos.

Seleccione su configuración (Estrategia por rango y autotrading).

Seleccione su sl. 1: Rango sl alto o bajo. 2: Rango sl por puntos.

Rango tp por RR.

Seleccione su Rango. (Así autotrading). 1: Generar rango por tiempo. 2: Generar rango automáticamente.

Utiliza el número de velas para el máximo y mínimo del rango.

El rango empieza en horas.

El rango empieza en minutos.

El rango termina en horas.

El rango termina en minutos.

¿Cierra la posición en horas?

Cerrar posición en horas.

Cerrar posición en minutos.

Diseño de Líneas de Tendencia, S/R y H en Ajustes.





Le permite mostrar visualmente las líneas en el gráfico.





¿Extender la línea de tendencia a la derecha?

Ancho de línea.

Estilo de línea.

Color alto de las líneas H.

H Color de las líneas bajas.

Color de la línea de tendencia.

Número de velas para soporte y resistencia.

Color de las líneas M1 alta y baja.

Color de las líneas M5 alta y baja.

Color M15 líneas alta y baja.

Color M30 líneas alta y baja.

Colorear líneas H1 alta y baja.

Colorear H4 líneas altas y bajas.

Colorear D1 líneas altas y bajas.

Colorear W1 líneas altas y bajas.

Coloree las líneas MN alta y baja.





Riesgo y MoneyManagement y estrategia de compra-venta.





Asegura que sus operaciones sean ejecutadas de acuerdo al riesgo.





Deslizamiento (puntos).

Tipo de volumen. 1: Volumen fijo. 2: Volumen porcentual.

Riesgo por Posición.

Lotes.

Compra y Venta. (¡Sólo para órdenes de compra y venta!)

Tipo de Stop Loss. 1: Stop Loss en puntos. 2: Stop Loss por debajo o por encima de la vela.

Stop Loss en puntos.

Tipo de Take Profit. 1: Take Profit en puntos. 2: Take Profit en factor.

Take Profit en puntos.

Factor Take Profit.

¿Cerrar posición en %?

¿Cerrar posición después de tiempo?

¿Si la posición es negativa, cerrar después de (minutos)?

Elija su decisión. 1: ¿Cerrar el terminal? 2: ¿No cerrar el terminal?

Cerrar terminal después de número de operaciones negativas.

Gestión de Venta Parcial.





Permite vender parte de la posición para asegurar beneficios.





Seleccione venta parcial. 1: Venta parcial automática. 2: Venta parcial manual (botón).

Seleccione su configuración. (Si se ha seleccionado la venta parcial).

Seleccione venta parcial en (%). 1: Venta parcial 25%. 2: Venta parcial 50%. 3: Venta parcial 75%. 4: Venta parcial 90%.

Seleccione su configuración. (Si la venta parcial se seleccionó automáticamente).

Venta parcial RR.

Gestión del punto de equilibrio.





Asegura sus posiciones en el punto de equilibrio con stop loss.





Seleccione el punto de equilibrio. 1: Ajuste automático del punto de equilibrio. 2: Ajuste manual del punto de equilibrio (botón).

Seleccione sus ajustes. (Si el breakeven se seleccionó automáticamente).

Factor de ganancia (RR) después de tirar del stop.

Gestión del trailing stop.





Asegura sus posiciones con un stop loss posterior.





Seleccione el trailing stop. 1: Trailing stop automático. 2: Trailing stop manual (botón).

Seleccione el trailing stop en porcentaje. 1: Beneficio garantizado al 25%. 2: Beneficio garantizado al 50%. 3: Beneficio garantizado al 75%.

Seleccione su configuración. (Si el trailing stop se ha seleccionado automáticamente).

Factor de beneficio (RR) después de tirar del stop.

Seleccione el trailing stop ajustable (Trading manual). 1: ON. 2: OFF.

Configuración del calendario de noticias.





Permite configurar filtros de noticias y operar automáticamente.





Seleccione la importancia del evento. 1: Sin noticias. 2: Baja >. 3: Media >. 4: Alta.

¿Líneas en el fondo? (verdadero/falso).

Línea baja de la noticia. (Colores).

Línea media de la noticia. (Colores).

Línea alta de la noticia. (Colores).

Ancho de línea.

Estilo de línea.

Configuración del panel.





Asegura que su panel tenga un bonito diseño.





Fuentes de Windows.

dialog_color_text.

dialog_color_border_light.

dialog_color_borde_oscuro.

dialog_color_bg.

dialog_color_caption_text.

dialog_color_client_bg.

dialog_color_client_border.

dialog_color_button_over.

Color de los botones.





Los botones también se pueden personalizar a su gusto.





button_partial.

button_breakeven.

button_trailing.

button_buy.

button_vender.

button_close.

button_pending_buy.

button_pending_sell.

¿Por qué elegir Pro Trader EA?





El Pro Trader EA es un potente software de trading desarrollado por expertos para ayudar a los traders a operar de forma más efectiva y rentable. Con su solución de trading automatizado, alta velocidad y eficiencia, disponibilidad 24/7, adaptabilidad y amplias capacidades de backtesting, el Pro Trader EA es una excelente opción para todos los traders. Elimina las decisiones emocionales, reacciona rápidamente al mercado, puede operar las 24 horas del día, es personalizable y ofrece la posibilidad de probar y optimizar las estrategias de trading. Con el EA Pro Trader, los operadores pueden mejorar su rendimiento comercial y operar con éxito en el mercado.





Requisitos mínimos y recomendaciones.





Símbolos: ¡Todos los símbolos con spreads bajos! (Operativa manual).

Símbolos: Índices y CFDs de divisas con spreads bajos. A partir de la nueva versión XAUUSD.

Plazos: Cualquier trading manual. (Scalping - M1 y M5, Intradía - M5 a H1, y Swing trading - H4 a W1).

Marco temporal: Trading automatizado. Marco temporal M5.

Tipo de cuenta: Hedge, ECN, Raw, o Razor con spreads muy bajos.

Apalancamiento: 1:100 a 1:2000 o superior.

Utilice un VPS para permitir el comercio 24/7.





