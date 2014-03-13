Cómo publicar un producto en el Mercado

El Mercado ofrece oportunidades únicas para los desarrolladores de sistemas analíticos de información y robots comerciales:

Acceso a un público numeroso

Ubicando su programa en el mercado, obtendrá acceso a un enorme mercado de clientes potenciales. Sus desarrollos se presentarán en todos los terminales de cliente de MetaTrader, así como en el escaparate de la comunidad MQL5.com, con alto tráfico diario.





Solo podrá comprar un programa listo para usar a través del terminal de cliente MetaTrader y en el sitio web MQL5.com. En el momento de la compra, se creará una versión especial del producto con protección adicional para cada usuario. El programa está estrictamente vinculado a la computadora desde la que se ha realizado la compra; solo podrá ejecutarlo en ella. Incluso obteniendo el archivo comprado, los posibles delincuentes no podrán usarlo ni revenderlo.



El proceso de vinculación a la computadora se llama activación. Hay al menos cinco activaciones disponibles para cada producto, en caso de que cambie su computadora, reinstale el sistema, etc. El vendedor podrá aumentar el número de activaciones a su propia descripción.



La activación no vincula el producto a cuentas comerciales específicas. El comprador es libre de usarlo con cualquier bróker. Esta solución protege los intereses tanto de los vendedores como de sus clientes.





El Mercado ofrece un mecanismo listo para usar que le permitirá mostrar sus capacidades de desarrollo. Existe una versión gratuita disponible para cada producto publicado, que solo se podrá ejecutar en el Simulador de estrategias. Esto nos permite comprobar las características declaradas y asegurarnos de que la aplicación funcione incluso antes de comprarla. Las versiones de demostración no se pueden iniciar en un gráfico en el terminal y, por ello, no se pueden usar para comerciar. Por consiguiente, los intereses de los desarrolladores permanecen siempre protegidos, y el comprador evita que le den gato por liebre.





El uso del Mercado le ofrece acceso a un mecanismo listo para aceptar los pagos por los desarrollos vendidos. Los usuarios pueden pagar productos con tarjetas de crédito y monederos en los sistemas de pago populares. El dinero menos la comisión por el servicio se transferirá a la cuenta interna del vendedor, de donde podrá retirarlo en cualquier momento de la forma que más le convenga.



Para conseguir todas las ventajas, deberá completar solo dos pasos: convertirse en vendedor y registrar su desarrollo como producto en el mercado.





Regístrese como vendedor

Para obtener el estatus de vendedor, deberá cumplir un sencillo proceso de registro. Es completamente automático y no ocupa más de cinco minutos.



Entre en el apartado "Vendedor" de su perfil, lea las reglas y acéptelas:





Para verificar su identidad, fotografíe y cargue uno de los documentos propuestos. Es importante tomar una foto reciente, las copias escaneadas no servirán. La foto deberá tener una calidad aceptable: el documento tendrá que encontrarse completamente dentro de ella, y toda la información deberá resultar legible.

En el siguiente paso, tome una foto con el propio documento en la mano, como se muestra en la ilustración.









La comprobación de sus documentos llevará unos minutos. Tan pronto como se complete, recibirá una notificación: en mensajes privados en el sitio, por correo y por SMS. Asimismo, después de confirmarse el registro, aparecerá el icono correspondiente junto a su nombre en su perfil.









Preparando el producto: información general

Entre en el Mercado y clique en "Añadir producto". Complete la información general sobre el producto: nombre, tipo de programa, categoría y precio.





A qué debe prestar atención:

Dale a su producto un nombre significativo que describa su esencia. No utilice abreviaturas ni abuse de las letras mayúsculas. Queda prohibido mencionar en el nombre del producto el beneficio económico o cualquier indicio de enriquecimiento. El nombre no debe resultar demasiado llamativo o estridente.

Asegúrese de completar el campo "Tipo de experto/indicador/utilidad" de acuerdo con la funcionalidad de su programa. Los compradores potenciales podrán usar estos tipos como filtros cuando busquen productos.

La posibilidad de alquilar un producto por poco tiempo a bajo coste puede influir positivamente en sus ventas. Los usuarios podrán probar el programa en condiciones reales, comprobar su utilidad y después decidir comprar la versión ilimitada.

Después de indicar la información general sobre el producto, clique en "Añadir" y proceda a rellenar la información restante. El progreso en general se mostrará como ventana emergente al comando para enviar el producto a revisión.





Preparando el producto: Logotipo

Sube tu logotipo. Esta será la cara visible de su producto y dará a los usuarios la primera impresión. El logotipo deberá ser atractivo y reflejar la idea principal del producto.





Necesitará 3 imágenes de diferentes tamaños: 200x200, 140x140 y 60x60. Esto será necesario para que el logotipo encaje perfectamente en todos los lugares donde se mostrará su producto.

Si solo tiene una imagen de 200x200, el resto de las opciones se podrán generar automáticamente a partir de ella. Para hacerlo, clique en "A partir del logo grande". No obstante, para obtener el mejor resultado, le recomendamos que cree todas las variantes usted mismo.

Los productos en los escaparates del Mercado se muestran sobre un fondo blanco, así que le recomendamos usar un fondo de logotipo que contraste.







Queda prohibido imágenes de dinero y cualquier otro objeto de valor en el logotipo. Para más información sobre las pautas adicionales de los logotipos, consulte el artículo "¿Cómo presentar correctamente un producto a la venta en el Mercado?".

Preparando el producto: Descripción

En la sección "Descripción", tendrá que hablarnos de su producto. Por ejemplo, para un asesor experto, podría ser la descripción de la estrategia comercial, las características de gestión de riesgos, los parámetros del sistema, etc. Una buena ventaja sería un enlace al monitoreo de la cuenta, para que el comprador potencial pueda ver el robot en funcionamiento.





Le recomendamos encarecidamente que añada la descripción del producto en todos los idiomas disponibles en MQL5.com. Esto tendrá un efecto positivo en las ventas. El público de la comunidad es multilingüe: cuantos más idiomas abarque, más amplio será el círculo de compradores potenciales. La información se percibirá mucho mejor si está en el idioma nativo del usuario. La traducción de la descripción se puede solicitar a través del servicio "Freelance".



Al realizar la descripción, asegúrese de tener en cuenta las reglas del servicio:

No utilices iconos y emoticonos. La descripción deberá ser pulcra y precisa.

No use demasiados estilos de diseño. La descripción deberá ser fácil de leer.

No use enlaces a recursos de terceros. Si le falta espacio para encajar toda la información que necesita, publique los detalles adicionales en el blog, introduciendo un enlace a este en la descripción.

No garantice ni prometa beneficios, mantenga un tono de descripción tranquilo y sin estridencias.

No use enlaces a servicios de mensajería instantánea para ayudar a los usuarios, use los chats integrados.

La descripción deberá ser lo más clara y comprensible posible. Su principal objetivo es que el cliente se sienta cómodo con ella. La información detallada sobre el diseño estará disponible en los artículos: El rating de productos en el Mercado ahora tiene en cuenta la calidad de la descripción

¿Cómo presentar correctamente un producto a la venta en el Mercado?





Preparando el producto: Capturas de pantalla

Suba capturas de pantalla para ilustrar cómo funciona el producto. Para un asesor experto, estas podrían incluir los resultados de las operaciones con características históricas y estadísticas; podrá obtenerlas del informe del simulador de estrategias y del monitoreo. En el caso de los indicadores/paneles, podrá adjuntar capturas de pantalla del gráfico desde el terminal.













Si hay varias capturas de pantalla, podrá cambiar manualmente su orden después de cargarlas; solo tendrá que arrastrarlas y soltarlas en el lugar necesario.

Para las capturas de pantalla, no existe la división por idioma, por lo que deberán estar en inglés; de esta forma, usted abarcará a la mayor parte del público.

Requisitos para las capturas de pantalla: tamaño mínimo — 720 píxeles al menos por un lado, formato GIF, PNG, JPG o JPEG.

En ese mismo apartado, podrá añadir enlaces a vídeos de YouTube; esta es una excelente manera de mostrar su producto en acción. Podrá añadir un enlace individual al vídeo para cada idioma del sitio web.







Preparando el producto: Versiones

En el apartado "Versiones", deberá cargar el archivo de producto compilado: EX4 o EX5. Este apartado se usará más tarde para descargar las versiones actualizadas del programa.









Antes de cargar el archivo, verifique las propiedades del programa en el código; estas se establecen usando la directiva #property. En ellas deberá encontrarse la versión del archivo en el formato [versión principal]. [versión secundaria]. Cada vez que cargue nuevos archivos del producto, deberá aumentar esta versión. Tenga en cuenta que no existe separación de categorías para la versión secundaria. 1.01 y 1.1 en realidad indican lo mismo: la primera versión secundaria.



Asimismo, le recomendamos añadir a las propiedades una breve descripción del programa, un enlace a la descripción completa y un logotipo (en formato ICO). Esto le dará al producto un aspecto acabado y permitirá a sus clientes tener siempre a su alcance la información que necesitan.

#property copyright "Visit product page" #property link "https://www.mql5.com/en/market/product/41" #property version "1.00" #property description "The trade strategy is based on three moving averages. To determine the trend, it uses three exponentially smoothed moving averages: FastEMA, MediumEMA and SlowEMA. "

La información se mostrará al iniciar el programa en los terminales:











Un producto solo puede estar representado por un archivo EX4 o EX5. Todos los archivos adicionales necesarios para su funcionamiento (indicadores, imágenes, sonidos) deberán incluirse en los recursos.

La descripción, así como todos los mensajes y los nombres de los parámetros de entrada del programa MQL5 deberán estar en inglés. Para comprobar la ortografía de las palabras en inglés, podrá usar servicios de verificación como http://www.spellcheck.net/.

Para reemplazar un archivo cargado previamente, clique a la derecha del mismo.





Validación automática del programa

Justo después de cargarse, el archivo del programa se enviará para su verificación automática. Este realiza el control de calidad básico de los productos:

Detecta errores de programación comunes: ausencia de los controles necesarios de las condiciones comerciales, errores de división por cero, consumo excesivo de recursos, etc.

Si se trata de un experto, entonces comprobará que, en principio, realiza cualquier operación comercial.

La verificación se efectúa ejecutando el programa varias veces en el simulador de estrategias con diferentes condiciones comerciales: en diferentes símbolos y marcos temporales.

Por lo general, no ocupa más de 10 minutos. Su estado se muestra en la ventana de progreso de la publicación:





Los resultados de la verificación se muestran en el informe.

Si se encuentran errores durante la prueba, recibirá una notificación sobre ello por mensaje privado.





Abra el informe de prueba, revíselo y corrija los errores:





Encontrará información detallada sobre los errores y cómo solucionarlos en el artículo "Qué comprobaciones debe superar un robot comercial antes de ser publicado en el Mercado".

Los programas se someten a prueba usando las cotizaciones y el entorno comercial del servidor de demostración MetaQuotes-Demo. Si su cuenta no reproduce el problema que han mostrado automáticamente las pruebas, abra una cuenta demo en nuestro servidor y realice la prueba en ella.

Publicación de producto

Después de superar las comprobaciones automáticas, su producto estará listo. Antes de publicarlo, deberá leer y aceptar nuevamente las reglas del servicio, en concreto, las normas relacionadas con la prohibición de promesas de ganancias.







Una vez publicado, su producto estará disponible para los usuarios tanto en el escaparate del sitio web MQL5.com, como en los terminales comerciales MetaTrader.





Con el tiempo, el producto irá evolucionando: usted lo mejorará añadiendo nuevas funciones y corrigiendo los errores detectados por los usuarios.

El mercado ofrece el mecanismo adecuado para distribuir las nuevas versiones. Tan pronto como publique una actualización, todos sus clientes recibirán notificaciones por mensaje privado, y podrán instalar dicha actualización a través del terminal MetaTrader.



Para descargar una nueva versión del archivo, entre en el apartado "Versiones".





Al efectuar la publicación, añada una descripción de las actualizaciones, preferiblemente en todos los idiomas que le sea posible. De esta forma, podrá mantener informados a los clientes de manera centralizada sobre las nuevas funciones, recibiendo con ello más comentarios; asimismo, los compradores potenciales verán que su proyecto sigue creciendo.

Estadísticas sobre compras y descargas

Para ver un informe sobre las ventas y descargas de los productos, abra la sección Estadísticas.





Aquí también podrá ver el gráfico de beneficios y la distribución geográfica de las ventas.







Aproveche las ventajas del Mercado

El servicio Mercado es una cómodo espacio de compra y venta de programas para la plataforma MetaTrader.

Los clientes pueden estar seguros de que los programas adquiridos no contienen códigos maliciosos, mientras que las versiones demo de los programas ofrecen la oportunidad de comprobar que funcionan.

Para los desarrolladores, este es un ecosistema listo para ganar dinero: aparte de un acceso directo al público interesado, supone un mecanismo de licencia, un servicio de pago y mucho más.

¿Quiere ofrecer sus desarrollos a tráders de todo el mundo? Publíquelos en el Mercado y empiece a ganar dinero: el servicio se encargará de los detalles técnicos.