Ghostforge Bloom Requiem AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Ghostforge Bloom Requiem AI (MT5)

[Subtítulo: TEMA Velocity | Volatility Bloom | Cryo-Stasis Safety]

Introducción Ghostforge Bloom Requiem AI es un sistema de seguimiento de tendencias de élite diseñado para capturar movimientos de mercado de alta velocidad, filtrando al mismo tiempo el ruido de la indecisión. Funciona según una sofisticada lógica de "ciclo de vida": Espera a que se forje la tendencia(The Ghostforge), confirma que el mercado está en expansión(The Bloom) y entra precisamente cuando termina una corrección(The Requiem).

Versión 1.00: Cryo-Stasis Core Equipado con el Protocolo de Seguridad "Cryo-Stasis ", este EA garantiza al 100% el cumplimiento de la Validación de Mercado. Incorpora un Trailing Stop inteligente que "congela" automáticamente los intentos de modificación cuando los spreads se amplían ( InpMaxTrailSpread ), protegiendo sus beneficios de la manipulación del broker y de los gaps de liquidez.

Estrategia de negociación (La lógica del ciclo de vida)

  1. El Ghostforge (Tendencia): Utiliza TEMA (Media Móvil Exponencial Triple) para determinar la verdadera velocidad del mercado. La TEMA elimina el desfase, lo que permite al EA reaccionar instantáneamente a los cambios de tendencia.

    • Tendencia alcista: Precio > TEMA.

    • Tendencia bajista: Precio < TEMA.

  2. El Bloom (Expansión): Supervisa el ancho de banda de Bollinger. Sólo opera cuando las bandas están "Blooming" (expandiéndose más allá de InpMinBandwidth ), asegurando que el mercado tiene suficiente energía para sostener un movimiento.

  3. El Réquiem (Entrada): Utiliza Williams %R para señalar el final de un retroceso.

    • Disparador de compra: WPR sube desde Oversold (-80).

    • Activador de venta: WPR cae desde Sobrecompra (-20).

Características principales

  • Cryo-Stasis Trailing: Detiene automáticamente las modificaciones de salida durante periodos de alto spread, evitando errores de "Stops Inválidos" y protegiendo las operaciones ganadoras.

  • Detección de Tendencias sin Retrasos: La TEMA ofrece una capacidad de respuesta superior en comparación con las MA estándar, detectando las tendencias con mayor antelación.

  • Filtro de volatilidad: Evita los mercados "muertos" al requerir una expansión mínima del ancho de banda.

  • Gestión del riesgo institucional: Tamaño de lote dinámico integrado basado en el capital de la cuenta.

  • Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación tiene un Stop Loss y un Take Profit.

Recomendaciones

  • Plazos: H1, H4 (Recomendado para una estructura de tendencia fiable).

  • Símbolos: Pares Volátiles (GBPUSD, GBPJPY, NAS100) y Oro (XAUUSD).

  • Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

  • Depósito Mínimo: $100.

Parámetros de entrada

  • === EL GHOSTFORGE (TENDENCIA) ===

    • InpTemaPeriod : Sensibilidad del filtro de tendencia (Por defecto 50).

  • === THE BLOOM (VOLATILIDAD) ===

    • InpMinBandwidth : Volatilidad mínima requerida para operar.

  • === EL REQUIEM (ENTRADA) ===

    • InpWprPeriod / Levels : Ajustes de detección de Pullback.

  • === CRIOSTASIS (SEGURIDAD) ===

    • InpMaxTrailSpread : El umbral de "Congelación" (Por defecto 300 Puntos).

    • InpTrailStart / Dist : Ajustes de arrastre (se recomienda un mínimo de 400 puntos).

  • === GESTIÓN DE RIESGOS ===

    • InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo.

    • InpRiskPercent : Riesgo por operación.

Guía de instalación

  1. Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts.

  2. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar.

  3. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1).

  4. Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo.

  5. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.


Productos recomendados
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Asesores Expertos
Descargo de responsabilidad : Tenga en cuenta que las pautas estacionales no siempre son fiables. Por lo tanto, una gestión prudente del riesgo es crucial para minimizar las pérdidas. Las pautas estacionales en el mundo financiero son como un secreto bien guardado que los inversores de éxito utilizan en su beneficio. Estos patrones son movimientos recurrentes de los precios que se producen durante periodos específicos o en torno a acontecimientos especiales. Además, también hay patrones intradí
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Asesores Expertos
El Advanced BreakOut Scalper es un sistema de trading efectivo con ajustes predeterminados de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop. Como su nombre indica, su estrategia es el comercio de rupturas. Está codificado profesionalmente y se ejecuta rápidamente en backtesting o modo de optimización. No emplea rejilla, martingala, promediado, o cualquier otra estrategia arriesgada de manejo de dinero. Se recomienda utilizar un broker con spread ajustado, preferiblemente un broker ECN con buena liqui
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Este experto utiliza el soporte y la resistencia en combinación con el ATR para colocar órdenes pendientes en esos niveles. Para el cierre utiliza patrón de vela Doji o el cierre al final del día. Está construido principalmente para el par EUR/USD , M 15 Timeframe . Cada posición tiene Stop Loss y Take Profit , no utiliza grid , martingala u otros métodos de negociación peligrosos . Pruébelo con el parámetro de Porcentaje de Riesgo ajustado a 4 y vea lo que puede hacer. EUR/USD sólo - M 15 Timef
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Price Impulse Reversal
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Asesores Expertos
Price Impulse Reversal EA  es un sistema de trading automatizado que opera con acción del precio, sin indicadores. Diseñado para operaciones automatizadas. Características: Estrategia basada en price action Sistema automatizado 24/5 Gestión de riesgo con Stop Loss y Take Profit Filtro de spread para condiciones específicas Desarrollado para 4 pares de divisas Parámetros ajustables: Tamaño del lote Spread máximo permitido Número de identificación Pares compatibles: EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJPY
Sonic
Jalaluddin Raheemi
Asesores Expertos
sólo se venderán 3 copias al precio actual y después el precio subirá a 399$ . Sonic EA es el resultado de estudiar y probar nuestras mejores estrategias de trading y combinarlas con tecnología de Inteligencia Artificial. Este EA es una combinación perfecta de calidad, tecnología, inteligencia, seguridad y experiencia. Esto es sólo el comienzo de este proyecto, Cada semana nuestro equipo trabaja duro para mejorar este algoritmo de negociación y añadir las mejores características a la misma.   M
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
LinearGainBreakoutEA
Dennis Willi Finimento
Asesores Expertos
Si tienes alguna pregunta, no dudes en enviarme un mensaje privado: https://www.mql5.com/en/users/dennisfinimento Visión general     Rango y Breakout Estrategia que utiliza backevolving mercados.     Optimizada y respaldada por inteligencia artificial para reconocer la dirección en el mercado.     Se ha probado durante más de 10 años utilizando datos reales de tick y ha mostrado un rendimiento estable.     El asesor puede ser utilizado en múltiples tipos de cuenta, incluyendo micro, estándar
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Asesores Expertos
Este EA no tiene actualización cada semana como algunos programas de estafa hacer, para ocultar el comercio de pérdida. ¡Además, utilizan tácticas de cuadrícula que pronto o laiter quemará su cuenta, no hay tal cosa aquí! Las tácticas se establecen, el robot está haciendo lo suyo ... el cielo es el límite. Así que siéntate, mira, disfruta y beSmiley :) Este robot es el resultado de un trabajo realmente grande y el análisis, me tomó 5 años para llegar a estos resultados. Todo lo que pido son 5 es
Canberra mt5
Mikhail Mitin
Asesores Expertos
Principal: No martingala, no una cuadrícula; Funciona con todos los símbolos; Señales: Hay un buen algoritmo racional. Trabajo de dos indicadores: Bandas de Bollinger y OsMA (puede establecer un Timeframe separado para cada indicador) Stop Loss / Take Profit: Hay un buen sistema de gestión de dinero (hay varios tipos de trailing stop loss); Hay niveles virtuales de Stop Loss / Take Profit; Hay lote inteligente (porcentaje por riesgo) o lote fijo Importante: EA puede trabajar en velas cerrada
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto de seguimiento de tendencias que actúa según los indicadores Ichimoku. Está programado para identificar momentos de tendencia fuertes y garantizar una mayor precisión en las decisiones de entrada para un mejor rendimiento en las operaciones. Ofrece control opcional de stop-loss basado en el porcentaje de cambio de precio, o "stop and reverse" entre estos momentos, y escalado de lotes basado en el crecimiento del saldo. Aprenda qué parámetros ofrecen un mejor rendimiento para cada
ATRx Martingale EA 5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
This is a simple trading robot which works on the EMA crossover strategy. It uses ATR indicator based hard Stop Loss and Take Profit levels on every trade. Also uses very risky Martingale Lot System. As mentioned early, this is a martingale system which may or may not wipe your trading account. You must use it with proper input settings and proper money-risk management. Símbolo: EURUSD Marco temporal: H1 REQUISITOS DE LA CUENTA: Saldo mínimo = $1000 Apalancamiento mínimo = 1:500 Saldo recomend
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
Asesores Expertos
Momentum Shift EA Momentum Shift EA   es un sistema de trading automatizado desarrollado específicamente para el par   USDJPY   en el timeframe   H1 . Su estrategia principal se basa en identificar posibles puntos de giro del mercado y capitalizar los cambios en el momentum. El EA está diseñado para operar en contra de la tendencia (contra-tendencia), buscando entrar en operaciones cuando la dirección actual del mercado muestra signos de agotamiento. Mediante el análisis de una combinación de in
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Asesores Expertos
Presentamos Titan Backup : ¿Está listo para mejorar su juego de trading con un sistema automatizado construido para la precisión y la flexibilidad? Conozca a Titan Backup , su asistente experto de trading diseñado para capturar rupturas de alta rentabilidad mediante la identificación de zonas de acumulación . Este potente Asesor Experto (EA) destaca en mercados de alta volatilidad como el Nasdaq 100 y Crypto 10 , ofreciendo tanto automatización manos libres como asistencia manual para apoyar sus
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Asesores Expertos
Crypto Price Action EA es un robot de comercio especialmente diseñado para el comercio de divisas, así como el comercio de criptomonedas (tan pronto como estas últimas puedan ser negociadas por spreads razonables de nuevo). El EA utiliza el indicador ATR. Se abre una operación cuando el precio dentro de una vela se aleja del precio de apertura en un factor ATR ajustable ("Factor de apertura"). Muchos pares de divisas tienen la tendencia de continuar una tendencia una vez que ha comenzado, de mod
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Asesores Expertos
EURUSD London Breakout Pro Desarrollado con el apoyo de herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial, EURUSD London Breakout Pro ofrece un código limpio y eficiente, optimizado para la velocidad y la estabilidad. Este Asesor Experto aplica un marco de gestión de riesgos de nivel institucional y evita estrategias de alto riesgo como martingala, promedios en red (grid averaging) o cobertura no controlada. Diseñado para traders que exigen precisión y seguridad, el sistema combina un concepto
FREE
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Pick and Roll es un Software Automatizado Seguro para operar 28 pares simultáneamente. Pick and Roll está optimizado para 28 pares del mercado de divisas Funcionamiento del sistema Pick and Roll 1: TENDENCIA PREVIA 2: CONSOLIDACIÓN 3: RUPTURA No utilice este robot al mismo tiempo que otros, es un robot multivalor, por lo que gestiona 28 pares simultáneamente. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo totalmente automático capaz de analizar de forma independiente el mercado y tomar decisio
AdaptiveQ Trader MT5
Ruslan Udintsev
Asesores Expertos
AdaptiveQ Trader: IA de autoaprendizaje: ¡olvídate de la personalización manual! Tu robot de trading personalizado basado en Q-Learning + Doble DQN + PER que aprende de tu dinero - y lo hace mejor que tú. ¿Qué es? AdaptiveQ Trader no es sólo un asesor, sino un agente vivo y autodidacta basado en algoritmos avanzados de aprendizaje automático (Reinforcement Learning). Analiza el mercado en tiempo real, se adapta a los cambios del mercado y mejora constantemente su estrategia, sin que usted
Smart Martingale Trader
Mohd Azmi Amirullah A
Asesores Expertos
Inteligente Martingala Trader MT5 Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left). EA canal de progreso de comercio: https: //www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader Características principales: 6 Estrategias de señal incorporadas (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.) Sistema inteligente de gestión de cestas Protección Trailing Stop avanzada Gestión de riesgos personalizable Compatibilidad con múltiples marcos temporales Sistema de depuración profesional NUEVO en v2.4
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Asesores Expertos
Bot AUI - Ultra Instinto Artificial ATENCIÓN: Este bot NO es para ti si buscas ganancias diarias, semanales o mensuales. Este bot está diseñado únicamente para rentabilidad ANUAL. Así que si no estás dispuesto a dejarlo trabajar tranquilamente durante todo un año sin intervenir, no es para ti.  ¿Cómo funciona este bot? El bot analiza múltiples factores del mercado en diferentes temporalidades para tomar decisiones muy estrictas. Solo entra en operación cuando detecta una confluencia perfecta d
MA Fly EURUSD mt5
Sebastian Furmanek
Asesores Expertos
Backtest de 2003-2019 MetaQuotes Datos Cada Tick Modo EA creado para EURUSD H1 Abrir transacción basada en MA y Volumen Cerrar la transacción basada en RSI o take profit Una transacción a la vez. Sin añadir posición, sin martingala, sin rejilla. Mis recomendaciones: Para "modo seguro" recomiendo 0.1 lote por 10000USD Para "modo arriesgado" recomiendo 0.5 lote por 10000USD Personalmente uso 0.3 lote por 10000 USD No dude en aumentar el tamaño del lote mientras gana. Este EA no abre transac
GoldStoneBot
Ahmad Ilham Rozaqi
Asesores Expertos
Gold Stone es una jaula de ganancias de la que XAUUSD no puede escapar . El sistema es el resultado de entrenar una inteligencia artificial con 10 años de datos , buscando los mejores patrones de entrada y las mejores tácticas de gestión de operaciones . Detecta las mejores oportunidades y entra en el mercado automáticamente. Y si reconoce que la operación no se desarrolla como se esperaba, adapta sus tácticas , aquellas que ha identificado como las más efectivas, logrando hasta un 95% de éxito
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Asesores Expertos
Explosive Breakout Hunter es un Asesor Experto (EA) diseñado para maximizar las ganancias capturando fuertes rompimientos en el mercado. Aunque su tasa de éxito es del 50% y realiza solo unas pocas operaciones al mes, este EA prioriza la calidad sobre la cantidad. Es paciente al esperar oportunidades, acumulando ganancias significativas de manera constante. Puede revisar los resultados de las pruebas retrospectivas en capturas de pantalla para estimar el potencial de ganancias. Además, le invita
Go Passarinho Nervoso
Fabio Oliveira Magalhaes
Asesores Expertos
Este EA trabaja con una de las mejores estrategias de salida, la cuadrícula. Pero no es una rejilla cualquiera. En este EA, esta estrategia está optimizada al extremo para darte el mejor rendimiento con múltiples opciones de configuración para trabajar de forma más segura y rentable. Además, gestiona múltiples pares en un mismo gráfico a la vez, haciendo que se complementen para hacer una única gestión. Parámetros: Lote inicial: es el lote de la primera posición del ciclo . Permitir lote inici
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Asesores Expertos
Trading de Forex Automatizado con Enfoque en la Gestión de Riesgos Esta es una traducción generada por IA para su idioma. Tenga en cuenta que pueden estar presentes algunos errores. (Archivos/Configuraciones Actualizadas en la Comunidad DFX MQL5, enlace abajo) Desate el Poder de los Cruces de EMA con un Enfoque Disciplinado para la Rentabilidad EMA Pro de DFX es un potente y fácil de usar Asesor Experto (EA) de Forex diseñado para automatizar sus estrategias de trading. Está basado en una estra
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.25 (20)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimate Pulse ***El precio de lanzamiento finaliza el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Otros productos de este autor
Vortex Nomad Aegis AI
Huu Loc Nguyen
5 (1)
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Vortex Nomad Aegis [Subtítulo: KAMA Trend | Vortex Energy | Aegis Elasticity Shield] Introducción Vortex Nomad Aegis es un sistema científico de seguimiento de tendencias diseñado con un mecanismo de seguridad incorporado: Price Elasticity Check . La mayoría de los robots de tendencia fallan porque compran en la parte superior (FOMO) justo antes de un retroceso. Este EA resuelve ese problema utilizando el "Escudo Aegis" - un filt
FREE
Aether Elliott Wave Zigzag Pro
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Aether Elliott Wave Zigzag Pro (MT4) [Subtítulo: Wave 3 Hunter | Fib 0.618 Retracement | Margin Guard] Introducción Aether Elliott Wave Zigzag Pro es un sistema de scalping ligero y compatible con el mercado, diseñado para automatizar la teoría clásica de las Ondas de Elliott. En lugar del complejo recuento de ondas, utiliza un algoritmo de precisión ZigZag para identificar la Estructura 1-2-3 de alta probabilidad y se dirige al
FREE
Emerald Jungle BandMaster
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Esmeralda Jungle BandMaster (MT4) [Subtítulo: Multi-Strategy Bollinger | Protocolo de Sellado TP/SL | Prop Firm Safe] Introducción El mercado financiero es una jungla. Para sobrevivir, se necesita adaptabilidad y una disciplina estricta. Emerald Jungle BandMaster (EJBM) es un Asesor Experto M15 especializado que pone orden en el caos. Cambia dinámicamente entre tres estrategias básicas: Trend Pullback , Squeeze Breakout y Mean-R
FREE
Aether GannFlow TriConfirm Scalper
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Aether GannFlow - TriConfirm Scalper v1 (MT4) [Subtítulo: CCI Pullback | EMA Trend | Margin Guard Protection] Introducción Aether G annFlow es un sistema de scalping ligero y compatible con el mercado, construido sobre la robusta pila "TriConfirm" . Elimina las conjeturas al requerir que tres capas distintas del mercado se alineen antes de ejecutar una operación: Tendencia, Momento y Disparo. Diseñado para la estabilidad de MT4,
FREE
Aether GannFlow Scalper Market
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Aether GannFlow - Mercado Scalper v2 (MT4) [Subtítulo: Gann Fan Logic | Trend Pullback | Margin Guard Protection] Introducción Aether G annFlow es un sistema ligero de scalping M5/M15 que cierra la brecha entre el momentum trading clásico y el análisis geométrico del mercado. Combina un robusto motor EMA Trend + RSI Pullback con el filtro direccional único del Gann Fan . Diseñado para la estabilidad en MT4, cuenta con un procesad
FREE
Dorothy Web Spider V292 Smart Adaptive Scalper
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Dorothy Web Spider V292 (MT4) [Subtítulo: Smart Adaptive Scalper | USD Grid Jitter | Aether Engine] Introducción Dorothy Web Spider V292 representa la próxima generación de scalping grid, impulsado por el ligero Aether-Engine . A diferencia de los sistemas de rejilla estáticos que fallan cuando cambian las condiciones del mercado, Dorothy utiliza "Adaptive Tuning " para ajustar dinámicamente los umbrales RSI y el espaciado de la
TempestLightning Elliott Wave Pro
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: TempestLightning - Elliott Wave Pro (MT4) [Subtítulo: Cazador de Ondas ZigZag 3 | Monitor de Salud del Mercado | Lógica de Riesgo USD] Introducción TempestLightning es un sistema de trading profesional diseñado para automatizar la compleja teoría de las Ondas de Elliott . En lugar de adivinar el recuento de las ondas, este EA utiliza un algoritmo ZigZag de precisión para identificar la estructura clásica 1-2-3 y se dirige al impu
Inferno Storm v17 Final
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Inferno Storm v1. 7 Final (MT4) [Subtítulo: M15 Scalper | Supertrend & Donchian | Market-Safe Execution] IntroducciónInferno Storm v1.7 es un sistema especializado M15 Scalping desarrollado específicamente para MetaTrader 4 (MT4). Combina la disciplina de seguimiento de tendencias con la mecánica de ruptura y retroceso. A diferencia de los bots MT4 estándar que a menudo fallan en los brokers ECN debido a errores de ejecución, Inf
Permafrost Sentinel Cryostasis AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Centinela del Permafrost (MT4) [Subtítulo: Multi-Mode M15 Scalper | Cryostasis Logic | Smart Pyramiding] IntroducciónPermafrost Sentinel es un scalper multimodo M15 construido con una "mentalidad de núcleo de hielo " . Congela el ruido del mercado, mantiene una disciplina fría y ejecuta operaciones sólo cuando las condiciones del mercado alcanzan el "Punto de Congelación " perfecto. A diferencia de las estrategias estáticas, este
Dorothy Web Spider V297I4 HydraFlow Autopilot
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Dorothy Web Spider (MT4) [Subtítulo: HydraFlow Autopilot | Volatility Trap Grid | FireShield Safety] IntroducciónDorothy Web Spider (DWS) no es un Asesor Experto tradicional rígido. Es un asistente de trading automatizado que opera con el mecanismo "Spider Web" combinado con la lógica "HydraFlow ". En lugar de perseguir el precio con órdenes de mercado, Dorothy escanea automáticamente la volatilidad del mercado y coloca órdenes p
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Crimson Volcánica Overlord AI [Subtítulo: Volatility Breakout | Keltner Channels | Prop Firm Safe] Introducción Crimson Volcanic Overlord es una solución de trading algorítmico basada en los principios de la lógica Volatility Breakout. A diferencia de las estrategias que intentan predecir retrocesos en mercados oscilantes, este Asesor Experto (EA) identifica periodos de consolidación de precios (El Volcán) y ejecuta operaciones
Nebula Drifter Eclipse AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Nebula Drifter Eclipse (MT5) [Subtítulo: Trend Pullback | Dual EMA Cloud | Prop Firm Safe] Introducción Nebula Drifter Eclipse es una solución de trading algorítmico diseñada para capitalizar las oportunidades de "Reversión Media" dentro de las tendencias de mercado establecidas. Diseñado para una aplicación profesional, este Asesor Experto (EA) evita perseguir rupturas. En su lugar, identifica matemáticamente las desviaciones te
FREE
Quantum Howl Seraph AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (Estándar MQL5 Optimizado) Nombre del Producto: Quantum Aullido Serafín [Subtítulo: Donchian Breakout | MFI Volume Filter | Time-Decay Exit] Introducción El precio es el vehículo, pero el volumen es el combustible. La mayoría de las estrategias de ruptura fallan porque operan con "tanques vacíos" - movimientos de precio sin soporte de volumen. Quantum Howl Seraph es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para capturar explosiones de volatilidad de alta probabilid
FREE
Silent Oracle Reverb AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Silent Oracle Reverb [Subtítulo: Mean Reversion Sniper | Keltner Channel | Prop Firm Safe] Introducción En un mercado ruidoso, Silent Oracle Reverb no comercia en exceso. Observa. Basado en la "Teoría de la Banda de Goma", este Asesor Experto explota el inevitable retroceso de la acción del precio. Cuando el mercado está sobreextendido más allá de los Canales de Keltner y el indicador Oracle (RSI 2) señala agotamiento, el sistema
Ashen Mirage Protocol AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Protocolo Ashen Mirage [Subtítulo: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready] Introducción El Protocolo Ashen Mirage es un sistema de trading algorítmico especializado desarrollado para capitalizar "Falsos Breakouts" y "Agarres de Liquidez" en el mercado. A diferencia de los sistemas de seguimiento de tendencias, que suelen entrar tarde, Ashen Mirage adopta un enfoque contrario . Espera a que el mercado se ext
Digital Web Sovereign AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Soberano Web Digital (MT5) [Subtítulo: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit] Introducción La mayoría de los sistemas Grid fallan por una razón: Luchan contra la tendencia hasta que la cuenta explota. Digital Web Sovereign está diseñado para solucionar este defecto. No es una máquina de cuadrícula ciega. Actúa como un gobernante "Soberano", que sólo se involucra en el mercado cuando está respaldado por la poderosa
The Momentum Cluster Neural
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: El Momentum Cluster Neural [Subtítulo: 5-Indicator Voting Consensus | Chandelier Exit | Trend Following] Introducción ¿Por qué confiar en un solo indicador cuando se puede aprovechar la sabiduría de la multitud? El Momentum Cluster Neural es un sistema científico de seguimiento de tendencias basado en la Lógica de Consenso . Actúa como un eje neural central, agregando señales de los 5 indicadores de momentum más potentes del anál
Golden Bitcoin Nexus
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Golden Bitcoin Nexus (MT5) [Subtítulo: Elastic Grid System | Crypto-Gold Recovery | Volume Limit Fix] Introducción Los activos de alta volatilidad como el Oro (XAUUSD) y Bitcoin (BTCUSD) son el cementerio para los EAs tradicionales de rejilla estática. Golden Bitcoin Nexus actúa de forma diferente. Emplea una arquitectura "Elastic Grid " derivada de la volatilidad ATR. Esto permite al sistema respirar durante los picos masivos de
Ironwind Echoes AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Ironwind Echoes (MT5) [Subtítulo: Lag-Free TEMA | RVI Resonance | Kinetic ATR Exit] Introducción En el comercio de tendencia, Lag es el enemigo. Las medias móviles tradicionales son a menudo demasiado lentas para reaccionar. Ironwind Echoes utiliza el poder de TEMA (Triple Exponential Moving Average) para eliminar el lag. Combinado con el RVI (Índice de Vigor Relativo) , forma un sistema de "Resonancia Cinética" que entra en oper
Phantom Circuit Overlord v700 AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL (MQL5 Estándar Optimizado) Nombre del Producto: Circuito Fantasma Overlord v700 (MT5) [Subtítulo: KAMA Trend Filter | Phantom Fractal Zones | Smart Margin Fix] Introducción El mercado se mueve por niveles ocultos que la mayoría de los operadores ignoran. Phantom Circuit Overlord es un sistema especializado de Seguimiento de Tendencia diseñado para cazar estas "Zonas Fantasma". En lugar de soportes/resistencias estáticos, identifica Fractales históricos y los expande usando
Wildbone Crimson Choir AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Wildbone Coro Carmesí (MT5) [Subtítulo: Structural Breakout | Harmonic RVI-MFI | Fortress Guard Logic] Introducción El mercado es un coro caótico. Para obtener beneficios, debe identificar los momentos en que todas las voces cantan en armonía. Wildbone Crimson Choir es un sistema científico de ruptura estructural. Define el "Wildbone" del mercado usando Envolventes y ejecuta operaciones sólo cuando lo confirma el "Crimson Choir"
Hexstorm Velvet Crown AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Hexstorm Velvet Crown AI (MT5) [Subtítulo: Hexagonal Mean-Reversion | Bollinger Touch | La Gran Muralla de Seguridad] Introducción Hexstorm Velvet Crown AI es un sistema de reversión media de ingeniería de precisión diseñado para capturar reversiones de alta probabilidad en los extremos del mercado. A diferencia de los robots de seguimiento de tendencias que se desintegran en mercados oscilantes, Hexstorm se nutre de la volatilid
Cyber Druid Hollowgate AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Cyber Druid Hollowgate AI (MT5) [Subtítulo: Donchian Breakout | Nube de Ichimoku | Seguridad de la Fortaleza Silenciosa] Introducción Cyber Druid Hollowgate AI es un sistema avanzado de Seguimiento de Tendencias diseñado para capturar expansiones masivas del mercado. Combina la antigua sabiduría del Druida (Filtro de Tendencia de la Nube de Ichimoku) con la precisión del Hollowgate (Ruptura del Canal de Donchian). El resultado es
Solar Abyss Twinforge AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Abismo Solar Twinforge AI (MT5) [Subtítulo: Sistema Híbrido de Volatilidad | Mean-Reversion & Trend | Silent Fortress Core] Introducción Solar Abyss Twinforge AI es un sistema de trading de doble motor que se adapta a los estados del mercado al instante. Está diseñado para resolver el problema más antiguo del trading: "Los bots de tendencia fracasan en los mercados de oscilación, y los bots de oscilación fracasan en los mercados
Obsidian Lantern Syndicate AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Sindicato Linterna Obsidiana (MT5) [Subtítulo: Alligator Trend | Fractal Breakout | Money Flow MFI] Introducción Obsidian Lantern Syndicate es un sistema de trading de élite que integra la Teoría del Caos (Bill Williams) con el análisis moderno de Flujo de Volumen. Ilumina el mercado usando "The Lantern" (Indicador Alligator) para definir la estructura de la tendencia, identifica puntos de entrada de precisión a través de "The Ob
Aether Fang Nightbloom AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Aether Colmillo Nightbloom (MT5) [Subtítulo: Compresión Keltner | Impulso de Fuerza | Seguridad de Fortaleza Silenciosa] Introducción Aether Fang Nightbloom es un sistema especializado de ruptura de volatilidad diseñado para cazar los movimientos más explosivos del mercado: Las expansiones de volatilidad . A diferencia de los bots de ruptura estándar que compran cada máximo, este EA espera a que el mercado entre en un estado de p
Chaos Manuscript Oracle AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Oráculo del Manuscrito del Caos (MT5) [Subtítulo: Predicción Fractal | Nube de Ichimoku | Seguridad de Crio-Stasis] Introducción El Oráculo del Manuscrito del Caos es un sistema de trading visionario que intenta descifrar la estructura oculta del mercado utilizando la Geometría Fractal. Actúa como un Oráculo , asomándose al futuro usando la Nube Ichimoku , mientras descifra el pasado usando un profundo Manuscrito Fractal . Combin
Marble Tempest Runemaker AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Marble Tempest Runemaker (MT5) [Subtítulo: Rolling Momentum | Filtro de Volatilidad | Seguridad Cryo-Stasis] Introducción Marble Tempest Run emaker es un sistema de trading único de "Decodificación Cíclica" que trata el precio del mercado como un objeto rodante influenciado por la gravedad (Tendencias) y las tormentas (Volatilidad). Combina la precisión estructural de "La Canica" (SAR Parabólico) con el poder de decodificación de
Moonlit Bastion Nomicon AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Bastión Lunar Nomicon (MT5) [Subtítulo: Reversión Bollinger | Filtro RSI/ADX | Seguridad Cryo-Stasis] Introducción Moonlit Bastion Nomicon es un sistema de precisión de Reversión Media construido para condiciones extremas de mercado. Visualiza el mercado como una fortaleza (El Bastión ) rodeada de volatilidad. Utiliza una Banda de Bollinger de alta desviación (3.0) para definir los "Muros", consulta un estricto libro de reglas (E
Inkspire Radiant Tyrant AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Inkspire Tirano Radiante (MT5) [Subtítulo: Flujo Adaptativo | Momento Radiante | Seguridad Cryo-Stasis] Introducción Inkspire Radiant Tyrant es un sistema de dominio de tendencia diseñado para aplastar la indecisión del mercado. Visualiza la tendencia como tinta que fluye utilizando la Media Móvil Adaptativa (AMA) , mide su energía radiante con el RSI , y ejecuta operaciones sólo cuando el Tirano (Williams %R) confirma el dominio
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario