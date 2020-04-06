ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Ghostforge Bloom Requiem AI (MT5)

[Subtítulo: TEMA Velocity | Volatility Bloom | Cryo-Stasis Safety]

Introducción Ghostforge Bloom Requiem AI es un sistema de seguimiento de tendencias de élite diseñado para capturar movimientos de mercado de alta velocidad, filtrando al mismo tiempo el ruido de la indecisión. Funciona según una sofisticada lógica de "ciclo de vida": Espera a que se forje la tendencia(The Ghostforge), confirma que el mercado está en expansión(The Bloom) y entra precisamente cuando termina una corrección(The Requiem).

Versión 1.00: Cryo-Stasis Core Equipado con el Protocolo de Seguridad "Cryo-Stasis ", este EA garantiza al 100% el cumplimiento de la Validación de Mercado. Incorpora un Trailing Stop inteligente que "congela" automáticamente los intentos de modificación cuando los spreads se amplían ( InpMaxTrailSpread ), protegiendo sus beneficios de la manipulación del broker y de los gaps de liquidez.

Estrategia de negociación (La lógica del ciclo de vida)

El Ghostforge (Tendencia): Utiliza TEMA (Media Móvil Exponencial Triple) para determinar la verdadera velocidad del mercado. La TEMA elimina el desfase, lo que permite al EA reaccionar instantáneamente a los cambios de tendencia. Tendencia alcista: Precio > TEMA.

Tendencia bajista: Precio < TEMA. El Bloom (Expansión): Supervisa el ancho de banda de Bollinger. Sólo opera cuando las bandas están "Blooming" (expandiéndose más allá de InpMinBandwidth ), asegurando que el mercado tiene suficiente energía para sostener un movimiento. El Réquiem (Entrada): Utiliza Williams %R para señalar el final de un retroceso. Disparador de compra: WPR sube desde Oversold (-80).

Activador de venta: WPR cae desde Sobrecompra (-20).

Características principales

Cryo-Stasis Trailing: Detiene automáticamente las modificaciones de salida durante periodos de alto spread, evitando errores de "Stops Inválidos" y protegiendo las operaciones ganadoras.

Detección de Tendencias sin Retrasos: La TEMA ofrece una capacidad de respuesta superior en comparación con las MA estándar, detectando las tendencias con mayor antelación.

Filtro de volatilidad: Evita los mercados "muertos" al requerir una expansión mínima del ancho de banda.

Gestión del riesgo institucional: Tamaño de lote dinámico integrado basado en el capital de la cuenta.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación tiene un Stop Loss y un Take Profit.

Recomendaciones

Plazos: H1, H4 (Recomendado para una estructura de tendencia fiable).

Símbolos: Pares Volátiles (GBPUSD, GBPJPY, NAS100) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito Mínimo: $100.

Parámetros de entrada

=== EL GHOSTFORGE (TENDENCIA) === InpTemaPeriod : Sensibilidad del filtro de tendencia (Por defecto 50).

=== THE BLOOM (VOLATILIDAD) === InpMinBandwidth : Volatilidad mínima requerida para operar.

=== EL REQUIEM (ENTRADA) === InpWprPeriod / Levels : Ajustes de detección de Pullback.

=== CRIOSTASIS (SEGURIDAD) === InpMaxTrailSpread : El umbral de "Congelación" (Por defecto 300 Puntos). InpTrailStart / Dist : Ajustes de arrastre (se recomienda un mínimo de 400 puntos).

=== GESTIÓN DE RIESGOS === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.