ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del Producto: TempestLightning - Elliott Wave Pro (MT4)

[Subtítulo: Cazador de Ondas ZigZag 3 | Monitor de Salud del Mercado | Lógica de Riesgo USD]

Introducción TempestLightning es un sistema de trading profesional diseñado para automatizar la compleja teoría de las Ondas de Elliott. En lugar de adivinar el recuento de las ondas, este EA utiliza un algoritmo ZigZag de precisión para identificar la estructura clásica 1-2-3 y se dirige al impulso de la Onda 3 altamente rentable.

Apilado con un motor de filtro multi-factor (EMA, CCI, MACD, SAR Parabólico), TempestLightning incluye un sistema único de "Salud del Mercado" que permite entradas basadas en la volatilidad en tiempo real y la fuerza de la tendencia.

Estrategia de negociación El sistema funciona con un sofisticado flujo lógico:

Identificación de Onda: Detecta la configuración 1-2-3 utilizando ZigZag. Espera un retroceso a la "Zona Dorada" (Fibonacci 0,36 - 0,68). Confirmación del Momentum: Valida la entrada utilizando EMA Tendencia, CCI, MACD y SAR Parabólico. Puerta de Salud del Mercado: Calcula una puntuación en tiempo real (0-100) basada en ATR, Spread y ADX. Sólo se realizan operaciones si el mercado está "verde" (sano). Ejecución: Tiene como objetivo la expansión de la Onda 3 con una estricta gestión del riesgo.

Características principales

Motor de Salud del Mercado: Visualiza las condiciones del mercado (Verde/Naranja/Rojo) en el gráfico. El EA pausa automáticamente las entradas durante las condiciones "rojas" (baja calidad) del mercado.

Arquitectura Broker-Safe: Incorpora la tecnología SafeOrderModify. Maneja la lógica de reintento y los micro-ajustes para prevenir el Error 130 (Invalid Stops) y el Error 136 , asegurando la compatibilidad con brokers ECN.

Objetivos basados en USD: Introduzca su Take Profit y Stop Loss directamente en USD (por ejemplo, $6 Objetivo, $3 Stop). El EA maneja la conversión de puntos automáticamente.

Modo Relax de Validación: Incluye una función especial RelaxForValidation para aflojar las puertas spread/ADX durante el backtesting o la validación del producto, asegurando una ejecución suave de las pruebas.

Superposición visual: Dibuja líneas discontinuas de ondas de Elliott en el gráfico, ayudándole a visualizar la lógica de la estrategia en tiempo real.

Recomendaciones

Marco temporal: M5 o M15 (Recomendado).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD), Oro (XAUUSD).

Cuenta: Cuenta ECN/Raw Spread.

Ajustes: Para el Probador de Estrategias, establezca RelaxForValidation = true . Para Live Trading, establezca false para máxima seguridad.

Parámetros de entrada Por favor, ajuste estos parámetros para adaptarse a su estrategia:

=== 1. ONDA Y ESTRATEGIA === ZigZag_Depth/Dev/Back : Ajustes para afinar la sensibilidad de detección de ondas. UseFilters : Alternar filtros EMA/CCI/MACD. RelaxForValidation : True para Backtesting, False para Live Trading.

=== 2. SALUD DEL MERCADO === HealthThreshold : Puntuación mínima para permitir la negociación (Predeterminado: 55). AtrSpreadRatioMin : Filtro de volatilidad vs spread. AdxMin : Fuerza mínima de la tendencia.

=== 3. GESTIÓN === TpUsd / SlUsd : Take Profit y Stop Loss en Dólares. UseTrailingStop : Habilitar trailing basado en ATR. BreakevenRMult : Mover al punto de equilibrio después de alcanzar este beneficio R-múltiple.

=== 4. LÍMITES DE SEGURIDAD === MAX_DAILY_LOSS_USD : Tope duro para el drawdown diario. MaxOpenOrders : Máximo de operaciones concurrentes.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex4 a su carpeta MQL4\Experts. Actualice su Navegador y arrastre el EA a un gráfico M5/M15. Importante: Permita "Algo Trading" en los ajustes de MT4. Establezca su riesgo ( FixedLots o USD Targets).