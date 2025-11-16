Panha Scalping EA MT5
- Asesores Expertos
- Huy Phanna
- Versión: 4.59
- Actualizado: 24 diciembre 2025
PANHA SCALPING EA MT5
PANHA SCALPING EA MT5 es un sistema profesional de scalping automatizado diseñado para operar en los mercados de divisas de rápido movimiento utilizando la dirección del mercado en tiempo real y el control avanzado de posiciones.
El EA se centra en entradas precisas, exposición controlada y gestión inteligente de beneficios y riesgos a nivel de cesta, por lo que es adecuado para operadores que desean scalping estructurado y automatizado sin una configuración compleja.
Visión general de la estrategia
- scalping basado en la dirección del mercado
- Diseñado para símbolos de divisas que se mueven rápidamente
- Operaciones a corto plazo con exposición controlada
- Gestión de beneficios y detracciones basada en cestas
Funciones principales
- Ejecución inteligente de operaciones en tiempo real
- Sistema avanzado de trailing profit de la cesta
- Validación dinámica de posiciones para evitar entradas erróneas
- Protección basada en la equidad con lógica de cierre automático
- Controles manuales de emergencia directamente desde el gráfico
Gestión del riesgo y del capital
- Protección contra la caída de la renta variable (nivel de close-all ajustable)
- Control de posición máxima
- Controles de seguridad de diferenciales y márgenes
- Diseñado para proteger el capital durante la alta volatilidad
🔹 Tablero de operaciones en directo
Un tablero limpio en el gráfico proporciona total transparencia durante la negociación, incluyendo:
- Estado de las operaciones en tiempo real
- Seguimiento de las ganancias y pérdidas de la cesta
- Indicadores de estado de arrastre
- Seguimiento diario del rendimiento
- Controles Cerrar todo y Reiniciar con un solo clic
Mercado recomendado
- Pares de divisas con movimiento rápido de precios
- XAUUSD (Oro)
- Pares de divisas mayores y menores con buena volatilidad
No recomendado: Cripto símbolos y mercados de movimiento lento.
Requisitos de capital y cuenta
- Depósito mínimo: $1,000, $5,000 recomendado
- Apalancamiento recomendado: 1:2000+
- Se recomiendan cuentas ECN / Raw de bajo spread
- VPS recomendado para un funcionamiento estable 24/7
🔹 Activación y Pruebas
- Establecer EnableTestingMode = false para usarlo. Esta opción sólo se utiliza para publicar más rápido al mercado MT5
- Se requiere la activación de la licencia (gratis de por vida)
- Por favor DM mí para activar su licencia de forma gratuita
- Únete a nuestra comunidad para recibir actualizaciones, pruebas de rendimiento y orientación de optimización
🔹 Notas Importantes
- Este EA está diseñado para los comerciantes disciplinados
- Siempre prueba en una cuenta demo antes de operar en vivo
- La gestión adecuada del riesgo y el dimensionamiento del capital son esenciales
🚀 Opere con estructura, control y claridad
PANHA SCALPING EA MT5 está construido para los comerciantes que valoran la precisión, la transparencia y la automatización controlada en los mercados de divisas de rápido movimiento.
Para la activación de licencias, actualizaciones y soporte - por favor DM mí.
EA is great without update, and after the update, the alarm pops up saying that the license is invalid? Looking forward to resolving it, thank you!