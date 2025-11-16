PANHA SCALPING EA MT5

PANHA SCALPING EA MT5 es un sistema profesional de scalping automatizado diseñado para operar en los mercados de divisas de rápido movimiento utilizando la dirección del mercado en tiempo real y el control avanzado de posiciones.

El EA se centra en entradas precisas, exposición controlada y gestión inteligente de beneficios y riesgos a nivel de cesta, por lo que es adecuado para operadores que desean scalping estructurado y automatizado sin una configuración compleja.

Visión general de la estrategia

scalping basado en la dirección del mercado

Diseñado para símbolos de divisas que se mueven rápidamente

Operaciones a corto plazo con exposición controlada

Gestión de beneficios y detracciones basada en cestas

Funciones principales

Ejecución inteligente de operaciones en tiempo real

Sistema avanzado de trailing profit de la cesta

Validación dinámica de posiciones para evitar entradas erróneas

Protección basada en la equidad con lógica de cierre automático

Controles manuales de emergencia directamente desde el gráfico

Gestión del riesgo y del capital

Protección contra la caída de la renta variable (nivel de close-all ajustable)

Control de posición máxima

Controles de seguridad de diferenciales y márgenes

Diseñado para proteger el capital durante la alta volatilidad

🔹 Tablero de operaciones en directo

Un tablero limpio en el gráfico proporciona total transparencia durante la negociación, incluyendo:

Estado de las operaciones en tiempo real

Seguimiento de las ganancias y pérdidas de la cesta

Indicadores de estado de arrastre

Seguimiento diario del rendimiento

Controles Cerrar todo y Reiniciar con un solo clic

Mercado recomendado

Pares de divisas con movimiento rápido de precios

XAUUSD (Oro)

Pares de divisas mayores y menores con buena volatilidad

No recomendado: Cripto símbolos y mercados de movimiento lento.

Requisitos de capital y cuenta

Depósito mínimo: $1,000, $5,000 recomendado

$1,000, $5,000 recomendado Apalancamiento recomendado : 1:2000+

: 1:2000+ Se recomiendan cuentas ECN / Raw de bajo spread

VPS recomendado para un funcionamiento estable 24/7

🔹 Activación y Pruebas

Establecer EnableTestingMode = false para usarlo. Esta opción sólo se utiliza para publicar más rápido al mercado MT5

para usarlo. Esta opción sólo se utiliza para publicar más rápido al mercado MT5 Se requiere la activación de la licencia (gratis de por vida)

Por favor DM mí para activar su licencia de forma gratuita

Únete a nuestra comunidad para recibir actualizaciones, pruebas de rendimiento y orientación de optimización

🔹 Notas Importantes

Este EA está diseñado para los comerciantes disciplinados

Siempre prueba en una cuenta demo antes de operar en vivo

La gestión adecuada del riesgo y el dimensionamiento del capital son esenciales

🚀 Opere con estructura, control y claridad

PANHA SCALPING EA MT5 está construido para los comerciantes que valoran la precisión, la transparencia y la automatización controlada en los mercados de divisas de rápido movimiento.

Para la activación de licencias, actualizaciones y soporte - por favor DM mí.