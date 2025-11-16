Panha Scalping EA MT5

2.75

PANHA SCALPING EA MT5

PANHA SCALPING EA MT5 es un sistema profesional de scalping automatizado diseñado para operar en los mercados de divisas de rápido movimiento utilizando la dirección del mercado en tiempo real y el control avanzado de posiciones.

El EA se centra en entradas precisas, exposición controlada y gestión inteligente de beneficios y riesgos a nivel de cesta, por lo que es adecuado para operadores que desean scalping estructurado y automatizado sin una configuración compleja.

Visión general de la estrategia

  • scalping basado en la dirección del mercado
  • Diseñado para símbolos de divisas que se mueven rápidamente
  • Operaciones a corto plazo con exposición controlada
  • Gestión de beneficios y detracciones basada en cestas

Funciones principales

  • Ejecución inteligente de operaciones en tiempo real
  • Sistema avanzado de trailing profit de la cesta
  • Validación dinámica de posiciones para evitar entradas erróneas
  • Protección basada en la equidad con lógica de cierre automático
  • Controles manuales de emergencia directamente desde el gráfico

Gestión del riesgo y del capital

  • Protección contra la caída de la renta variable (nivel de close-all ajustable)
  • Control de posición máxima
  • Controles de seguridad de diferenciales y márgenes
  • Diseñado para proteger el capital durante la alta volatilidad

🔹 Tablero de operaciones en directo

Un tablero limpio en el gráfico proporciona total transparencia durante la negociación, incluyendo:

  • Estado de las operaciones en tiempo real
  • Seguimiento de las ganancias y pérdidas de la cesta
  • Indicadores de estado de arrastre
  • Seguimiento diario del rendimiento
  • Controles Cerrar todo y Reiniciar con un solo clic

Mercado recomendado

  • Pares de divisas con movimiento rápido de precios
  • XAUUSD (Oro)
  • Pares de divisas mayores y menores con buena volatilidad

No recomendado: Cripto símbolos y mercados de movimiento lento.

Requisitos de capital y cuenta

  • Depósito mínimo: $1,000, $5,000 recomendado
  • Apalancamiento recomendado: 1:2000+
  • Se recomiendan cuentas ECN / Raw de bajo spread
  • VPS recomendado para un funcionamiento estable 24/7

🔹 Activación y Pruebas

  • Establecer EnableTestingMode = false para usarlo. Esta opción sólo se utiliza para publicar más rápido al mercado MT5
  • Se requiere la activación de la licencia (gratis de por vida)
  • Por favor DM mí para activar su licencia de forma gratuita
  • Únete a nuestra comunidad para recibir actualizaciones, pruebas de rendimiento y orientación de optimización

🔹 Notas Importantes

  • Este EA está diseñado para los comerciantes disciplinados
  • Siempre prueba en una cuenta demo antes de operar en vivo
  • La gestión adecuada del riesgo y el dimensionamiento del capital son esenciales

🚀 Opere con estructura, control y claridad

PANHA SCALPING EA MT5 está construido para los comerciantes que valoran la precisión, la transparencia y la automatización controlada en los mercados de divisas de rápido movimiento.

Para la activación de licencias, actualizaciones y soporte - por favor DM mí.

Francisco Gomes Da Silva
4.29 (7)
Asesores Expertos
Transforme su estrategia de inversión con el robot inversor Expert Advisor for MetaTrader. Basado en la poderosa estrategia de las Bandas de Bollinger, creada por Joe Ross y apodada Paula por el renombrado comerciante brasileño Rodrigo Cohen, tendrá acceso a tecnología avanzada que maximizará sus ganancias y minimizará sus riesgos. No pierda más tiempo con estrategias antiguas e ineficientes. Con nuestro robot inversor, tendrá acceso a un algoritmo de alta precisión que combina el análisis téc
FREE
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Asesores Expertos
Aquí está la traducción completa al inglés de su texto: --- ### **Principio de funcionamiento** El **Golden Extreme Furious EA** es un sistema inteligente de recuperación y acumulación de compras (BUY Recovery Grid) especialmente desarrollado para el **XAUUSD (Oro)**. Combina un análisis técnico avanzado (utilizando los indicadores AO y AC de Bill Williams) con un sistema inteligente de gestión de órdenes que siempre tiene como objetivo cerrar los ciclos de trading con beneficios, incluso de
Usdjpy Awesome Oscillator Revolution
Tomas Vanek
Asesores Expertos
El UJ_H1_170147110_S_HH_CF_SQX es una estrategia de negociación algorítmica para MetaTrader, probado en USDJPY utilizando el marco de tiempo H1 del 1 de abril de 2004 al 24 de abril de 2024 . No hay necesidad de configurar los parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Broker recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/usdjpy-awesome-oscillator-revolut
FREE
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy Quant Pulse , el asesor experto de confirmación de tendencia más sofisticado con múltiples marcos de tiempo jamás diseñado. ¿Mi especialidad? El trading de tendencia con precisión quirúrgica en múltiples mercados, con exactitud implacable. Opero GOLD (XAUUSD) y GBPUSD con precisión quirúrgica, brindándote oportunidades de trading consistentes mediante el aprovechamiento del análisis triple de marcos temporales. ¿Qué me hace especial? Soy un EA de confirmación de tendencia, m
FREE
Forex Fighter 5
Jared Matthew Bryant
1 (2)
Asesores Expertos
Forex Fighter es un sistema avanzado de múltiples divisas que opera con los siguientes símbolos: EURJPY, GBPCHF, EURGBP, USDCAD, AUDNZD, USDJPY y AUDCAD. La estrategia se basa en indicadores integrados que desarrollé yo mismo. Forex Fighter sigue patrones únicos que son repetitivos, pero muy a menudo el cerebro humano no es capaz de detectarlos. El tomador de decisiones aquí son dos redes neuronales que deben acordar si se colocará o no una operación en particular. La probabilidad de repetir un
Imbalance HFT
Mei Yang
Asesores Expertos
Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
EA builder master
Davi Silva Campos
Asesores Expertos
Únete a nuestro grupo y ayúdanos a construir un mejor EA y a descubrir setups rentables. https://discord.gg/ebPS82eM EA Builder Master: Domine el Mercado con Automatización Inteligente y Control Total  La herramienta definitiva para traders que desean construir, probar y automatizar sus propias estrategias en MetaTrader 5, sin necesidad de escribir una sola línea de código. ¿Alguna vez se ha sentido frustrado por perder oportunidades por no estar frente al gráfico? ¿Ha luchado contra la indiscip
FREE
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Asesores Expertos
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily es un Asesor Experto premium diseñado específicamente para el trading en XAUUSD (Oro) con una robusta arquitectura de seguimiento de tendencia, mecanismos adaptativos de gestión de riesgo y un sistema de Trailing Stop diario excepcionalmente preciso. Diseñado con lógica de nivel institucional, protección dinámica de nivel de stop y comprobación inteligente de márgenes, este AE garantiza la máxima compatibilidad y estabilidad con los principales brokers. Este EA
Pounds Lifter
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Pounds Lifter EA es un robot de trading totalmente automatizado que utiliza un complejo algoritmo basado principalmente en varias Medias Móviles, Formaciones de Velas, Soporte Resistencia y varios otros indicadores como confirmaciones. Este asesor de operaciones utiliza stop loss y take profit fijos. Este robot funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para GBPUSD H1 marco de tiempo. Parámetros de configuración: Expert Name - Nombre del EA. Magic
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
Asesores Expertos
️ Advertencia - Fake Sigma Trend Protocolo EA STP Cualquier "Sigma Trend Protocol EA STP" vendido fuera de mi página oficial MQL5 es un producto falso estafa usando mi nombre para tomar su dinero. La única versión real y soportada está aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/152096 https://www.mql5.com/en/market/product/157301 No gastes tu dinero duramente ganado esperando un rendimiento premium de una copia barata. STP no puede ser fácilmente copiado o vendido como una versión
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Advanced ORBS
Dodong Christian Arnon
Asesores Expertos
Importante: No utilice la configuración predeterminada, consulte los comentarios para ver los ajustes recomendados. ADVANCED ORBS EA - Sistema Profesional de Trading Breakout especializado para ORO & USDJPY USE M1 TIME FRAME ONLY,PLEASE CHECK COMMENTS FOR THE INSTRUCTIONS USE THE SAME SETTING AND TIME FRAME FOR GOLD AND USDJPY Broker Recomendado > https://tickmill.link/3Y1QeAK&nbsp ; https://icmarkets.com/?camp=76649 LA NUEVA GENERACIÓN DE BREAKOUT TRADING ADVANCED OPENING RAN
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Asesores Expertos
Estrategia de negociación diaria externa que busca un patrón específico en el gráfico de precios de un valor. El patrón se caracteriza por un rango mayor que el del día anterior, con el máximo del día más alto que el máximo del día anterior y el mínimo del día más bajo que el mínimo del día anterior. Funciona con muchos símbolos, como BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, petróleo, gas y otros. ¡POR FAVOR VALORAR! ¡ Muchas Gracias! CARACTERÍSTICAS: - Estrategia Real - Estrategia de barra diaria - Salir del co
FREE
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
Asesores Expertos
Versión MT4  |  Indicador Valable ZigZag  |   FAQ El Expert Advisor  Grid HLevel  es perfecto para aquellos traders que quieren obtener un beneficio estable en el mercado Forex cada mes. El Asesor Experto funciona según la estrategia de promedio y le sugiero que lo utilice correctamente. Usarlo "correctamente" significa abrir operaciones con el promedio en el punto de reversión del mercado y operar sólo en la dirección de una tendencia global. En cuanto a la dirección de la tendencia principal,
Wave Scalper EA
Robots4Forex Ltd
2.2 (5)
Asesores Expertos
El Wave Scalper EA es un sistema de scalping totalmente automatizado que utiliza la acción del precio para identificar buenas operaciones de scalping y las ejecuta con un trailing stop loss invisible. También incluye una función de gestión de dinero que calcula el tamaño del lote basado en el tamaño de la cuenta y el riesgo con una opción para establecer un máximo de dibujar hacia abajo en el que la EA dejará de operar. Esta es una estrategia a largo plazo combinada con la gestión del dinero que
FREE
LevelXpertPro v1
Mindaugas Platkevicius
Asesores Expertos
MT5 Trading Bot: Transformando $1,000 en $100,000 en un año Este potente bot de trading MT5 está diseñado para un crecimiento excepcional y un rendimiento consistente. En el transcurso de un año, demostró la capacidad de transformar una inversión inicial de $1,000 en $100,000, probando su efectividad en condiciones dinámicas de mercado. Características principales: Negociación algorítmica avanzada: Utiliza algoritmos de última generación para identificar operaciones de alta probabilidad. Gestió
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Asesores Expertos
Promoción actual: Solo queda 1 a 349$ Precio final: 999$ ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   Bajo riesgo en vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Viper EA utiliza entradas de "reversión a la media" nítidas y efectivas durante el período de rango de las sesiones de negociación (entre las 23h y la 1h GMT+2, horario de verano de EE. UU.).    Estas operaciones ya tienen una tasa de éxito muy alta, pero si el
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Asesores Expertos
EA351 - Escalador de Momento Multi-Entrada (MT5) EA351 es un sistema de trading automatizado diseñado para el escaneo de alta frecuencia y entradas multiposición en el marco temporal M5 , optimizado para el trading de 0,01 lotes . El EA escanea continuamente el mercado; cuando se cumplen todas las condiciones, puede abrir múltiples posiciones (piramidación) para maximizar los movimientos de impulso. Cuando los beneficios aumentan, el AE gestiona la operación utilizando la protección de arrastre
attique khan
18
attique khan 2025.11.24 15:25 
 

LICENSE INVALID! EA will not trade. Status: Network error (4014)

please fix this

Huy Phanna
396
Respuesta del desarrollador Huy Phanna 2025.11.24 15:29
Why didn't you read the description? Please join our community: https://t.me/panha_ea_trading_bot to get the tutorial. Thank you.
jasim1
18
jasim1 2025.11.23 21:18 
 

we added the URL but it still says invalid license

Huy Phanna
396
Respuesta del desarrollador Huy Phanna 2025.11.23 23:34
Sorry for this problem 🙏. Please attach EA to the chart again.
Please join our community : https://t.me/panha_ea_trading_bot to get the latest information.
245237776
236
245237776 2025.11.22 17:11 
 

EA is great without update, and after the update, the alarm pops up saying that the license is invalid? Looking forward to resolving it, thank you!

Huy Phanna
396
Respuesta del desarrollador Huy Phanna 2025.11.23 01:21
It is currently free, please review the EA description and follow the instruction to activate or join our community : https://t.me/panha_ea_trading_bot . Thank you.
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.11.21 10:14 
 

This EA is NOT working.

On two different brokers is loses... massively!!

Many, MANY trades and DD that just climbs up.

Two accounts... one down - 2000 and the other -500.

With something like 8 new versions in 4 days... maybe you are releasing this too early!

Thank you for your efforts... but no.

Respuesta al comentario