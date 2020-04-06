The Momentum Cluster Neural
- Asesores Expertos
- Huu Loc Nguyen
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Nombre del producto: El Momentum Cluster Neural
[Subtítulo: 5-Indicator Voting Consensus | Chandelier Exit | Trend Following]
Introducción ¿Por qué confiar en un solo indicador cuando se puede aprovechar la sabiduría de la multitud? El Momentum Cluster Neural es un sistema científico de seguimiento de tendencias basado en la Lógica de Consenso. Actúa como un eje neural central, agregando señales de los 5 indicadores de momentum más potentes del análisis técnico(Los 5 Grandes).
Las operaciones se ejecutan SÓLO cuando se alcanza una "Supermayoría" (por ejemplo, 4 de los 5 indicadores coinciden en la dirección). Este sólido mecanismo de filtrado elimina el ruido del mercado y garantiza entradas de alta probabilidad.
Estrategia de negociación (El motor de votación) El sistema supervisa continuamente un grupo de 5 indicadores:
RSI (Índice de Fuerza Relativa)
CCI (Índice del Canal de Materias Primas)
Oscilador estocástico
MACD (Divergencia de convergencia de medias móviles)
WPR (Rango porcentual Williams)
Lógica: El EA cuenta los "Votos" de cada indicador. Sólo se activa una entrada si el Recuento de Votos ≥ Umbral (Predeterminado: 4). Esto confirma que el Momento, la Tendencia y la Volatilidad están alineados.
Características principales
Protocolo de Salida Chandelier: Utiliza un trailing stop avanzado basado en ATR (Chandelier Exit) que cuelga una "correa" detrás del precio. Esto le permite seguir tendencias masivas mientras bloquea automáticamente los beneficios cuando cambia la volatilidad.
Panel de Matriz Neural: Un panel profesional sobre el gráfico muestra el estado en tiempo real de cada indicador (por ejemplo, [UP] [DN] [UP]...), ofreciéndole una transparencia total en el proceso de toma de decisiones.
Gestión del riesgo institucional: Position Sizer integrado basado en el riesgo en USD. Simplemente introduzca su riesgo máximo por operación (por ejemplo, $50), y el EA calcula el volumen.
Prop-Firm Seguro: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación tiene un Stop Loss calculado a través de la volatilidad ATR.
Recomendaciones
Plazos: H1, H4 (Recomendado para estabilidad de tendencia).
Símbolos: Pares en tendencia (GBPUSD, EURUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).
Tipo de cuenta: Cuentas ECN o Raw Spread.
Depósito mínimo: 100 $ para 0,01 lotes.
Parámetros de entrada Por favor, compruebe los siguientes ajustes para personalizar el EA:
=== 1. NÚCLEO DE RIESGO NEURAL ===
InpUseRiskUSD : Habilitar el cálculo de auto-lotes basado en el riesgo de la divisa.
InpRiskUSD : Riesgo máximo por operación (por ejemplo, 50,0).
InpRewardRatio : Relación riesgo/recompensa objetivo (por defecto: 3,0).
-
=== 2. CONFIGURACIÓN DEL GRUPO DE VOTACIÓN ===
InpVoteThreshold : El número de indicadores necesarios para llegar a un acuerdo (Predeterminado: 4). Ajústelo a 5 para el "Modo francotirador" (menos operaciones, mayor precisión).
Inp[Indicador]_Periodo : Ajustes personalizados para RSI, CCI, Stoch, MACD, WPR.
-
=== 3. SALIDA DE LA ARAÑA ===
InpChandelierMult : La longitud de la "correa" (Multiplicador ATR) para el trailing stop.
InpUseChandelier : Habilita/Deshabilita el trailing dinámico.
Guía de instalación
Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts.
Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navigator y seleccione Refresh.
Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1).
Ajuste InpRiskUSD para que coincida con su capital.
Asegúrese de que "Permitir Algo Trading" está activado.
