Cyber Druid Hollowgate AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Cyber Druid Hollowgate AI (MT5)

[Subtítulo: Donchian Breakout | Nube de Ichimoku | Seguridad de la Fortaleza Silenciosa]

Introducción Cyber Druid Hollowgate AI es un sistema avanzado de Seguimiento de Tendencias diseñado para capturar expansiones masivas del mercado. Combina la antigua sabiduría del Druida (Filtro de Tendencia de la Nube de Ichimoku) con la precisión del Hollowgate (Ruptura del Canal de Donchian). El resultado es una estrategia que ignora el ruido del mercado y sólo se activa cuando se establece una verdadera tendencia.

Actualización Versión 2.00: La Fortaleza Silenciosa Esta versión introduce el Protocolo de Seguridad "Fortaleza Silenciosa". Impone un estricto entorno de ejecución de "Cero Errores" garantizando que los Stop Loss y los Trailing Stops nunca se coloquen dentro de la "Zona de Ruido" (mínimo 500 puntos / 50 Pips). Esto asegura un 100% de compatibilidad con brokers ECN y activos de alto spread, eliminando completamente los errores de "Stops Inválidos".

Estrategia de Trading El sistema opera con una Lógica de 3 Capas:

  1. La Puerta Hueca (Breakout Engine): Monitoriza el Canal de Donchian (24-periodo) para detectar la ruptura del precio fuera de su rango histórico (Máximo / Mínimo).

  2. El Druida (Filtro de Tendencia): Valida la ruptura utilizando la Nube de Ichimoku. Sólo compra si el precio es superior a la nube y vende si el precio es inferior a la nube.

  3. Bloqueo de Momento: Utiliza el ADX (Índice Direccional Medio) para asegurarse de que la tendencia tiene suficiente fuerza (> 25) antes de entrar.

Características principales

  • Trailing Fortaleza Silenciosa: Un Trailing Stop especializado que mantiene un enorme colchón de seguridad (500 puntos). Permite que sus operaciones ganadoras respiren sin ser detenidas prematuramente por pequeños retrocesos o picos de spread.

  • Gestión del riesgo institucional: Tamaño de lote dinámico incorporado. Introduzca su porcentaje de riesgo (por ejemplo, 2,0%) y el EA calculará automáticamente el volumen correcto en función del capital de su cuenta.

  • Ejecución conforme al mercado:

    • Volumen fijo: Corrige automáticamente el tamaño de los lotes para ajustarse a los límites del broker (Mín/Máx/Paso).

    • Compensación segura: Comprueba el volumen existente para cumplir con los límites de volumen del símbolo.

  • Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación es independiente y está protegida por un Stop Loss.

Recomendaciones

  • Plazos: H1, H4 (Recomendado para estabilidad de tendencia).

  • Símbolos: Pares Volátiles (GBPUSD, GBPJPY, NAS100) y Oro (XAUUSD).

  • Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

  • Depósito Mínimo: $100.

Parámetros de entrada

  • === EL HOLLOWGATE (BREAKOUT) ===

    • InpHollowPeriod : Periodo de retroceso para el canal.

    • InpAdxPeriod / InpMinAdx : Ajustes del filtro de impulso.

  • === EL DRUIDA (FILTRO) ===

    • InpTenkan / Kijun / Senkou : Ajustes de la nube Ichimoku.

  • === FORTALEZA SILENCIOSA (SEGURIDAD) ===

    • InpStopLoss / InpTakeProfit : Objetivos duros en Puntos.

    • InpTrailStart / Dist : Ajustes de seguimiento (se recomienda un mínimo de 500 puntos).

  • === GESTIÓN DEL RIESGO ===

    • InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo.

    • InpRiskPercent : Riesgo por operación.

Guía de instalación

  1. Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts.

  2. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar.

  3. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1).

  4. Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo.

  5. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.


