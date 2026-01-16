AI Prop Firms MT5

AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms. AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial, desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia, la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa prop. AI Prop Firms utiliza una lógica inteligente de análisis de mercado que evalúa continuamente el comportamiento de los precios, la volatilidad y las condiciones de liquidez, adaptando su ejecución en tiempo real. La estrategia se centra en entradas basadas en la precisión, diversificación inteligente del tiempo y protección estricta del capital en lugar de una exposición agresiva. El sistema no utiliza martingala, rejilla ni técnicas de recuperación de alto riesgo, lo que lo hace adecuado para la negociación a largo plazo. La arquitectura central incluye funciones avanzadas de control de la ejecución, como el Entry Time Offset, que ayuda a evitar la negociación sincronizada en varias cuentas, y el Daily Drawdown Guard, que protege automáticamente las cuentas para que no superen los límites diarios de pérdidas. Todas las decisiones de negociación se ejecutan automáticamente en tiempo real y son gestionadas por la Inteligencia Artificial, que analiza continuamente las condiciones del mercado y aplica parámetros de riesgo adaptables. AI Prop Firms está actualmente optimizada para el par USD/CAD, donde la estrategia está ajustada para un rendimiento estable en condiciones prop firm. El nuevo par GBP/USD se añadirá en una próxima actualización, dentro de 5 días. El sistema se puede utilizar tanto durante los desafíos de evaluación como en cuentas financiadas , y funciona con cualquier broker de Forex que admita MetaTrader. El robot se entrega con ajustes totalmente preconfigurados. No se requiere ninguna configuración compleja ni optimización manual. El usuario sólo tiene que ajustar unos pocos parámetros básicos, mientras que la IA se encarga de la lógica de ejecución, el control de riesgos y la adaptación de la estrategia en segundo plano. Esto hace que AI Prop Firms sea adecuado para los operadores que desean una automatización de nivel profesional sin necesidad de una supervisión constante de los gráficos. AI Prop Firms está disponible para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. El manual detallado está disponible en10 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, polaco, francés, español, italiano y árabe. Tras la compra, los usuarios reciben acceso a un grupo privado y orientación adicional para garantizar una configuración y un uso adecuados. En nuestro sitio web se ofrecen resultados de rendimiento en directo, y en la parte inferior de la página del producto se pueden consultar las preguntas más frecuentes.

Mejore sus operaciones. IA real. Decisiones reales. Innovación real. ¡La revolución de la IA empieza ahora!

La oferta especial de 599 $ sólo es válida para 10 copias, de las que queden 8. Después, aumentará 100 $ cada 5 ventas hasta alcanzar elprecio final de 2999 $.

Características:

  • Todas las actualizaciones futuras incluidas
  • Monitoreo de rendimiento impulsado por IA
  • Filtro de protección de noticias económicas
  • Moderna arquitectura de prop trading que cumple con las reglas
  • Compatible con cualquier empresa de Prop Trading o broker de Forex
  • Sistema de protección de capital y protección diaria contra caídas
  • Sistema desarrollado profesionalmente y ampliamente probado
  • Lógica de ejecución avanzada para evitar la negociación sincronizada
  • Mayor estabilidad en condiciones de mercado cambiantes
  • Estructura clara y control total de los parámetros de riesgo
  • Ajustes preconfigurados con sólo unas pocas entradas ajustables por el usuario
  • Optimizado para el par USD/CAD y GBP/USD se añadirá dentro de 5 días
  • La Inteligencia Artificial gestiona las operaciones de trading 24/5 sin intervención manual
Filtrado de entrada de precisión
El sistema evalúa cada configuración potencial y ejecuta operaciones sólo cuando las condiciones cumplen estrictos criterios de calidad, ayudando a reducir la exposición innecesaria y las entradas de baja probabilidad.

Decisiones comerciales basadas en inteligencia artificial
Cada posición es iniciada por Inteligencia Artificial basada en análisis de mercado en tiempo real, evaluación de probabilidades y lógica de ejecución adaptativa. La Inteligencia Artificial evalúa continuamente múltiples puntos de datos antes de entrar en una operación, asegurando que las decisiones son impulsadas por la inteligencia en lugar de reglas fijas, proporcionando claridad, confianza y coherencia para las operaciones de las empresas de puntales.

Control adaptativo de TP, SL y Trailing
Los niveles de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop se ajustan dinámicamente en tiempo real para reflejar la volatilidad y liquidez actuales, totalmente gestionados por Inteligencia Artificial.

Cambio dinámico del modo de riesgo
Basándose en el comportamiento del mercado en tiempo real, el sistema adapta automáticamente su perfil de riesgo entre los modos conservador, equilibrado y de mayor actividad sin intervención del usuario.

Mecanismo de protección del capital
Durante los periodos de caídas o condiciones inestables, el sistema reduce automáticamente la exposición o detiene temporalmente la negociación para proteger el capital de la cuenta y los límites de la empresa de utilería.

Reconocimiento del entorno de mercado
La inteligencia artificial identifica continuamente los regímenes de mercado predominantes, como las fases de tendencia, las condiciones de oscilación, la volatilidad elevada o el riesgo impulsado por eventos, y evita los entornos desfavorables.

Protección frente a eventos económicos
La actividad de negociación se restringe automáticamente antes y después de los principales anuncios económicos para reducir el riesgo de deslizamiento y de subidas repentinas de los precios.

Informes de rendimiento AI

El sistema genera resúmenes semanales concisos del rendimiento, en los que se destacan las estadísticas y las perspectivas clave para ayudar a los usuarios a supervisar el comportamiento y la coherencia.

Cómo empezar - AI Prop Firms:

  • Después de comprar el EA, por favor envíenos un mensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra desde la pestaña de Compras. Una vez verificada la compra, recibirá acceso a un grupo privado donde nuestro equipo de soporte y otros usuarios podrán ayudarle con la configuración, uso y preguntas generales relacionadas con AI Prop Firms. Habilite Algo Trading en su plataforma y adjunte el EA al marco temporal M5 en el gráfico USD/CAD. Configure los ajustes de acuerdo con el manual proporcionado. El sistema se entrega con parámetros preconfigurados, por lo que no se requiere ninguna configuración compleja. Actualmente, el robot está optimizado para USD/CAD. El soporte para GBP/USD se añadirá en los próximos días a través de una actualización gratuita.
  • AI Prop Firms se puede utilizar con cualquier broker de Forex y es totalmente compatible tanto con los retos de evaluación como con las cuentas de prop firm financiadas. El sistema está diseñado para operar en las condiciones de apalancamiento más bajas que suelen ofrecer las empresas de prop trading, lo que garantiza un riesgo controlado y el cumplimiento de las normas. Se recomiendan cuentas con spreads bajos. Recomendamos ejecutar el sistema en un VPS para mantener una conexión estable las 24 horas y probarlo en una cuenta demo o de evaluación antes de implementarlo en una cuenta financiada.

Información - AI Prop Firms:

  • Plazo: M5
  • Lotes mínimos: 0.01
  • Plataforma: MetaTrader 5 MetaTrader 5
  • Depósito mínimo: 100
  • Pares de negociación: USD/CAD
  • Par adicional: GBP/USD se añadirá en una próxima actualización, dentro de 5 días
  • Cuentas admitidas: Todas las cuentas de prop trading firm y cuentas de broker estándar, incluyendo Raw, Hedging, Zero, Standard, Premium y ECN.
  • AI Prop Firms puede utilizarse con cualquier Prop Trading Firm, tanto para retos de evaluación como para cuentas financiadas, así como con cualquier broker de Forex que soporte MetaTrader 5. El sistema está diseñado para operar bajo las condiciones típicas de las Prop Firms, incluyendo un menor apalancamiento y estrictos límites de riesgo.

Actualizaciones:
 La versión actual de AI Prop Firms es la 1.0. Todas las actualizaciones futuras son gratuitas. La última versión del robot está siempre disponible directamente a través de la plataforma MetaTrader 5.

Precio:
El precio de AI Prop Firms es de 599 $ para las 10 primeras copias y 8 copias restantes. El precio final del robot es de $2999. El sistema se puede utilizar con cualquier Prop Trading Firms y broker de Forex. Después de comprar el EA, por favor envíenos un mensaje privado para recibir acceso al grupo privado, donde se puede obtener apoyo y discutir el robot con nuestro equipo y otros usuarios.

AI Prop Firms - Preguntas Frecuentes

  1. ¿Qué hace que AI Prop Firms sea diferente de los robots de trading estándar?
    AI Prop Firms está construido específicamente para entornos de Prop Trading Firms. Utiliza la Inteligencia Artificial para analizar las condiciones del mercado en tiempo real, gestionar el riesgo de forma dinámica, y ejecutar las operaciones de una manera que cumpla con las estrictas reglas de la empresa prop en lugar de depender de estrategias estáticas.

  2. ¿Es AI Prop Firms adecuado para los retos de las empresas de utilería y las cuentas financiadas?
    Sí. El sistema está diseñado para operar dentro de las normas de evaluación, así como en cuentas financiadas, incluidos los límites diarios de reducción, las condiciones de apalancamiento más bajas y los requisitos de consistencia.

  3. ¿Necesito conocimientos avanzados de trading para utilizar el sistema?
    No. AI Prop Firms se entrega con ajustes preconfigurados. El usuario sólo ajusta unos pocos parámetros básicos, mientras que la Inteligencia Artificial gestiona la ejecución, el control del riesgo y la lógica de la operación automáticamente.

  4. ¿Qué pares de operaciones admite AI Prop Firms?
    Actualmente, el sistema está optimizado para USD/CAD, un par muy adecuado para las condiciones de prop firm. GBP/USD se añadirá dentro de 5 días como una actualización gratuita.

  5. ¿Opera el robot de forma totalmente automática?
    Sí. AI Prop Firms opera 24/5, analizando continuamente el mercado y decidiendo cuándo operar o permanecer inactivo sin requerir la supervisión del usuario.

  6. ¿Cómo gestiona el sistema el riesgo?
    El riesgo es gestionado dinámicamente por la Inteligencia Artificial. El sistema adapta la exposición en función de la volatilidad, las condiciones de la cuenta y los límites de las prop firm, e incluye mecanismos diarios de protección contra las caídas.

  7. ¿Negocia AI Prop Firms durante las noticias económicas?
    No. El sistema incluye un filtro de noticias económicas que bloquea las nuevas operaciones antes y después de los anuncios importantes para reducir el riesgo de deslizamiento y volatilidad repentina.

  8. ¿Utiliza el robot estrategias de rejilla o martingala?
    No. AI Prop Firms no utiliza estrategias de rejilla, martingala o basadas en la recuperación. Se centra en el riesgo controlado, la lógica de una sola posición, y la coherencia adecuada para el comercio a largo plazo prop firm.

  9. ¿Puedo utilizar AI Prop Firms con cualquier empresa de prop trading o broker?
    Sí. El sistema es compatible con todas las empresas de prop trading y también funciona con cualquier broker de Forex que soporte MetaTrader 5.

  10. ¿Qué plataforma soporta AI Prop Firms?
    AI Prop Firms está disponible para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que es la plataforma estándar utilizada por la mayoría de las empresas de prop trading.

  11. ¿Están incluidas las actualizaciones y mejoras?
    Sí. Todas las actualizaciones se proporcionan de forma gratuita, y la última versión está siempre disponible directamente a través de la plataforma MetaTrader.

  12. ¿Hay soporte disponible después de la compra?
    Sí. Después de comprar el EA, los usuarios reciben acceso a un grupo privado donde se proporciona soporte, un manual detallado y actualizaciones para asegurar una configuración y uso adecuados.
Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte. Recibirá asistencia completa en un grupo privado, donde nuestro equipo le guiará en cada paso.

HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.22 (9)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Asesores Expertos
Presentamos Marvelous EA: Tu Compañero de Trading Definitivo Desbloquea todo el potencial del mercado Forex con Marvelous EA, una solución avanzada de trading automatizado diseñada para maximizar tus ganancias y minimizar los riesgos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado con funciones avanzadas para navegar con precisión y eficiencia en el dinámico mercado Forex. ORO - XAUUSD - H1 Rendimiento en cuenta real: https://www.mql5.com/es/signals/ 2321875 Características
Cetus
Vladimir Mametov
4.91 (11)
Asesores Expertos
Asesor de trading automatizado de alta precisión para operar con el par de divisas EURUSD. El asesor tiene 21 estrategias y todos los parámetros de la estrategia están abiertos, y usted puede optimizarlos a su discreción o utilizar los parámetros por defecto que son adecuados para la mayoría de los corredores. Para cerrar órdenes no rentables, puede utilizar la función de cobertura , la función de promediación o simplemente Stop Loss. Por defecto, el asesor utiliza la función de cobertura, puede
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Asesores Expertos
Todas las explicaciones sobre la estrategia: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Señales en vivo: Cuenta principal: https: //www.mql5.com/en/signals/1416185 Segunda cuenta: https: //www.mql5.com/en/signals/2111323 Aquí voy a explicar sólo la parte de las entradas de EA. ¡Este EA se actualizará constantemente con cosas nuevas e impredecibles que pueden llevar su rendimiento a un nivel mejor cada día! La compra de este EA no sólo tiene un sistema de comercio automático de gran alcance, sin
Market Cycles Order Flow
Thang Chu
4.33 (3)
Asesores Expertos
Market Cycles Order Flow Signal: Live Signal ( corriendo 1.5% Balance Risk ) - desde 01 Nov 2025 corriendo una lista personalizada de estrategias - PM me to receive the strategy list Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus Este EA es parte de Nexus Portfolio - una combinación de los mejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados. ¿Busca una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples act
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Asesores Expertos
FastWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente basado en una potente estrategia de reversión a la media. Se centra en operar pares de divisas correlacionados como AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD y EURGBP , aprovechando el retorno del precio a su promedio tras fuertes movimientos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instrucciones completas de configuración. Señal en vivo:  HAZ CLIC AQUÍ Precio actual — solo $1337 para los próximos 10 co
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.21 (29)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Trend DCA
Pham Khanh Duy
5 (3)
Asesores Expertos
El promedio de costos en dólares es un algoritmo comercial muy básico y antiguo, aunque muy útil desde el pasado hasta ahora. (Nota. Todos los usuarios que alquilan y compran DCA Pro Trend AI deben enviarme un mensaje para obtener la Guía del usuario y obtener la configuración recomendada antes de realizar transacciones) Soy comerciante, comencé a operar en 2009 y hoy en día el comercio es mi vida. Codifiqué este EA basándome en todos mis conocimientos, toda mi experiencia en el comercio y en
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Normal MA Crossover EA with Filters
Ruslan Zaikin
5 (1)
Asesores Expertos
<h1>MA Crossover EA Profesional</h1> <h2>Descripción general</h2> <p>MA Crossover Expert Advisor es un sistema de trading automatizado basado en la estrategia de cruce de medias móviles con filtros adicionales de RSI y ADX para el análisis del mercado.</p> <p>Asesor Experto Profesional de MA Crossover. <h2>Características principales</h2> <ul> <li><strong>Estrategia Dual MA Crossover</strong>: Utiliza medias móviles rápidas y lentas para la detección de tendencias</li>. <li><strong>Filtro RSI
