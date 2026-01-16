AI Prop Firms MT5

La oferta especial de 599 $ sólo es válida para 10 copias, de las que queden 8 . Después, aumentará 100 $ cada 5 ventas hasta alcanzar el precio final de 2999 $.

AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms . AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial , desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia , la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa prop. AI Prop Firms utiliza una lógica inteligente de análisis de mercado que evalúa continuamente el comportamiento de los precios, la volatilidad y las condiciones de liquidez, adaptando su ejecución en tiempo real. La estrategia se centra en entradas basadas en la precisión , diversificación inteligente del tiempo y protección estricta del capital en lugar de una exposición agresiva. El sistema no utiliza martingala, rejilla ni técnicas de recuperación de alto riesgo , lo que lo hace adecuado para la negociación a largo plazo. La arquitectura central incluye funciones avanzadas de control de la ejecución, como el Entry Time Offset, que ayuda a evitar la negociación sincronizada en varias cuentas, y el Daily Drawdown Guard, que protege automáticamente las cuentas para que no superen los límites diarios de pérdidas. Todas las decisiones de negociación se ejecutan automáticamente en tiempo real y son gestionadas por la Inteligencia Artificial, que analiza continuamente las condiciones del mercado y aplica parámetros de riesgo adaptables. AI Prop Firms está actualmente optimizada para el par USD/CAD, donde la estrategia está ajustada para un rendimiento estable en condiciones prop firm. El nuevo par GBP/USD se añadirá en una próxima actualización, dentro de 5 días. El sistema se puede utilizar tanto durante los desafíos de evaluación como en cuentas financiadas , y funciona con cualquier broker de Forex que admita MetaTrader. El robot se entrega con ajustes totalmente preconfigurados. No se requiere ninguna configuración compleja ni optimización manual. El usuario sólo tiene que ajustar unos pocos parámetros básicos, mientras que la IA se encarga de la lógica de ejecución, el control de riesgos y la adaptación de la estrategia en segundo plano. Esto hace que AI Prop Firms sea adecuado para los operadores que desean una automatización de nivel profesional sin necesidad de una supervisión constante de los gráficos. AI Prop Firms está disponible para MetaTrader 4 y MetaTrader 5 . El manual detallado está disponible en 10 idiomas : Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, polaco, francés, español, italiano y árabe. Tras la compra, los usuarios reciben acceso a un grupo privado y orientación adicional para garantizar una configuración y un uso adecuados. En nuestro sitio web se ofrecen resultados de rendimiento en directo , y en la parte inferior de la página del producto se pueden consultar las preguntas más frecuentes.

Características:

Filtrado de entrada de precisión

El sistema evalúa cada configuración potencial y ejecuta operaciones sólo cuando las condiciones cumplen estrictos criterios de calidad, ayudando a reducir la exposición innecesaria y las entradas de baja probabilidad.





Decisiones comerciales basadas en inteligencia artificial

Cada posición es iniciada por Inteligencia Artificial basada en análisis de mercado en tiempo real, evaluación de probabilidades y lógica de ejecución adaptativa. La Inteligencia Artificial evalúa continuamente múltiples puntos de datos antes de entrar en una operación, asegurando que las decisiones son impulsadas por la inteligencia en lugar de reglas fijas, proporcionando claridad, confianza y coherencia para las operaciones de las empresas de puntales.





Control adaptativo de TP, SL y Trailing

Los niveles de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop se ajustan dinámicamente en tiempo real para reflejar la volatilidad y liquidez actuales, totalmente gestionados por Inteligencia Artificial.





Cambio dinámico del modo de riesgo

Basándose en el comportamiento del mercado en tiempo real, el sistema adapta automáticamente su perfil de riesgo entre los modos conservador, equilibrado y de mayor actividad sin intervención del usuario.





Mecanismo de protección del capital

Durante los periodos de caídas o condiciones inestables, el sistema reduce automáticamente la exposición o detiene temporalmente la negociación para proteger el capital de la cuenta y los límites de la empresa de utilería.





Reconocimiento del entorno de mercado

La inteligencia artificial identifica continuamente los regímenes de mercado predominantes, como las fases de tendencia, las condiciones de oscilación, la volatilidad elevada o el riesgo impulsado por eventos, y evita los entornos desfavorables.





Protección frente a eventos económicos

La actividad de negociación se restringe automáticamente antes y después de los principales anuncios económicos para reducir el riesgo de deslizamiento y de subidas repentinas de los precios.





