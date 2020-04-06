Obsidian Lantern Syndicate AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Sindicato Linterna Obsidiana (MT5)

[Subtítulo: Alligator Trend | Fractal Breakout | Money Flow MFI]

Introducción Obsidian Lantern Syndicate es un sistema de trading de élite que integra la Teoría del Caos (Bill Williams) con el análisis moderno de Flujo de Volumen. Ilumina el mercado usando "The Lantern" (Indicador Alligator) para definir la estructura de la tendencia, identifica puntos de entrada de precisión a través de "The Obsidian" (Fractales), y filtra todo a través de "The Syndicate" (Flujo de Dinero MFI) para asegurar el respaldo institucional.

Versión 1.00: Silent Fortress Core Equipado con la arquitectura de seguridad "Silent Fortress ", este EA garantiza al 100% el cumplimiento de la Validación de Mercado. Cuenta con un Trailing Stop inteligente que mantiene un "Muro de Seguridad" dinámico (min 400 Puntos), asegurando que las operaciones nunca sean ahogadas por el ruido o rechazadas por los límites de ejecución del broker.

Estrategia de negociación (The Syndicate Logic)

La Linterna (Tendencia): Utiliza el Cocodrilo (Mandíbulas/Dientes/Labios) para determinar la dirección del mercado. Tendencia alcista: Labios > Dientes > Mandíbulas.

Tendencia a la baja: Labios < Dientes < Mandíbulas. La Obsidiana (Entrada): Busca la ruptura del Fractal válido más reciente (Máximo/Mínimo). Esto confirma la reanudación de la tendencia. El Sindicato (Volumen): Valida el movimiento utilizando el MFI (Money Flow Index). Compra: El IMF NO debe estar Sobrecomprado (< 80).

Vender: El IMF NO debe estar Sobrevendido (> 20).

Características principales

Integración de la Teoría del Caos: Una fiel automatización de la estrategia clásica de Bill Williams, mejorada con filtros de volumen.

Silent Fortress Trailing: Un robusto mecanismo de salida que protege los beneficios respetando los límites del broker (StopLevel + FreezeLevel).

Gestión del riesgo institucional: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en la equidad de la cuenta.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación tiene un Stop Loss y un Take Profit.

Recomendaciones

Plazos: H1, H4 (Mejor para la lógica de la Teoría del Caos).

Símbolos: Pares en tendencia (GBPUSD, EURUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada

=== LA LINTERNA (CAIMÁN) === InpMandíbula/Dientes/Labios : Ajustes de periodo y desplazamiento para las líneas del Alligator.

=== EL SINDICATO (MFI) === InpMfiPeriod : Periodo del Índice de Flujo Monetario. InpMfiOverbought/Oversold : Niveles para filtrar el agotamiento (por defecto 80/20).

=== FORTALEZA SILENCIOSA (SEGURIDAD) === InpStopLoss / InpTakeProfit : Objetivos duros en Puntos. InpTrailStart / Dist : Ajustes de arrastre (se recomienda un mínimo de 400 Puntos).

=== GESTIÓN DEL RIESGO === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H4). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que "Allow Algo Trading" está activado.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.