Inferno Storm v17 Final

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Inferno Storm v1.7 Final (MT4)

[Subtítulo: M15 Scalper | Supertrend & Donchian | Market-Safe Execution]

IntroducciónInfernoStorm v1.7 es un sistema especializado M15 Scalping desarrollado específicamente para MetaTrader 4 (MT4). Combina la disciplina de seguimiento de tendencias con la mecánica de ruptura y retroceso.

A diferencia de los bots MT4 estándar que a menudo fallan en los brokers ECN debido a errores de ejecución, Inferno Storm cuenta con una arquitectura segura para el mercado. Primero ejecuta las operaciones con SL/TP=0, e inmediatamente después modifica la orden para aplicar objetivos precisos basados en USD. Esto elimina el común "Error 130: Invalid Stops" y asegura la compatibilidad con brokers ECN/Raw spread estrictos.

Estrategia de negociación El sistema emplea una lógica de "triple carril" en el marco temporal M15:

Filtro de Régimen (La Puerta): Utiliza la Supertendencia (ATR 10, Mult 2.5) para definir la tendencia primaria. Sólo compra en tendencias alcistas y vende en tendencias bajistas. Carril A - Breakout Donchiano: Captura la expansión de la volatilidad cuando el precio rompe el Canal de Donchian de 12 periodos. Carril B - Retroceso de la EMA: Identifica entradas de valor cuando el precio retrocede a la zona de la EMA(20), confirmado por los desplazamientos del histograma MACD.Todas las entradas son filtradas por una Previsión de Estacionalidad de 24h (rango medio H1) para evitar horas caóticas de mercado.

Características principales

Protección Fireshield: Un mecanismo de seguridad que detiene la negociación durante un periodo de enfriamiento específico si se alcanza el Límite de Pérdida Diaria ( DailyLossLimitUsd ).

Anti-Error 130/131/134 : Lógica de código avanzada que normaliza los pasos de lote y comprueba el margen libre antes de la ejecución para evitar rechazos del broker.

Piramidación Inteligente: Añade posiciones (escala) sólo cuando la operación está en beneficios y se cumplen las condiciones específicas de distancia ATR.

Objetivos basados en USD: Le permite definir Take Profit y Stop Loss en cantidades exactas en dólares (por ejemplo, Target $6, Stop $3), con un ATR Trailing Stop opcional.

Recomendaciones

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Marco temporal: M15 (Estrictamente).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD), XAUUSD (Oro), y Cripto líquido.

Cuenta: ECN/Raw Spread (Se recomienda VPS de baja latencia).

Parámetros de entradaPor favor,ajuste estos parámetros para adaptarse a su estrategia:

=== 1. SEÑALES Y ESTRATEGIA === SignalTF : Timeframe para la lógica (Por defecto: M15). ST_ATR_Period / ST_Mult : Ajustes de supertendencia. Donchian_Length : Periodo del canal de ruptura. EMA_Period / MACD : Ajustes de Pullback.

=== 2. CALIDAD DEL MERCADO === ADX_Min : Fuerza de tendencia mínima requerida. MaxSpreadPoints : Máximo spread permitido. UseSeasonalityForecast : Activar/Desactivar predicción de volatilidad horaria.

=== 3. OBJETIVOS & TRAILING === UseUsdTargets : Habilita salidas fijas en USD. TpUsd / SlUsd : Take Profit y Stop Loss en Dólares. UseTrailingStop : Habilita el ATR trailing dinámico.

=== 4. RIESGO Y EJECUCIÓN === UseRiskPercent : Riesgo por operación (porejemplo, 1,0%). EnablePyramiding : Permite añadir a las operaciones ganadoras. DailyLossLimitUsd : Nivel de activación de Fireshield (en USD).



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex4 a su carpeta MQL4\Experts . Actualice su Navegador y arrastre el EA a un gráficoM15. Marque "Allow Live Trading" y "Allow DLL imports" (si lo requiere su configuración, normalmente no es necesario para la versión estándar). Establezca su apetito de riesgo en UseRiskPercent o lotes fijos.