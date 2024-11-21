Quantum Bitcoin EA
- Asesores Expertos
- Bogdan Ion Puscasu
- Versión: 3.1
- Actualizado: 17 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Adéntrese en el futuro del trading de Bitcoin con Quantum Bitcoin EA , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas.
El precio aumentará $50 con cada 10 compras. Precio final $1999
Quantum Bitcoin EA prospera en el marco temporal H1, empleando una estrategia de seguimiento de tendencias que captura la esencia del impulso del mercado. Aprovecha un enfoque de cuadrícula sofisticado para garantizar que cada ciclo comercial concluya con una victoria, convirtiendo la volatilidad de un desafío en una oportunidad. El mercado de Bitcoin funciona en ciclos de 4 años de duración y Quantum Bitcoin EA ha sido optimizado para capturar los patrones que ocurren durante cada uno de estos ciclos, lo que garantiza que siempre cerrará las operaciones de manera favorable.
¿Por qué elegir Quantum Bitcoin EA?
- Domina lo impredecible: diseñado específicamente para Bitcoin, el activo más volátil y dinámico del mundo.
- Precisión centrada en las tendencias: combina análisis de tendencias de vanguardia con puntos de entrada y salida inteligentes.
- Sistema Win-Sealed Grid: emplea una estrategia innovadora para gestionar las transacciones y asegurar transacciones ganadoras consistentes.
- Excelencia comprobada: de los creadores de Quantum Emperor, Quantum Queen y Quantum StarMan, herramientas reconocidas en las que confían miles de traders de todo el mundo
Recomendaciones:
- Par de divisas: BTCUSD (BITCOIN
- Marco temporal: H1
- Depósito mínimo: $1000
- Tipo de cuenta: ECN, Raw o Razor con spreads muy bajos. Pregúntame en privado por los brokers recomendados
- IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con SPREAD BAJO para obtener mejores resultados!
- Apalancamiento - 1:500
- Tipo de cuenta: Hedge
Domina el mercado de criptomonedas
Quantum Bitcoin no es solo otro robot comercial; es una potencia de brillantez estratégica diseñada para vencer al mercado en su propio juego. Ya sea que esté navegando por los máximos de una tendencia alcista o por las profundidades de un retroceso, Quantum Bitcoin se mantiene a la vanguardia y se ocupa de su cartera con la máxima precisión.
Únase a la revolución cuántica
Transforme su forma de operar con Bitcoin con Quantum Bitcoin EA. Aproveche un EA que no solo sobrevive a la tormenta, sino que prospera en ella .
I’m really glad that I made the right decision to join the Quantum ecosystem. After almost a week of using Quantum Bitcoin on both demo and real accounts, I’m truly impressed by how smoothly and efficiently it operates. BTC has been moving sideways, yet every trade has been profitable. Of course, the EA still needs further testing during strong market volatility for a more objective evaluation, and I’m looking forward to seeing that. But for now, I’m extremely satisfied with QB. Quantum Queen has already surpassed 900%, and I’m genuinely impressed! QQ will definitely be my next choice, and I have absolutely no regrets purchasing it immediately. There’s no doubt anymore — QQ has reclaimed the #1 position on MQL5. Whenever I have any questions regarding setup or configuration, the author responds instantly and is always very helpful. I truly appreciate that. I wish Bogdan Ion Puscasu and the entire Quantum EA development team continued success, achieving even more milestones as you keep improving these amazing EAs. P/S: See you all again soon with my personal review of Quantum Queen after some more real trading experience.