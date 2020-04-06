Ashen Mirage Protocol AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Ashen Mirage Protokoll

[Untertitel: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready]

Einführung Das Ashen Mirage Protocol ist ein spezialisiertes algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um aus "False Breakouts" und "Liquidity Grabs" im Markt Kapital zu schlagen. Im Gegensatz zu Trendfolgesystemen, die oft zu spät einsteigen, verfolgt Ashen Mirage einen konträren Ansatz. Es wartet darauf, dass sich der Markt in extreme Zonen ausweitet (The Mirage), erkennt die Erschöpfung des Momentums und führt präzise Umkehrtrades genau dann aus, wenn der Preis zurückgewiesen wird.

Handelsstrategie & Logik Der Algorithmus arbeitet nach einem strengen 3-Phasen-Protokoll:

  1. Erweiterung (The Trap): Überwacht die Preisabweichung mit Hilfe erweiterter Bollinger Bänder (Standardabweichung 2,5), um unhaltbare Marktspitzen zu identifizieren (Bären- und Bullenfallen).

  2. Erschöpfung: Filtert Einstiegssignale mit Hilfe eines hochsensiblen RSI (Periode 7), um zu bestätigen, dass das gegnerische Momentum vollständig aufgebraucht ist.

  3. Ablehnung: Führt einen Handel erst dann aus, wenn die Kerze wieder innerhalb der Bänder schließt, was statistisch gesehen das Scheitern des Ausbruchs bestätigt.

Hauptmerkmale

  • Institutionelles Risikomanagement: Eingebauter Position Sizer berechnet die Losgröße basierend auf dem USD-Risiko (z.B. Risiko $50 pro Handel). Keine manuelle Berechnung erforderlich.

  • Sichere Architektur: 100% No Grid, No Martingale, No Averaging. Jeder Handel ist durch einen harten Stop Loss und Take Profit geschützt.

  • Prop-Firm-konform: Entwickelt, um die Drawdown-Limits der Finanzierungsfirmen (FTMO, MFF, etc.) zu respektieren.

  • Ghost Dashboard: Verfügt über ein nicht-intrusives On-Chart-Panel, das den Trap-Status und die Gewinnmetriken in Echtzeit anzeigt.

Empfehlungen

  • Symbol: Volatile Paare funktionieren am besten (Gold/XAUUSD, US30, GBPUSD, GBPJPY).

  • Zeitrahmen: M15 oder H1.

  • Kontotyp: ECN/Raw Spread-Konto empfohlen für beste Ausführung.

  • Mindestguthaben: $200 (für 0,01 Lots) oder $1000+ für ein angemessenes Risikomanagement.

Eingabeparameter Bitte überprüfen Sie die folgenden Einstellungen, um den EA anzupassen:

  • === 1. ASHEN RISK PROTOCOL ===

    • InpUseRiskUSD : Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Lotberechnung auf Basis des USD-Risikos.

    • InpRiskUSD : Maximales monetäres Risiko pro Handel (z.B. 50.0).

    • InpFixedLots : Feste Losgröße, wenn Auto-Risk deaktiviert ist.

    • InpRewardRatio : Ziel-Risiko-Gewinn-Verhältnis (Standard: 2,0).

  • === 2. MIRAGE STRATEGY CORE ===

    • InpBandsPeriod : Zeitraum für Bollinger Bands (Die Arena).

    • InpBandsDev : Abweichungsmultiplikator zur Definition der Extremzone (Standardwert: 2,5).

    • InpRSI_Period : Zeitraum für den schnellen RSI-Filter (Standardwert: 7).

    • InpRSI_Overbought / InpRSI_Oversold : Levels zum Auslösen von Umkehrsignalen.

  • === 3. SICHERHEIT & AUSSTIEG ===

    • InpSL_ATR_Mult : Durch ATR berechneter Stop-Loss-Abstand.

    • InpUseTrailing : Dynamischen Trailing Stop aktivieren.

  • === 4. SYSTEM ===

    • InpMagicNumber : Eindeutiger Bezeichner für den EA.

    • InpMaxSpreadPoints : Maximal erlaubter Spread, um den Handel während Nachrichtenspitzen zu vermeiden.

Installationsanleitung

  1. Klicken Sie auf Kaufen oder Demo herunterladen.

  2. Aktualisieren Sie Ihren MT5 Navigator und ziehen Sie den EA auf den Chart (z.B. XAUUSD M15).

  3. Erlauben Sie "Algo Trading" in den Einstellungen.

  4. Passen Sie InpRiskUSD entsprechend Ihrem Kapital an.

AUTOR & URHEBERRECHT
Astracodewolf - Algorithmische Handelssysteme Entwickler © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.


