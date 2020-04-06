Wildbone Crimson Choir AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Wildbone Coro Carmesí (MT5)

[Subtítulo: Structural Breakout | Harmonic RVI-MFI | Fortress Guard Logic]

Introducción El mercado es un coro caótico. Para obtener beneficios, debe identificar los momentos en que todas las voces cantan en armonía. Wildbone Crimson Choir es un sistema científico de ruptura estructural. Define el "Wildbone" del mercado usando Envolventes y ejecuta operaciones sólo cuando lo confirma el "Crimson Choir" (Sincronización armónica de RVI, MFI y ATR).

Actualización de la versión 1.30: FortressGuard Una actualización crítica que presenta la Lógica de Seguimiento "Fortress Guard". Este algoritmo calcula un buffer dinámico de "Distancia Segura" basado en StopLevel, FreezeLevel y Spread en tiempo real. Garantiza que el Trailing Stop nunca se coloque demasiado cerca del precio actual, eliminando por completo los errores de "Modificación fallida" en los brokers ECN volátiles.

Estrategia de negociación El sistema se basa en una arquitectura de 3 pilares:

El Wildbone (Estructura): Utiliza Envolventes (Modo SMMA) para definir el rango normal de la acción del precio. Una ruptura fuera de este "Hueso" señala un cambio estructural. El Coro Carmesí (Armónicos): Una operación sólo es válida si los indicadores armónicos coinciden: RVI (Índice de Vigor Relativo): Confirma la energía direccional.

IMF (Índice de Flujo Monetario): Confirma que el Volumen está respaldando el movimiento. Bloqueo de Volatilidad: Utiliza el ATR para asegurar que el mercado se está expandiendo, evitando falsas rupturas en entornos de baja volatilidad.

Características principales

Fortress Guard Trailing: Lógica de salida inteligente que respeta los límites del broker y se adapta a la volatilidad, protegiendo los beneficios sin saturar el servidor.

Motor de Riesgo Institucional : Tamaño de Lote Dinámico Integrado. Introduzca su porcentaje de riesgo (por ejemplo, 2,0%), y el EA calcula automáticamente el volumen basado en el ATR Stop Loss.

Preparado para Prop-Firm: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación es independiente, protegida por un duro Stop Loss y Take Profit.

Recomendaciones

Plazos: H1, H4 (Recomendado para la fiabilidad estructural).

Símbolos: Pares principales (EURUSD, GBPUSD), Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread.

Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada Por favor, compruebe los siguientes ajustes para personalizar el EA:

=== EL WILDBONE (ESTRUCTURA) === InpEnvPeriod : Periodo para el canal de Envolventes. InpEnvDeviation : Ancho del canal (El Grosor).

=== EL CORO CARMESÍ === InpRviPeriod / InpMfiPeriod : Ajustes del indicador armónico.

=== GESTIÓN DEL CAPITAL === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación (por ejemplo, 2,0%).

=== RIESGO Y SALIDA === InpStopLossATR / InpTakeProfitATR : SL/TP dinámico basado en ATR. InpUseTrailing : Activar Fortress Guard Trailing.



Guía de Instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Desarrollador de Sistemas Algorítmicos de Trading © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.