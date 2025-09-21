Resumen

Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD. Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12).

El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios.

Todas las operaciones abiertas por el EA utilizan un Stop Loss y Take Profit predefinidos.





Resumen de las Ocho Estrategias

El EA analiza el gráfico XAUUSD en múltiples marcos temporales simultáneamente:

Estrategia 1 (M30): Esta estrategia analiza una secuencia específica de barras recientes para identificar posibles señales de reversión alcista tras un patrón bajista definido. Estrategia 2 (H4): Esta estrategia identifica un fuerte impulso alcista después de una tendencia bajista sostenida. Utiliza el mínimo de la barra H4 anterior como punto de referencia para su análisis. Estrategia 3 (M30): Esta es una estrategia basada en sesiones. Monitorea la acción del precio en relación con el mínimo de una sesión de negociación anterior para identificar posibles puntos de entrada. Estrategia 4 (H2/H6): Esta es una estrategia de seguimiento de tendencias. Utiliza un indicador de tendencia en un marco temporal superior como filtro principal y busca señales de entrada en un marco temporal inferior. Estrategia 5 (M5): Esta es una estrategia de ruptura de sesión. Identifica el rango alto y bajo de la sesión de Tokio y monitorea las rupturas de precios en relación con estos niveles durante la sesión de Londres. Estrategia 6 (H12/H4): Esta estrategia está diseñada para identificar fondos de tendencias principales monitoreando condiciones extremas de sobreventa en un marco temporal alto. Espera a que el mercado muestre signos de estar severamente sobreextendido, luego busca un patrón de confirmación alcista específico para entrar en una COMPRA (BUY). Esta estrategia está estructurada con un objetivo de Take Profit amplio, apuntando a una relación riesgo/recompensa de aproximadamente 1:6. Estrategia 7 (H2/H3): Esta es una estrategia de reversión de "pesca de fondo". Monitorea específicamente la acción del precio en busca de patrones de consolidación en posibles mínimos del mercado, con el objetivo de capturar las primeras etapas de una nueva tendencia alcista. La estrategia está estructurada para apuntar a una alta relación riesgo/recompensa de 1:4, maximizando los retornos potenciales en relación con el riesgo. Estrategia 8 (H2/H6): Esta es una estrategia de continuación de tendencia diseñada para capitalizar el impulso del mercado. Identifica una ruptura de tendencia significativa y espera pacientemente un retroceso correctivo para validar el movimiento antes de entrar, asegurando un punto de entrada más óptimo.

Las ocho estrategias están incluidas en el EA y operan juntas. Puede habilitar o deshabilitar cada estrategia individualmente a través de los parámetros de entrada.



Precio con descuento. El precio aumentará en $100 con cada 10 compras.

Configuraciones recomendadas: Símbolo: XAUUSD Marco temporal: Cualquiera (Any) Apalancamiento: Mínimo 1:30 Depósito: Mínimo $200 Brokers recomendados: IC Markets, Puprime, Eightcap, Pepperstone, FP Markets, FXOpen, Tickmill, Fxpro

VPS y Operación Continua (Importante) Para un rendimiento óptimo, el EA requiere una operación ininterrumpida 24/7. Algunas estrategias (como la Estrategia 4) rastrean las condiciones del mercado paso a paso. Reiniciar MT5 o el EA restablece esta memoria interna, lo que puede causar que el EA omita señales válidas. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente ejecutar el EA en un VPS confiable.

Advertencia: Para un funcionamiento adecuado, utilice la configuración recomendada. Ajuste siempre el tamaño del lote de acuerdo con su tolerancia personal al riesgo. Saldo de $201 - $500: 0.01 lotes

Saldo de $501 - $1,000: 0.01 - 0.02 lotes

Saldo de $1,000+: 0.01 - 0.02 lotes por cada $1,000 en su cuenta

Para empresas de fondeo (Prop firms): use 0.01 lotes por cada $5000 de saldo.



Características Clave



8 Estrategias en un EA – Señales de reversión a corto, mediano y largo plazo, todas funcionando de forma independiente.

Filtros avanzados de Acción del Precio – Identifica fuertes reversiones del mercado con un mínimo de señales falsas.

Opera utilizando niveles fijos de Stop Loss y Take Profit para un mejor control del riesgo.

Totalmente automatizado – No requiere intervención manual.

Optimizado para XAUUSD – Desarrollado y optimizado específicamente para el Oro.

Amigable con el Broker – Funciona con brokers de 4 o 5 dígitos, cuentas ECN y soporta cumplimiento FIFO.



Gestión de Riesgos





Validación integrada de margen, tamaño de lote y nivel de stop. Filtro de Protección de Saldo: Desactiva automáticamente todas las nuevas operaciones si el saldo de la cuenta cae por debajo de un valor monetario mínimo definido por el usuario, protegiendo su capital.

Manejo automático de errores y comprobaciones de órdenes para garantizar una ejecución segura.





Take Profit ajustable, tamaño de lote y búfer de SL opcional para mayor control. Filtro de Volatilidad Dinámica para pausar automáticamente el trading durante períodos de alto riesgo, proporcionando una capa esencial de seguridad. Filtro de Volatilidad Dinámica para pausar automáticamente el trading durante períodos de alto riesgo, proporcionando una capa esencial de seguridad.





¿Por qué elegir este EA?

En lugar de depender de una única configuración de trading, este EA utiliza ocho perspectivas diferentes de la estructura del mercado. Esta diversificación es parte de su diseño, con el objetivo de proporcionar un enfoque de trading estable y basado en reglas, sin toma de decisiones emocionales.