Golden Hen EA

5

Resumen

Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD. Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12).

El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios.

Todas las operaciones abiertas por el EA utilizan un Stop Loss y Take Profit predefinidos.

Señal en vivo | Canal de anuncios | Descargar archivo Set


Resumen de las Ocho Estrategias

El EA analiza el gráfico XAUUSD en múltiples marcos temporales simultáneamente:

  1. Estrategia 1 (M30): Esta estrategia analiza una secuencia específica de barras recientes para identificar posibles señales de reversión alcista tras un patrón bajista definido.

  2. Estrategia 2 (H4): Esta estrategia identifica un fuerte impulso alcista después de una tendencia bajista sostenida. Utiliza el mínimo de la barra H4 anterior como punto de referencia para su análisis.

  3. Estrategia 3 (M30): Esta es una estrategia basada en sesiones. Monitorea la acción del precio en relación con el mínimo de una sesión de negociación anterior para identificar posibles puntos de entrada.

  4. Estrategia 4 (H2/H6): Esta es una estrategia de seguimiento de tendencias. Utiliza un indicador de tendencia en un marco temporal superior como filtro principal y busca señales de entrada en un marco temporal inferior.

  5. Estrategia 5 (M5): Esta es una estrategia de ruptura de sesión. Identifica el rango alto y bajo de la sesión de Tokio y monitorea las rupturas de precios en relación con estos niveles durante la sesión de Londres.

  6. Estrategia 6 (H12/H4): Esta estrategia está diseñada para identificar fondos de tendencias principales monitoreando condiciones extremas de sobreventa en un marco temporal alto. Espera a que el mercado muestre signos de estar severamente sobreextendido, luego busca un patrón de confirmación alcista específico para entrar en una COMPRA (BUY). Esta estrategia está estructurada con un objetivo de Take Profit amplio, apuntando a una relación riesgo/recompensa de aproximadamente 1:6.

  7. Estrategia 7 (H2/H3): Esta es una estrategia de reversión de "pesca de fondo". Monitorea específicamente la acción del precio en busca de patrones de consolidación en posibles mínimos del mercado, con el objetivo de capturar las primeras etapas de una nueva tendencia alcista. La estrategia está estructurada para apuntar a una alta relación riesgo/recompensa de 1:4, maximizando los retornos potenciales en relación con el riesgo.

  8. Estrategia 8 (H2/H6): Esta es una estrategia de continuación de tendencia diseñada para capitalizar el impulso del mercado. Identifica una ruptura de tendencia significativa y espera pacientemente un retroceso correctivo para validar el movimiento antes de entrar, asegurando un punto de entrada más óptimo.

Las ocho estrategias están incluidas en el EA y operan juntas. Puede habilitar o deshabilitar cada estrategia individualmente a través de los parámetros de entrada.


Precio con descuento.  El precio aumentará en $100 con cada 10 compras.


Configuraciones recomendadas:

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: Cualquiera (Any)

Apalancamiento: Mínimo 1:30

Depósito: Mínimo $200

Brokers recomendados: IC Markets, Puprime, Eightcap, Pepperstone, FP Markets, FXOpen, Tickmill, Fxpro


 

VPS y Operación Continua (Importante)

Para un rendimiento óptimo, el EA requiere una operación ininterrumpida 24/7. Algunas estrategias (como la Estrategia 4) rastrean las condiciones del mercado paso a paso. Reiniciar MT5 o el EA restablece esta memoria interna, lo que puede causar que el EA omita señales válidas. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente ejecutar el EA en un VPS confiable.


 

 Advertencia: Para un funcionamiento adecuado, utilice la configuración recomendada. Ajuste siempre el tamaño del lote de acuerdo con su tolerancia personal al riesgo.

  • Saldo de $201 - $500: 0.01 lotes

  • Saldo de $501 - $1,000: 0.01 - 0.02 lotes

  • Saldo de $1,000+: 0.01 - 0.02 lotes por cada $1,000 en su cuenta

  • Para empresas de fondeo (Prop firms): use 0.01 lotes por cada $5000 de saldo.


 

Características Clave

  • 8 Estrategias en un EA – Señales de reversión a corto, mediano y largo plazo, todas funcionando de forma independiente.
  • Filtros avanzados de Acción del Precio – Identifica fuertes reversiones del mercado con un mínimo de señales falsas.
  • Opera utilizando niveles fijos de Stop Loss y Take Profit para un mejor control del riesgo.
  • Totalmente automatizado – No requiere intervención manual.
  • Optimizado para XAUUSD – Desarrollado y optimizado específicamente para el Oro.
  • Amigable con el Broker – Funciona con brokers de 4 o 5 dígitos, cuentas ECN y soporta cumplimiento FIFO.

 

Gestión de Riesgos


 

Validación integrada de margen, tamaño de lote y nivel de stop.

Filtro de Protección de Saldo: Desactiva automáticamente todas las nuevas operaciones si el saldo de la cuenta cae por debajo de un valor monetario mínimo definido por el usuario, protegiendo su capital.

Manejo automático de errores y comprobaciones de órdenes para garantizar una ejecución segura. 

 

Take Profit ajustable, tamaño de lote y búfer de SL opcional para mayor control.

Filtro de Volatilidad Dinámica para pausar automáticamente el trading durante períodos de alto riesgo, proporcionando una capa esencial de seguridad. 


     

    ¿Por qué elegir este EA?

    En lugar de depender de una única configuración de trading, este EA utiliza ocho perspectivas diferentes de la estructura del mercado. Esta diversificación es parte de su diseño, con el objetivo de proporcionar un enfoque de trading estable y basado en reglas, sin toma de decisiones emocionales. 
    Comentarios 8
    Chawit Chirawat
    974
    Chawit Chirawat 2025.12.24 07:20 
     

    Try renting it for a month first. Withing a month I can buy the ea. Very porfitable. trades are exactly the same as signal. Look in the comment for my screenshot for last couple weeks

    Muhammad Imran Sarwar
    69
    Muhammad Imran Sarwar 2025.12.18 17:01 
     

    ⭐ Best User Experience – GOLDEN HEN EA ⭐ My experience with GOLDEN HEN MT5 EA has been truly outstanding. In just one week of usage, the algorithm delivered excellent performance, showing strong consistency and impressive trade execution. The past performance results are really awesome, which immediately built my confidence in the system. What makes this experience even better is the exceptional support behind the product. I would like to sincerely thank Mr. Taner Altinsoy for his continuous availability and dedication. His support is always prompt, professional, and extremely helpful, which adds tremendous value to using this EA. GOLDEN HEN EA is not only a powerful and well-designed trading algorithm, but it is also backed by genuine commitment and care for users. Based on my experience so far, I highly appreciate both the performance of the EA and the support provided. Highly recommended for anyone looking for a reliable MT5 Expert Advisor with excellent support. Regards : Muhammad Imran Sarwar

    rafael carassa
    42
    rafael carassa 2025.12.10 00:48 
     

    Initially, I rented this EA just to test it, and the performance was excellent, exactly the same as the backtest results. At that time, it came with 6 very good strategies, and now the author has already added 2 more (8 in total), which has made the product even better. The EA does not use grid or any kind of lot-doubling/martingale to recover losses. It is very safe, because take profit and stop loss are always placed in the market, and some of the strategies work with a risk–reward ratio around 5:1 and 4:1. The developer is very attentive and responds quickly. It is clear that he loves what he does — delivering 8 profitable and safe strategies in a single EA, with an extremely simple setup to use, without any unnecessary complications.

    Productos recomendados
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    Asesores Expertos
    Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
    SmartScalp Pro MT5
    Serhii Shtepa
    Asesores Expertos
    Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
    Atomic Advanced EA
    Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
    Asesores Expertos
    Disclaimer:   These profiles are expert-level starting points, not guaranteed "set-and-forget" solutions. Market conditions change, and different brokers have unique data feeds and execution policies.   It is absolutely essential to backtest these settings thoroughly and run them on a demo account before committing real capital.   Pay close attention to the risk management inputs. ## 1. The Conservative Trend Follower This profile is designed for patience and stability. It trades on a higher
    Super Rebate Mix System
    Mr Punnatorn Tunbee
    Asesores Expertos
    Los principios básicos de funcionamiento de EA tendrán 2 sistemas principales. 1. Apertura de orden temporizada. La apertura temporizada de órdenes significa que a la hora especificada el EA abrirá 1 orden de Compra y 1 orden de Venta. 2. Cuando el gráfico es fuerte, el EA recordará la velocidad del gráfico. es el número de puntos por segundo que se puede determinar Se puede establecer el número de órdenes en la función ( Loop Order ). El sistema de cierre de ordenes utiliza el sistema de trail
    Exp TickSniper PRO FULL
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (58)
    Asesores Expertos
    Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
    Simo Professional
    Maryna Shulzhenko
    Asesores Expertos
    Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
    MOVING 5 best expert advisor For all symbols
    Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
    Asesores Expertos
    No hace falta estrategias ni pensar, solo contratarlo por 300$ o comprarlo. ¡Veo que este experto es bueno en Forex en 2026! Consejos: Nota: Estos ajustes se aplican a las flechas, puede cambiar la configuración. Vea el video más de una vez, ya que encontrará nueva información cada vez. No lo entenderás ni te beneficiarás de él si no ves el vídeo entero debido a la abrumadora cantidad de información. Experiencia real con este experto: Gana de $3,000 a $227,272 por mes y $2,500,000 por año grac
    Kabuto Golden Balls 4
    Tham Horanop
    Asesores Expertos
    Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
    Neuron Net GOLD
    Sugianto
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    Neuron Net GOLD es una integración del lenguaje de programación Python, máquina de aprendizaje profundo y código mql5 para poder predecir los movimientos del precio XAUUSD y así producir entradas y salidas basadas en inteligencia artificial. Cómo funciona: Al inicio de la sesión asiática, Neuron Net Gold realizará un análisis basado en datos históricos y predecirá los movimientos del precio del oro. Si la predicción del precio es alcista, Neuron Net Gold tomará una posición larga, y viceversa.
    GOLD Stone
    Ken Iijima
    Asesores Expertos
    GOLD Stone EA - La estrategia definitiva de seguimiento de tendencias para el oro DESCUENTO - ¡No te lo pierdas! Precio Original: $800 → Ahora: $150 LINE Signal Coming Soon! Resultados Impresionantes: Retorno de 12x en 2 Años Depósito Inicial: $10,000 Saldo Final: $122,532 Ganancia Neta: $112,532 (+1,125%) Periodo de Prueba: Enero 2024 - Diciembre 2025 (Aprox. 2 Años) Métricas de rendimiento pendientes Métrica Resultado Valoración Factor de beneficio 19.48 Excepcional (1
    Robot Titan Rex
    Cesar Juan Flores Navarro
    Asesores Expertos
    Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
    Stabilized dema cross robot
    Ekaterina Saltykova
    Asesores Expertos
    Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
    EA Stork MT5
    Mikhail Rudyk
    Asesores Expertos
    El robot de trading (scalper) funciona según la totalidad de señales de varios indicadores. Y comprueba la velocidad del precio. Es aconsejable operar en TF M5 (mejores resultados). Parámetros de entrada: Lote fijo - operaciones con un lote fijo Use autolot - el propio robot selecciona el lote en función del depósito y con un aumento del depósito aumenta el lote Distancia mínima entre operaciones - es la distancia mínima entre operaciones Para divisas no se puede aumentar este parámetro. Por ca
    New Rate MT5
    POPEY GROUP S.A.C.S.
    Asesores Expertos
    New Rate EA: automatización precisa de rupturas New Rate EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para capturar oportunidades de ruptura diarias con precisión disciplinada. Opera solo una vez al día, fijando un rango intradía definido y ejecutando en el punto exacto de ruptura. Sin reentradas, sin exceso de operaciones, sin emociones. Basado en un concepto probado de ruptura del rango de apertura (ORB), New Rate combina una ejecución limpia, un control de riesgo estricto y opcion
    Quantum AI Bot MT5
    Albertas Guscius
    Asesores Expertos
    Quantum AI Scalper ¿Por qué Quantum AI Scalper? Los mercados financieros se mueven a la velocidad de la luz-Quantum AI Scalper es su ventaja. Construido con algoritmos de aprendizaje automático de vanguardia, este indicador de MetaTrader 5 escanea las tendencias en tiempo real, ejecuta señales de scalping de precisión y se adapta a los cambios del mercado más rápido de lo humanamente posible. Si usted está persiguiendo pips en USDJPY o montar rupturas volátiles, Quantum AI convierte la compleji
    Green Hawk
    Rashed Samir
    Asesores Expertos
    Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $700 El precio final será de 2000 $. Venta sólo a través del sitio mql5 MT4 Ver
    Yellow mouse NEO MT5
    Vasiliy Kolesov
    Asesores Expertos
    Ratón amarillo neo Yellow mouse neo - Asesor Experto totalmente automático diseñado para probar la estrategia del Yellow mouse scalping Asesor Experto con ajustes avanzados y filtros adicionales. Para comprar esta versión, puede ponerse en contacto en un personal. Los indicadores estándar RSI y ATR se utilizan para encontrar puntos de entrada. El cierre de las operaciones se realiza según el algoritmo del autor, lo que mejora significativamente el control del riesgo y la seguridad del depósito.
    USDJPY 70pct Win Rate Expert
    Gaziz Zhumash
    Asesores Expertos
    Desbloquee el comercio rentable de divisas con la precisión Aumente el rendimiento de sus operaciones con este experto asesor de operaciones de Forex, optimizado para USD/JPY con datos de tick de 15 minutos. Este EA combina potentes indicadores técnicos y gestión de riesgos para maximizar el potencial de beneficios y limitar el riesgo. Diseñado para operadores que valoran el crecimiento constante y las estrategias automatizadas, este EA reúne metodologías probadas para entradas y salidas largas
    Accurate Shot MT5
    Yurii Yasny
    Asesores Expertos
    archivo set reguired Siqnal en vivo - es un sistema de trading basado en la correlación de varios indicadores clásicos con ciertos parámetros para alcanzar los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. parámetros para lograr los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. El número mínimo de parámetros simplifica enormemente el trabajo con el Asesor Experto. Asesor. La estrategia se basa en un sistema clásico de sobrecompra/sobreventa con la posible i
    Snake Sclaper EA
    Quang Thang Nguyen
    Asesores Expertos
    La serpiente Sclaper EA es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura de optimización. Las órdenes stop se utilizan para la entrada para asegurar la ejecución más rápida posible. El trigger trailing stop puede proteger los retornos. Por favor, pruebe el EA en una cuenta demo en primer lugar. Se recomienda utilizar el corredor con baja propagación y VPS con baja latencia. Este EA no utiliza funcionalidades de grid o martingala . Seguimiento: https://www.mql5
    Universal MT5 MACD
    Volodymyr Hrybachov
    Asesores Expertos
    Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
    Engage Synthetic Scalper Neural Network
    Toha Arekaatera Akutina Gage
    Asesores Expertos
    ¡¡!! ¡IMPORTANTE, POR FAVOR RECUERDE EJECUTAR ESTE EA EN EL MARCO DE TIEMPO DE 1 MINUTO Y EL ACTIVO BOOM1000 SOLAMENTE! Esta maravillosa pieza de software es un super inteligente algoritmo de auto-aprendizaje hecho para mt5, echa un vistazo a los ejemplos en la parte inferior de la página Engage ha tenido el placer de trabajar con un individuo muy talentoso, honesto y de buena voluntad llamado Nardus van Staden para crear este maravilloso producto, si quieres algo tan impresionante como esto, co
    Uranus STO
    Encho Enev
    Asesores Expertos
    Urano STO experto se desarrolla sobre la base de un profundo análisis matemático, utilizando los indicadores populares: Estocástico, WPR, ATR, RSI. El experto está optimizado para el comercio EURUSD . El experto analiza períodos pasados, comparándolos con el período actual. De acuerdo con el grado de probabilidad y el comportamiento del mercado, el experto coloca órdenes en los niveles calculados para el mejor resultado. La estrategia también cuenta con una herramienta de permeabilidad: Impact B
    Imbalance HFT
    Mei Yang
    Asesores Expertos
    Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
    Fusion 1
    Kyaw Zan Tun
    Asesores Expertos
    Esta señal se ejecuta con Fusion 1 EA Fusion 2 EA es un Asesor Experto basado en el fractal Lines Breakouts. Aunque se proporcionan los archivos de pares y conjuntos recomendados, está construido con muchos ajustes de administración de dinero fáciles de entender, lo que le permite ajustar de acuerdo a las condiciones del mercado, así como personalizar para otros pares de divisas como desee. Live Signal Características Principales - Sistema de Trading 100% Automatizado - Funciona con Cualq
    Missy Fab MT5
    Natalyia Nikitina
    Asesores Expertos
    Missy Fab MT5 — Sistema de Trading Automatizado Missy Fab MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. ¿Por qué elegir Missy Fab MT5? Algoritmos de análisis: automatización del trading las 24 horas con modelos integrados. Flexi
    Inteligente TRex Raptor Rapido
    Cesar Juan Flores Navarro
    Asesores Expertos
    Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración. Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente. El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros: Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner
    Trend DCA
    Pham Khanh Duy
    5 (3)
    Asesores Expertos
    El promedio de costos en dólares es un algoritmo comercial muy básico y antiguo, aunque muy útil desde el pasado hasta ahora. (Nota. Todos los usuarios que alquilan y compran DCA Pro Trend AI deben enviarme un mensaje para obtener la Guía del usuario y obtener la configuración recomendada antes de realizar transacciones) Soy comerciante, comencé a operar en 2009 y hoy en día el comercio es mi vida. Codifiqué este EA basándome en todos mis conocimientos, toda mi experiencia en el comercio y en
    GoldRobotics
    Patiwat Phinitsuwan
    Asesores Expertos
    GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Asesores Expertos
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Asesores Expertos
    Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Asesores Expertos
    AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Asesores Expertos
    Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Asesores Expertos
    IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Asesores Expertos
    VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    Asesores Expertos
    Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.79 (39)
    Asesores Expertos
    EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
    AI Map
    Saeid Soleimani
    3.75 (4)
    Asesores Expertos
    Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.81 (119)
    Asesores Expertos
    Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.56 (25)
    Asesores Expertos
    Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.54 (136)
    Asesores Expertos
    El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
    ENEA mt5
    Vitalii Tkachenko
    4 (8)
    Asesores Expertos
    Precio: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Cambio de régimen + GPT5 con Modelos Ocultos de Márkov (HMM) ENEA mt5 es un algoritmo de trading totalmente automatizado y de última generación que combina la potencia de la inteligencia artificial en forma de ChatGPT-5 con el análisis estadístico preciso de un Modelo Oculto de Márkov (HMM). Supervisa el mercado en tiempo real, identificando incluso estados de mercado complejos y difíciles de detectar (regímenes) y ajustando dinámicament
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.2 (91)
    Asesores Expertos
    El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.79 (19)
    Asesores Expertos
    Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
    HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.43 (7)
    Asesores Expertos
    HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
    AiQ
    William Brandon Autry
    4.86 (36)
    Asesores Expertos
    AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
    Aura Neuron MT5
    Stanislav Tomilov
    4.83 (58)
    Asesores Expertos
    Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
    Bonnitta EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    3.3 (20)
    Asesores Expertos
    Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
    Swing Master EA
    Ihor Otkydach
    4.63 (67)
    Asesores Expertos
    Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping . Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que: Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading, Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta, Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading", No usa martingala ni grids pesados, Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también
    Filtro:
    Chawit Chirawat
    974
    Chawit Chirawat 2025.12.24 07:20 
     

    Try renting it for a month first. Withing a month I can buy the ea. Very porfitable. trades are exactly the same as signal. Look in the comment for my screenshot for last couple weeks

    sinan mutlu
    56
    sinan mutlu 2025.12.23 16:15 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Taner Altinsoy
    481
    Respuesta del desarrollador Taner Altinsoy 2025.12.23 16:21
    Thank you very much for such a comprehensive review! I truly appreciate that you took the time to test the strategy and risk management so thoroughly. I believe that having a detail-oriented trader like you will be a great contribution to the future development of the EA. Your feedback is always welcome. It is a pleasure to meet you!
    ppatel547
    20
    ppatel547 2025.12.23 14:02 
     

    I Purchased the EA and am running on Gold. So far 5 wins and one one loss. it is been running for about 3 weeks without any intervention. will provide more update end of January.

    Taner Altinsoy
    481
    Respuesta del desarrollador Taner Altinsoy 2025.12.23 14:06
    Thank you so much for the review! I really appreciate your support. 5 wins and 1 loss is a great ratio. Small losses are part of the trading game, but consistency is what matters. Glad it is going well! 🚀
    Muhammad Imran Sarwar
    69
    Muhammad Imran Sarwar 2025.12.18 17:01 
     

    ⭐ Best User Experience – GOLDEN HEN EA ⭐ My experience with GOLDEN HEN MT5 EA has been truly outstanding. In just one week of usage, the algorithm delivered excellent performance, showing strong consistency and impressive trade execution. The past performance results are really awesome, which immediately built my confidence in the system. What makes this experience even better is the exceptional support behind the product. I would like to sincerely thank Mr. Taner Altinsoy for his continuous availability and dedication. His support is always prompt, professional, and extremely helpful, which adds tremendous value to using this EA. GOLDEN HEN EA is not only a powerful and well-designed trading algorithm, but it is also backed by genuine commitment and care for users. Based on my experience so far, I highly appreciate both the performance of the EA and the support provided. Highly recommended for anyone looking for a reliable MT5 Expert Advisor with excellent support. Regards : Muhammad Imran Sarwar

    Taner Altinsoy
    481
    Respuesta del desarrollador Taner Altinsoy 2025.12.18 17:04
    Thank you for the great review.
    rafael carassa
    42
    rafael carassa 2025.12.10 00:48 
     

    Initially, I rented this EA just to test it, and the performance was excellent, exactly the same as the backtest results. At that time, it came with 6 very good strategies, and now the author has already added 2 more (8 in total), which has made the product even better. The EA does not use grid or any kind of lot-doubling/martingale to recover losses. It is very safe, because take profit and stop loss are always placed in the market, and some of the strategies work with a risk–reward ratio around 5:1 and 4:1. The developer is very attentive and responds quickly. It is clear that he loves what he does — delivering 8 profitable and safe strategies in a single EA, with an extremely simple setup to use, without any unnecessary complications.

    JiangGui
    58
    JiangGui 2025.11.12 16:01 
     

    Incredible execution on this XAUUSD trade! The 'S6' setup clearly delivered a fantastic result, turning a small 0.02 lot position into a handsome $190.86 profit.

    Taner Altinsoy
    481
    Respuesta del desarrollador Taner Altinsoy 2025.11.19 10:20
    S6💪💪
    delmas Ollivierre
    192
    delmas Ollivierre 2025.10.23 15:12 
     

    currently testing on live. so far so good. must say the creator is pretty awesome. response quickly with any questions and offers very good support. everything is in the clear open with the bot the RRR is nicely done, seen to many ea that makes good profit then 1 s.L wipe all profit out clean. this bot have clean t.p and s.L and the t.ps are set to nice risk to reward. i will recommend.

    Kali
    329
    Kali 2025.10.23 10:09 
     

    The performance of the live signal and backtest look absolutely incredible. I am currently running this live with lower risk settings and will update this review in the future. For now though, things look very promising. The developer is also very responsive, considerate, and talented. I'm very much looking forward to future use of this EA!

    Taner Altinsoy
    481
    Respuesta del desarrollador Taner Altinsoy 2025.10.23 14:19
    Thank you so much, Kali. It truly makes me happy that this first detailed review came from you. Having spoken with you, I already knew what a kind and honest person you are, and your feedback means the world to me. My main duty is to keep those who trust this EA profitable, especially despite the wild market conditions we've seen. You're right, I genuinely don't look at this as just a commercial product; it's a passion. If I did, I would never have combined 5 strategies—each excellent on its own—into one single EA. My priority is to deliver real value. Your trust and this wonderful review are incredibly valuable to me. Thank you again for taking the time to share your experience!
    Respuesta al comentario