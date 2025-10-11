Aura Ultimate EA
- Asesores Expertos
- Stanislav Tomilov
- Versión: 1.40
- Actualizado: 5 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera.
Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica predictiva.
Consulta los resultados en vivo aquí:
Cuenta real de 10k USD https://www.mql5.com/en/signals/2336509
3k ICMarkets Both Strategies Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2337522
Tecnologías centrales
-
Lógica neuronal de tres capas : combina el reconocimiento de impulso, el mapeo de volatilidad y el filtrado adaptativo para anticipar cambios de microtendencias antes de que aparezcan en el gráfico.
-
Sistema multiestrategia real : incluye dos núcleos probados (tendencia y ruptura) más una tercera estrategia en desarrollo .
-
Estricta disciplina de riesgo : sin cuadrículas ni promedios. Cada posición está protegida por un stop-loss definido y objetivos de ganancias calculados dinámicamente.
-
Filtros autoadaptables : el sistema se autoequilibra continuamente según la liquidez, la volatilidad y las condiciones de la sesión comercial.
-
Configuración Plug-and-Play : archivos SET optimizados, entradas simples y compatibilidad total con cuentas ECN y de empresas propias.
¿Qué hace que Aura Ultimate sea único?
A diferencia de sus predecesores, Aura Ultimate no es solo una versión refinada: es un nuevo marco neuronal , rediseñado desde cero para percibir el comportamiento del mercado a través del reconocimiento de patrones multicontexto .
|Enfoque central
|Inteligencia híbrida multicontexto diseñada para reconocer estructuras de tendencia y contra tendencia en XAUUSD.
| Arquitectura
|Conjunto neuronal avanzado de múltiples capas que combina aprendizaje profundo, reconocimiento de patrones y modelado matricial predictivo para lograr una precisión superior.
| Motor de estrategia
|Sistema de triple nivel: dos estrategias independientes que operan simultáneamente más una tercera estrategia de expansión en desarrollo.
| Alcance del mercado
|Optimizado para oro con expansión adaptativa al comportamiento del mercado de múltiples regímenes, desde acumulación tranquila hasta fases de ruptura agresivas.
| Control de riesgos
|Protección de capital integrada: stop-loss fijos, dimensionamiento inteligente de posiciones y seguimiento dinámico de beneficios. Sin cuadrículas ni promedios.
| Autooptimización
|Ciclo de aprendizaje continuo que ajusta los parámetros internos de la NN según la volatilidad, la liquidez y la actividad de la sesión comercial.
| Velocidad de ejecución
|Código ultraligero con procesamiento de señales asincrónico: rendimiento estable incluso en entornos VPS o de empresas propias.
| Flexibilidad
|Amplias opciones de personalización para estilos comerciales conservadores, equilibrados y agresivos.
| Listo para la integración
|Marco a prueba de futuro capaz de aceptar nuevos módulos neuronales y capas de estrategia externa.
| Transparencia
|Monitoreo completo de señales reales y registros detallados de cada decisión: sin lógica oculta, solo análisis de máquina verificable y resultados comerciales transparentes.
Aura Ultimate está diseñado para un rendimiento fiable y a largo plazo, impulsado por algoritmos de redes neuronales. Su diseño innovador garantiza la ausencia de estrategias arriesgadas como la martingala o el trading en cuadrícula, lo que lo convierte en una opción segura para el trading automatizado.
Información:
- Pares de trading en funcionamiento : XAUUSD (ORO)
- Marco temporal: H1
- Depósito recomendado: $500 y más
- Depósito mínimo: $100 (Operaciones de alto riesgo)
- Apalancamiento mínimo 1:20
- Funciona con cualquier bróker, aunque se recomienda un bróker ECN con spreads bajos
Características:
- 2 estrategias independientes (La tercera estrategia se agregará más adelante)
- No hay comercio en la red
- Sin promedio
- No hay técnicas peligrosas de gestión del dinero
- Stop loss estricto y toma de ganancias para cada operación
- Resultados estables con cotizaciones de calidad del 99,9%
- No muy sensible a las condiciones del broker
- Fácil de instalar y usar.
- FTMO y Prop firmes listos
- Cumple con las reglas FIFO
Notas importantes antes de la compra:
-
Un Stop Loss es una parte integral de la estrategia: indica una gestión normal del riesgo, no un error del sistema.
-
El rendimiento debe evaluarse a lo largo de un mes comercial completo o más , en lugar de a lo largo de unos pocos días individuales.
-
Los períodos sin operaciones abiertas también son normales.
El sistema puede pausar el mercado intencionalmente si su modelo detecta irregularidades o estructuras de mercado inestables.
-
Si ya cuenta con los asesores Aura Neuron o Aura Black , tenga en cuenta que algunas operaciones pueden solaparse con las del asesor Aura Ultimate, ya que utilizan una lógica similar para la ruptura del máximo o mínimo del día anterior.
Política de precios:
¡El número de ejemplares a la venta será limitado, para mantener la exclusividad del experto!
Advertencia de riesgo: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Ningún sistema de trading es inmune a las pérdidas. Los backtests y el rendimiento histórico son solo ilustrativos. Utilice una gestión de riesgos adecuada y pruebe el EA en una demo antes de implementarlo en vivo.
