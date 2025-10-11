Aura Ultimate EA

Arquitectura

Conjunto neuronal avanzado de múltiples capas que combina aprendizaje profundo, reconocimiento de patrones y modelado matricial predictivo para lograr una precisión superior.



Motor de estrategia

Sistema de triple nivel: dos estrategias independientes que operan simultáneamente más una tercera estrategia de expansión en desarrollo.



Alcance del mercado

Optimizado para oro con expansión adaptativa al comportamiento del mercado de múltiples regímenes, desde acumulación tranquila hasta fases de ruptura agresivas.



Control de riesgos

Protección de capital integrada: stop-loss fijos, dimensionamiento inteligente de posiciones y seguimiento dinámico de beneficios. Sin cuadrículas ni promedios.



Autooptimización

Ciclo de aprendizaje continuo que ajusta los parámetros internos de la NN según la volatilidad, la liquidez y la actividad de la sesión comercial.



Velocidad de ejecución

Código ultraligero con procesamiento de señales asincrónico: rendimiento estable incluso en entornos VPS o de empresas propias.



Flexibilidad

Amplias opciones de personalización para estilos comerciales conservadores, equilibrados y agresivos.



Listo para la integración

Marco a prueba de futuro capaz de aceptar nuevos módulos neuronales y capas de estrategia externa.

