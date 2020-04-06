Aether GannFlow TriConfirm Scalper
- Asesores Expertos
- Huu Loc Nguyen
- Versión: 1.0
Nombre del Producto: Aether GannFlow - TriConfirm Scalper v1 (MT4)
[Subtítulo: CCI Pullback | EMA Trend | Margin Guard Protection]
Introducción Aether G annFlow es un sistema de scalping ligero y compatible con el mercado, construido sobre la robusta pila "TriConfirm". Elimina las conjeturas al requerir que tres capas distintas del mercado se alineen antes de ejecutar una operación: Tendencia, Momento y Disparo.
Diseñado para la estabilidad de MT4, cuenta con un avanzado motor "Margin-Guard " para ajustar dinámicamente el volumen de operaciones, evitando eficazmente el "Error 134. No hay suficiente dinero" y garantizando la continuidad de las operaciones: No hay dinero suficiente" y garantiza un funcionamiento continuo incluso en cuentas pequeñas.
Estrategia de negociación (La pila TriConfirm ) El EA ejecuta operaciones basadas en una estricta lógica de validación de 3 capas:
-
Capa de Tendencia (EMA): Utiliza EMAs duales (34/89) para definir la dirección dominante del mercado.
-
Capa de Régimen (RSI + ADX):
-
Filtro RSI: Requiere RSI > 50 para las compras y RSI < 50 para las ventas para confirmar el impulso.
-
Filtro ADX: Asegura que la tendencia tiene suficiente fuerza (Volatilidad) para sostener el movimiento.
-
-
Capa de activación (CCI Pullback): La entrada del francotirador se activa con un cruce del CCI.
-
Compra: Cuando el CCI cruza hacia ARRIBA el nivel de sobreventa (por ejemplo, -100).
-
Vender: Cuando el CCI cruza hacia ABAJO el nivel de sobrecompra (por ejemplo, +100).
-
Características principales
-
Margin Guard (Anti-Error 134): Comprueba automáticamente su margen libre antes de cada operación. Si el margen es bajo, fija el tamaño del lote a un porcentaje seguro ( MaxMarginUsePct ) en lugar de fallar.
-
Puerta de Volatilidad Inteligente: Monitoriza el ratio ATR-to-Spread. Si el diferencial es demasiado alto en relación con el beneficio potencial (ATR), el EA detiene la negociación para evitar malas configuraciones de Riesgo/Recompensa.
-
Salidas Dinámicas: Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stops se calculan en función del ATR, adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado.
-
Ejecución segura: Establece SL/TP directamente dentro de la función OrderSend y respeta los niveles de Stop/Freeze para evitar el rechazo del broker.
-
Visuales: Incluye un abanico de Gann opcional para la confirmación visual de la tendencia.
Recomendaciones
-
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
-
Marco temporal: M5 o M15 (Recomendado).
-
Símbolos: Principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD), Oro (XAUUSD).
-
Cuenta: Cuenta ECN/Raw Spread es preferible para scalping.
Parámetros de entrada Por favor, ajuste estos parámetros para adaptarse a su estrategia:
-
=== 1. ESTRATEGIA TRICONFIRM ===
-
FastEMA / SlowEMA : Periodos de definición de la tendencia (Por defecto: 34/89).
-
CCI_Period / CCI_Level : Ajustes de activación de Pullback.
-
RSI_Period / ADX_Min : Filtros de Momentum.
-
-
=== 2. RIESGO Y GESTIÓN ===
-
Tipo de riesgo : Elija entre Lotes fijos o % de riesgo.
-
SL_ATR_Mult / TP_ATR_Mult : Stops dinámicos basados en ATR.
-
UseTrailing : Habilitar trailing stop basado en ATR.
-
-
=== 3. SEGURIDAD Y MARGEN ===
-
UseMarginGuard : Habilita la protección Anti-Error 134.
-
MaxMarginUsePct : Porcentaje máximo de margen libre a utilizar por operación.
-
Min_ATR_to_Spread : Filtro de calidad de volatilidad (Por defecto: 1,8).
-
Guía de instalación
-
Descargue el archivo .ex4 a su carpeta MQL4\Experts.
-
Actualice su Navegador y arrastre el EA a un gráfico M5/M15.
-
Importante: Permita "Algo Trading" en los ajustes de MT4.
-
Establezca su apetito de riesgo en las Entradas.