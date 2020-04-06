Aether GannFlow TriConfirm Scalper

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del Producto: Aether GannFlow - TriConfirm Scalper v1 (MT4)

[Subtítulo: CCI Pullback | EMA Trend | Margin Guard Protection]

Introducción Aether G annFlow es un sistema de scalping ligero y compatible con el mercado, construido sobre la robusta pila "TriConfirm". Elimina las conjeturas al requerir que tres capas distintas del mercado se alineen antes de ejecutar una operación: Tendencia, Momento y Disparo.

Diseñado para la estabilidad de MT4, cuenta con un avanzado motor "Margin-Guard " para ajustar dinámicamente el volumen de operaciones, evitando eficazmente el "Error 134. No hay suficiente dinero" y garantizando la continuidad de las operaciones: No hay dinero suficiente" y garantiza un funcionamiento continuo incluso en cuentas pequeñas.

Estrategia de negociación (La pila TriConfirm ) El EA ejecuta operaciones basadas en una estricta lógica de validación de 3 capas:

  1. Capa de Tendencia (EMA): Utiliza EMAs duales (34/89) para definir la dirección dominante del mercado.

  2. Capa de Régimen (RSI + ADX):

    • Filtro RSI: Requiere RSI > 50 para las compras y RSI < 50 para las ventas para confirmar el impulso.

    • Filtro ADX: Asegura que la tendencia tiene suficiente fuerza (Volatilidad) para sostener el movimiento.

  3. Capa de activación (CCI Pullback): La entrada del francotirador se activa con un cruce del CCI.

    • Compra: Cuando el CCI cruza hacia ARRIBA el nivel de sobreventa (por ejemplo, -100).

    • Vender: Cuando el CCI cruza hacia ABAJO el nivel de sobrecompra (por ejemplo, +100).

Características principales

  • Margin Guard (Anti-Error 134): Comprueba automáticamente su margen libre antes de cada operación. Si el margen es bajo, fija el tamaño del lote a un porcentaje seguro ( MaxMarginUsePct ) en lugar de fallar.

  • Puerta de Volatilidad Inteligente: Monitoriza el ratio ATR-to-Spread. Si el diferencial es demasiado alto en relación con el beneficio potencial (ATR), el EA detiene la negociación para evitar malas configuraciones de Riesgo/Recompensa.

  • Salidas Dinámicas: Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stops se calculan en función del ATR, adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado.

  • Ejecución segura: Establece SL/TP directamente dentro de la función OrderSend y respeta los niveles de Stop/Freeze para evitar el rechazo del broker.

  • Visuales: Incluye un abanico de Gann opcional para la confirmación visual de la tendencia.

Recomendaciones

  • Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

  • Marco temporal: M5 o M15 (Recomendado).

  • Símbolos: Principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD), Oro (XAUUSD).

  • Cuenta: Cuenta ECN/Raw Spread es preferible para scalping.

Parámetros de entrada Por favor, ajuste estos parámetros para adaptarse a su estrategia:

  • === 1. ESTRATEGIA TRICONFIRM ===

    • FastEMA / SlowEMA : Periodos de definición de la tendencia (Por defecto: 34/89).

    • CCI_Period / CCI_Level : Ajustes de activación de Pullback.

    • RSI_Period / ADX_Min : Filtros de Momentum.

  • === 2. RIESGO Y GESTIÓN ===

    • Tipo de riesgo : Elija entre Lotes fijos o % de riesgo.

    • SL_ATR_Mult / TP_ATR_Mult : Stops dinámicos basados en ATR.

    • UseTrailing : Habilitar trailing stop basado en ATR.

  • === 3. SEGURIDAD Y MARGEN ===

    • UseMarginGuard : Habilita la protección Anti-Error 134.

    • MaxMarginUsePct : Porcentaje máximo de margen libre a utilizar por operación.

    • Min_ATR_to_Spread : Filtro de calidad de volatilidad (Por defecto: 1,8).

Guía de instalación

  1. Descargue el archivo .ex4 a su carpeta MQL4\Experts.

  2. Actualice su Navegador y arrastre el EA a un gráfico M5/M15.

  3. Importante: Permita "Algo Trading" en los ajustes de MT4.

  4. Establezca su apetito de riesgo en las Entradas.

AUTOR & COPYRIGHT
Astracodewolf - Desarrollador de Sistemas Algorítmicos de Trading © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.

Productos recomendados
ABM System
Anatoly Garmatyuk
Asesores Expertos
Un sistema de trading automático creado a partir de la estrategia del autor, que se basa en el análisis de configuraciones de tres indicadores: ADX, Bandas y MA. El Asesor Experto tiene un modo altamente personalizable, puede operar usando un Stop Loss y/o Take Profit fijo, Stop Loss y/o Take Profit dinámico, cerrando cuando aparece una señal contraria, así como varias combinaciones de estos modos. El sistema está diseñado para operaciones a medio y largo plazo. El sistema es totalmente automáti
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Grid and MA
Volodymyr Hrybachov
5 (3)
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de rejilla. Cuenta con varias estrategias de negociación basadas en la Media Móvil. Funciona con precios de apertura en barras de un minuto. El trailing stop virtual, el stop loss y el take profit pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La ce
Origin of the universe
Bai Han Dong
Asesores Expertos
El trading es un arte, y este EA se basa en el desarrollo iterativo de la serie de productos del Libro de los cambios , donde todo en el mundo se encuentra en un estado interminable de desarrollo, que se describe como una ley " natural" . Esta ley revela las características de todo el universo y engloba las propiedades de todas las cosas del mundo. Por lo tanto, el autor a través de la asignación de medias dobles, buscando la ley del yin y el yang cambios, tan cerca de la tendencia del mercado,
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Asesores Expertos
BG Grid Limited es un Asesor Experto contratendencia que utiliza indicadores estándar para entrar en el mercado. El Asesor Experto tiene una configuración flexible y se puede utilizar para el comercio multipar. Sugiero utilizar 10 pares de divisas a la vez al mismo tiempo. Sin embargo, esto no significa que el Asesor Experto abrirá inmediatamente 10 órdenes, una para cada par de divisas. El Asesor Experto entra en el mercado sólo con un cierto conjunto de lecturas de indicadores. El Asesor Exper
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Asesores Expertos
Este robot de trading automatizado utiliza las capacidades del indicador macd para crear una estrategia de cuadrícula. El algoritmo crea una estrategia de cuadrícula en niveles de sobrecompra y sobreventa y en momentos de alta volatilidad. Esto hace que sea susceptible a todas las fluctuaciones de precios. La entrada Close Money es la cantidad total de ganancias en el ciclo. Lo definimos como la cantidad total de ganancias en el ciclo. Tiene la capacidad de abrir más ciclos en periodos cortos. S
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Grid
You CDI
Evgeny Vlasov
Asesores Expertos
You CDI (Usted puede hacerlo) Procedimiento operativo El Asesor Experto trabaja en cualquier marco de tiempo en cualquier par de divisas. Durante el trabajo del Asesor Experto analiza el estado del mercado, cuando se dan las condiciones necesarias, se abre la orden de mercado. El Asesor Experto tiene un bloque TrailingStop , que le permite mover StopLoss detrás del movimiento del precio. La principal diferencia de este bloque con el estándar es su no linealidad. Es decir, cuanto más cerca est
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
Phoenix Turn EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Phoenix Turn EA MT4 - Su solución de trading basada en RSI totalmente personalizable Phoenix Turn EA MT4 es una herramienta de trading totalmente personalizable diseñada para operadores que desean ajustar y optimizar su propia estrategia. Este asesor experto no está pre-optimizado, lo que le da un control total sobre sus parámetros para adaptarlo a las diferentes condiciones del mercado. Tanto si es un operador manual que busca la automatización como si es un operador de algo que busca una base
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Asesores Expertos
Uso del valor MACD para la dirección. Uso de RSI como indicador de reversión. Usando la hora de negociación abierta. (Hora recomendada 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade si la señal falla. Cortar la operación si la señal falla. Auto cálculo de lotes basado en el objetivo de beneficio y takeprofit. Capaz de establecer el valor de contraoperación. Adecuado para materias primas y divisas. Marco de tiempo H1. Posibilidad de limitar el lote abierto. Capaz de seleccionar el día para el comercio.
Moving Average Grid
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Moving Average Grid EA es un Asesor Experto de cuadrícula. Cuenta con varias estrategias de negociación basadas en la Media Móvil. Funciona con precios de apertura en barras de un minuto. El trailing stop virtual, el stop loss y el take profit pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Asesores Expertos
El especialista de HERMES es un robot para Meta Trader con el objetivo de trabajar con las tendencias y estrategias propias del robot. INSTALA HERMES GOLD PRO GRATIS Y FUNCIONA EN TU CUENTA, PREGÚNTAME MENSAJE PRIVADO. RECOMENDACIÓN DE USO PLAZO: H1 HERMES fue desarrollado para trabajar con el metal americano XAUUSD (GOLD). HERMES es un experto a largo plazo en SCALPING asertivo, por lo que puede permanecer 1,2,3 días sin operar, dependiendo del valor de su "riesgo (configuración", pero no te
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
Pure Trend EA
Jose Daniel Stromberg Martinez
Asesores Expertos
PRECIO DE APERTURA: 30 $ (quedan 3 ejemplares) Próximo precio: $59 Precio final: $99 Pure Trend EA es un experto de bajo riesgo totalmente automatizado con stoploss y take profit fijos. Puede elegir si desea operar con lotes fijos, o lotes por cantidad en balance. Este EA se basa en movimientos de tendencia pura que se basa en Estocástico y MACD. No Martingale No Grid Broker y depósito Cualquier broker con spreads pequeños es adecuado. Depósito recomendado : $300 o más. Depósito mínimo : $1
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Expert Robocode Pro MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El EA utiliza una estrategia de tendencia basada en numerosos indicadores técnicos "Moving Average" en el marco de tiempo: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. El Asesor Experto utiliza elementos de estrategias como Martingala, Cuadrícula y Promedio. En la negociación, se pueden abrir hasta 3 órdenes simultáneamente en cada uno de los pares de divisas. El EA utiliza un algoritmo de cierre parcial de órdenes y Stop Loss, Take Profit, Break Even y Trailing Stop ocultos. Un asesor multidivisa o
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Este experto es una combinación entre un grid y un scalper y utiliza un grid de diez órdenes pendientes , cinco para largos y cinco para cortos , con una separación de 500 puntos entre ellas con un objetivo de scalping de 100 puntos. Tiene tres modos de funcionamiento, primero, la entrada por nivel, el experto comienza a operar cuando el precio se acerca a un nivel importante de comercio (una antigua resistencia o soporte), en segundo lugar, la entrada por el tiempo, lanza el experto a una hora
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
Exp4 THE X FULL Universal EA for MT4
Vladislav Andruschenko
4.06 (17)
Asesores Expertos
Asesor de indicadores universal para MetaTrader 4 con una amplia gama de funciones, trabajando en indicadores estándar. Creador de estrategias en 1 Asesor Experto. Muchos indicadores comerciales del conjunto estándar de MetaTrader. Posibilidad de elegir 1 de 20 señales y 5 de 20 filtros. Más de cien parámetros para la personalización individual a la medida de sus necesidades. Para cada señal, puede personalizar los parámetros del indicador, seleccionar un período de tiempo y especificar una barr
Synergy EA
Paul Crooks
Asesores Expertos
Syn3rgy es un EA de scalping multidivisa que opera con EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, EURCHF en un marco temporal M15. Syn3rgy tiene una estrategia única de entrada y salida que combina el tiempo y el mecanismo de filtrado para gestionar las operaciones. Características Robot de negociación Forex totalmente automatizado Una estrategia de negociación segura, precisa y única Desarrollado con más de 5 años de datos Gestión eficaz del dinero, crecimiento exponencial Comience con tan sól
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision   es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan a
Grid and Bollinger Bands
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto en bandas. Tiene varias estrategias de negociación basadas en las Bandas de Bollinger y los indicadores RSI. Los niveles virtuales de trailing stop, stop loss y take profit pueden fijarse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptat
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Asesores Expertos
El robot utiliza la estrategia comercial de romper las líneas del indicador de Bandas de Bollinger. La esencia de esta estrategia radica en el análisis constante de las líneas del indicador y la búsqueda de los puntos de ruptura más efectivos para sus líneas. Cuando el precio atraviesa la línea del indicador en una de las direcciones, el robot abre una operación en esa dirección y comienza a seguirla. Pero el robot no abre operaciones cada vez que se rompen las líneas del indicador, sino solo e
Neural Links
Catalin Zachiu
5 (1)
Asesores Expertos
El experto se construye utilizando tres guaridas de neuronas para cada lado, largas/cortas y todas ellas están condicionadas por una complementaria que se utiliza como filtro. La dirección comercial se restablece si la primera guarida de neuronas da una señal opuesta. El experto está construido principalmente para los pares EUR\USD, GBP\USD, marco de tiempo M15. Todas las configuraciones están disponibles en la sección "Comentarios" en la Publicación #1. El conjunto predeterminado tiene un ni
Project65 Scalp
Ryan Ferdyansyah Kurniawan
4.2 (5)
Asesores Expertos
Nueva versión Project65 Scalp que utiliza una estrategia de disparo única y sencilla. Configuración simple : Cálculo del lote en múltiplos del saldo inicial. Puede ajustar el valor de disparo para cada par. Condiciones de uso del EA: - Solo necesita saldo minimo de 100$. - Pares recomendados EU, GU, AU, UJ, XAUUSD. - El uso de cualquier tipo de cuenta o recomendación es una cuenta estándar sin comisiones y swap. Descripción EA: Estrategia de base de cuero cabelludo sólo calcular el precio con
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Asesores Expertos
EA Black Dragon funciona en el indicador Black Dragon. El Asesor Experto abre un trato por el color del indicador, luego es posible construir la red de pedidos o trabajar con un stop loss. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller ¡Puedes encontrar todas las configuraciones aquí! Recomendaciones Pares de divisas EURUSD GBPUSD  Marco de tiempo M15  Depósito recomendado 1000 dólares o centavos  Ajust
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
Otros productos de este autor
Vortex Nomad Aegis AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Vortex Nomad Aegis [Subtítulo: KAMA Trend | Vortex Energy | Aegis Elasticity Shield] Introducción Vortex Nomad Aegis es un sistema científico de seguimiento de tendencias diseñado con un mecanismo de seguridad incorporado: Price Elasticity Check . La mayoría de los robots de tendencia fallan porque compran en la parte superior (FOMO) justo antes de un retroceso. Este EA resuelve ese problema utilizando el "Escudo Aegis" - un filt
FREE
Aether Elliott Wave Zigzag Pro
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Aether Elliott Wave Zigzag Pro (MT4) [Subtítulo: Wave 3 Hunter | Fib 0.618 Retracement | Margin Guard] Introducción Aether Elliott Wave Zigzag Pro es un sistema de scalping ligero y compatible con el mercado, diseñado para automatizar la teoría clásica de las Ondas de Elliott. En lugar del complejo recuento de ondas, utiliza un algoritmo de precisión ZigZag para identificar la Estructura 1-2-3 de alta probabilidad y se dirige al
FREE
Emerald Jungle BandMaster
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Esmeralda Jungle BandMaster (MT4) [Subtítulo: Multi-Strategy Bollinger | Protocolo de Sellado TP/SL | Prop Firm Safe] Introducción El mercado financiero es una jungla. Para sobrevivir, se necesita adaptabilidad y una disciplina estricta. Emerald Jungle BandMaster (EJBM) es un Asesor Experto M15 especializado que pone orden en el caos. Cambia dinámicamente entre tres estrategias básicas: Trend Pullback , Squeeze Breakout y Mean-R
FREE
Aether GannFlow Scalper Market
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Aether GannFlow - Mercado Scalper v2 (MT4) [Subtítulo: Gann Fan Logic | Trend Pullback | Margin Guard Protection] Introducción Aether G annFlow es un sistema ligero de scalping M5/M15 que cierra la brecha entre el momentum trading clásico y el análisis geométrico del mercado. Combina un robusto motor EMA Trend + RSI Pullback con el filtro direccional único del Gann Fan . Diseñado para la estabilidad en MT4, cuenta con un procesad
FREE
Dorothy Web Spider V292 Smart Adaptive Scalper
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Dorothy Web Spider V292 (MT4) [Subtítulo: Smart Adaptive Scalper | USD Grid Jitter | Aether Engine] Introducción Dorothy Web Spider V292 representa la próxima generación de scalping grid, impulsado por el ligero Aether-Engine . A diferencia de los sistemas de rejilla estáticos que fallan cuando cambian las condiciones del mercado, Dorothy utiliza "Adaptive Tuning " para ajustar dinámicamente los umbrales RSI y el espaciado de la
TempestLightning Elliott Wave Pro
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: TempestLightning - Elliott Wave Pro (MT4) [Subtítulo: Cazador de Ondas ZigZag 3 | Monitor de Salud del Mercado | Lógica de Riesgo USD] Introducción TempestLightning es un sistema de trading profesional diseñado para automatizar la compleja teoría de las Ondas de Elliott . En lugar de adivinar el recuento de las ondas, este EA utiliza un algoritmo ZigZag de precisión para identificar la estructura clásica 1-2-3 y se dirige al impu
Inferno Storm v17 Final
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Inferno Storm v1. 7 Final (MT4) [Subtítulo: M15 Scalper | Supertrend & Donchian | Market-Safe Execution] IntroducciónInferno Storm v1.7 es un sistema especializado M15 Scalping desarrollado específicamente para MetaTrader 4 (MT4). Combina la disciplina de seguimiento de tendencias con la mecánica de ruptura y retroceso. A diferencia de los bots MT4 estándar que a menudo fallan en los brokers ECN debido a errores de ejecución, Inf
Permafrost Sentinel Cryostasis AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Centinela del Permafrost (MT4) [Subtítulo: Multi-Mode M15 Scalper | Cryostasis Logic | Smart Pyramiding] IntroducciónPermafrost Sentinel es un scalper multimodo M15 construido con una "mentalidad de núcleo de hielo " . Congela el ruido del mercado, mantiene una disciplina fría y ejecuta operaciones sólo cuando las condiciones del mercado alcanzan el "Punto de Congelación " perfecto. A diferencia de las estrategias estáticas, este
Dorothy Web Spider V297I4 HydraFlow Autopilot
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Dorothy Web Spider (MT4) [Subtítulo: HydraFlow Autopilot | Volatility Trap Grid | FireShield Safety] IntroducciónDorothy Web Spider (DWS) no es un Asesor Experto tradicional rígido. Es un asistente de trading automatizado que opera con el mecanismo "Spider Web" combinado con la lógica "HydraFlow ". En lugar de perseguir el precio con órdenes de mercado, Dorothy escanea automáticamente la volatilidad del mercado y coloca órdenes p
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del Producto: Crimson Volcánica Overlord AI [Subtítulo: Volatility Breakout | Keltner Channels | Prop Firm Safe] Introducción Crimson Volcanic Overlord es una solución de trading algorítmico basada en los principios de la lógica Volatility Breakout. A diferencia de las estrategias que intentan predecir retrocesos en mercados oscilantes, este Asesor Experto (EA) identifica periodos de consolidación de precios (El Volcán) y ejecuta operaciones
Nebula Drifter Eclipse AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Nebula Drifter Eclipse (MT5) [Subtítulo: Trend Pullback | Dual EMA Cloud | Prop Firm Safe] Introducción Nebula Drifter Eclipse es una solución de trading algorítmico diseñada para capitalizar las oportunidades de "Reversión Media" dentro de las tendencias de mercado establecidas. Diseñado para una aplicación profesional, este Asesor Experto (EA) evita perseguir rupturas. En su lugar, identifica matemáticamente las desviaciones te
Quantum Howl Seraph AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (Estándar MQL5 Optimizado) Nombre del Producto: Quantum Aullido Serafín [Subtítulo: Donchian Breakout | MFI Volume Filter | Time-Decay Exit] Introducción El precio es el vehículo, pero el volumen es el combustible. La mayoría de las estrategias de ruptura fallan porque operan con "tanques vacíos" - movimientos de precio sin soporte de volumen. Quantum Howl Seraph es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para capturar explosiones de volatilidad de alta probabilid
Silent Oracle Reverb AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Silent Oracle Reverb [Subtítulo: Mean Reversion Sniper | Keltner Channel | Prop Firm Safe] Introducción En un mercado ruidoso, Silent Oracle Reverb no comercia en exceso. Observa. Basado en la "Teoría de la Banda de Goma", este Asesor Experto explota el inevitable retroceso de la acción del precio. Cuando el mercado está sobreextendido más allá de los Canales de Keltner y el indicador Oracle (RSI 2) señala agotamiento, el sistema
Ashen Mirage Protocol AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Protocolo Ashen Mirage [Subtítulo: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready] Introducción El Protocolo Ashen Mirage es un sistema de trading algorítmico especializado desarrollado para capitalizar "Falsos Breakouts" y "Agarres de Liquidez" en el mercado. A diferencia de los sistemas de seguimiento de tendencias, que suelen entrar tarde, Ashen Mirage adopta un enfoque contrario . Espera a que el mercado se ext
Digital Web Sovereign AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Soberano Web Digital (MT5) [Subtítulo: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit] Introducción La mayoría de los sistemas Grid fallan por una razón: Luchan contra la tendencia hasta que la cuenta explota. Digital Web Sovereign está diseñado para solucionar este defecto. No es una máquina de cuadrícula ciega. Actúa como un gobernante "Soberano", que sólo se involucra en el mercado cuando está respaldado por la poderosa
The Momentum Cluster Neural
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: El Momentum Cluster Neural [Subtítulo: 5-Indicator Voting Consensus | Chandelier Exit | Trend Following] Introducción ¿Por qué confiar en un solo indicador cuando se puede aprovechar la sabiduría de la multitud? El Momentum Cluster Neural es un sistema científico de seguimiento de tendencias basado en la Lógica de Consenso . Actúa como un eje neural central, agregando señales de los 5 indicadores de momentum más potentes del anál
Golden Bitcoin Nexus
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Golden Bitcoin Nexus (MT5) [Subtítulo: Elastic Grid System | Crypto-Gold Recovery | Volume Limit Fix] Introducción Los activos de alta volatilidad como el Oro (XAUUSD) y Bitcoin (BTCUSD) son el cementerio para los EAs tradicionales de rejilla estática. Golden Bitcoin Nexus actúa de forma diferente. Emplea una arquitectura "Elastic Grid " derivada de la volatilidad ATR. Esto permite al sistema respirar durante los picos masivos de
Ironwind Echoes AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Ironwind Echoes (MT5) [Subtítulo: Lag-Free TEMA | RVI Resonance | Kinetic ATR Exit] Introducción En el comercio de tendencia, Lag es el enemigo. Las medias móviles tradicionales son a menudo demasiado lentas para reaccionar. Ironwind Echoes utiliza el poder de TEMA (Triple Exponential Moving Average) para eliminar el lag. Combinado con el RVI (Índice de Vigor Relativo) , forma un sistema de "Resonancia Cinética" que entra en oper
Phantom Circuit Overlord v700 AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL (MQL5 Estándar Optimizado) Nombre del Producto: Circuito Fantasma Overlord v700 (MT5) [Subtítulo: KAMA Trend Filter | Phantom Fractal Zones | Smart Margin Fix] Introducción El mercado se mueve por niveles ocultos que la mayoría de los operadores ignoran. Phantom Circuit Overlord es un sistema especializado de Seguimiento de Tendencia diseñado para cazar estas "Zonas Fantasma". En lugar de soportes/resistencias estáticos, identifica Fractales históricos y los expande usando
Wildbone Crimson Choir AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Wildbone Coro Carmesí (MT5) [Subtítulo: Structural Breakout | Harmonic RVI-MFI | Fortress Guard Logic] Introducción El mercado es un coro caótico. Para obtener beneficios, debe identificar los momentos en que todas las voces cantan en armonía. Wildbone Crimson Choir es un sistema científico de ruptura estructural. Define el "Wildbone" del mercado usando Envolventes y ejecuta operaciones sólo cuando lo confirma el "Crimson Choir"
Hexstorm Velvet Crown AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Hexstorm Velvet Crown AI (MT5) [Subtítulo: Hexagonal Mean-Reversion | Bollinger Touch | La Gran Muralla de Seguridad] Introducción Hexstorm Velvet Crown AI es un sistema de reversión media de ingeniería de precisión diseñado para capturar reversiones de alta probabilidad en los extremos del mercado. A diferencia de los robots de seguimiento de tendencias que se desintegran en mercados oscilantes, Hexstorm se nutre de la volatilid
Cyber Druid Hollowgate AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Cyber Druid Hollowgate AI (MT5) [Subtítulo: Donchian Breakout | Nube de Ichimoku | Seguridad de la Fortaleza Silenciosa] Introducción Cyber Druid Hollowgate AI es un sistema avanzado de Seguimiento de Tendencias diseñado para capturar expansiones masivas del mercado. Combina la antigua sabiduría del Druida (Filtro de Tendencia de la Nube de Ichimoku) con la precisión del Hollowgate (Ruptura del Canal de Donchian). El resultado es
Solar Abyss Twinforge AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Abismo Solar Twinforge AI (MT5) [Subtítulo: Sistema Híbrido de Volatilidad | Mean-Reversion & Trend | Silent Fortress Core] Introducción Solar Abyss Twinforge AI es un sistema de trading de doble motor que se adapta a los estados del mercado al instante. Está diseñado para resolver el problema más antiguo del trading: "Los bots de tendencia fracasan en los mercados de oscilación, y los bots de oscilación fracasan en los mercados
Obsidian Lantern Syndicate AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Sindicato Linterna Obsidiana (MT5) [Subtítulo: Alligator Trend | Fractal Breakout | Money Flow MFI] Introducción Obsidian Lantern Syndicate es un sistema de trading de élite que integra la Teoría del Caos (Bill Williams) con el análisis moderno de Flujo de Volumen. Ilumina el mercado usando "The Lantern" (Indicador Alligator) para definir la estructura de la tendencia, identifica puntos de entrada de precisión a través de "The Ob
Aether Fang Nightbloom AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Aether Colmillo Nightbloom (MT5) [Subtítulo: Compresión Keltner | Impulso de Fuerza | Seguridad de Fortaleza Silenciosa] Introducción Aether Fang Nightbloom es un sistema especializado de ruptura de volatilidad diseñado para cazar los movimientos más explosivos del mercado: Las expansiones de volatilidad . A diferencia de los bots de ruptura estándar que compran cada máximo, este EA espera a que el mercado entre en un estado de p
Chaos Manuscript Oracle AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Oráculo del Manuscrito del Caos (MT5) [Subtítulo: Predicción Fractal | Nube de Ichimoku | Seguridad de Crio-Stasis] Introducción El Oráculo del Manuscrito del Caos es un sistema de trading visionario que intenta descifrar la estructura oculta del mercado utilizando la Geometría Fractal. Actúa como un Oráculo , asomándose al futuro usando la Nube Ichimoku , mientras descifra el pasado usando un profundo Manuscrito Fractal . Combin
Marble Tempest Runemaker AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Marble Tempest Runemaker (MT5) [Subtítulo: Rolling Momentum | Filtro de Volatilidad | Seguridad Cryo-Stasis] Introducción Marble Tempest Run emaker es un sistema de trading único de "Decodificación Cíclica" que trata el precio del mercado como un objeto rodante influenciado por la gravedad (Tendencias) y las tormentas (Volatilidad). Combina la precisión estructural de "La Canica" (SAR Parabólico) con el poder de decodificación de
Ghostforge Bloom Requiem AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Ghostforge Bloom Requiem AI (MT5) [Subtítulo: TEMA Velocity | Volatility Bloom | Cryo-Stasis Safety] Introducción Ghostforge Bloom Requiem AI es un sistema de seguimiento de tendencias de élite diseñado para capturar movimientos de mercado de alta velocidad, filtrando al mismo tiempo el ruido de la indecisión. Funciona según una sofisticada lógica de "ciclo de vida": Espera a que se forje la tendencia (The Ghostforge ), confirma
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario