ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del Producto: Aether GannFlow - TriConfirm Scalper v1 (MT4)

[Subtítulo: CCI Pullback | EMA Trend | Margin Guard Protection]

Introducción Aether G annFlow es un sistema de scalping ligero y compatible con el mercado, construido sobre la robusta pila "TriConfirm". Elimina las conjeturas al requerir que tres capas distintas del mercado se alineen antes de ejecutar una operación: Tendencia, Momento y Disparo.

Diseñado para la estabilidad de MT4, cuenta con un avanzado motor "Margin-Guard " para ajustar dinámicamente el volumen de operaciones, evitando eficazmente el "Error 134. No hay suficiente dinero" y garantizando la continuidad de las operaciones: No hay dinero suficiente" y garantiza un funcionamiento continuo incluso en cuentas pequeñas.

Estrategia de negociación (La pila TriConfirm ) El EA ejecuta operaciones basadas en una estricta lógica de validación de 3 capas:

Capa de Tendencia (EMA): Utiliza EMAs duales (34/89) para definir la dirección dominante del mercado. Capa de Régimen (RSI + ADX): Filtro RSI: Requiere RSI > 50 para las compras y RSI < 50 para las ventas para confirmar el impulso.

Filtro ADX: Asegura que la tendencia tiene suficiente fuerza (Volatilidad) para sostener el movimiento. Capa de activación (CCI Pullback): La entrada del francotirador se activa con un cruce del CCI. Compra: Cuando el CCI cruza hacia ARRIBA el nivel de sobreventa (por ejemplo, -100).

Vender: Cuando el CCI cruza hacia ABAJO el nivel de sobrecompra (por ejemplo, +100).

Características principales

Margin Guard (Anti-Error 134): Comprueba automáticamente su margen libre antes de cada operación. Si el margen es bajo, fija el tamaño del lote a un porcentaje seguro ( MaxMarginUsePct ) en lugar de fallar.

Puerta de Volatilidad Inteligente: Monitoriza el ratio ATR-to-Spread . Si el diferencial es demasiado alto en relación con el beneficio potencial (ATR), el EA detiene la negociación para evitar malas configuraciones de Riesgo/Recompensa.

Salidas Dinámicas: Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stops se calculan en función del ATR, adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado.

Ejecución segura: Establece SL/TP directamente dentro de la función OrderSend y respeta los niveles de Stop/Freeze para evitar el rechazo del broker.

Visuales: Incluye un abanico de Gann opcional para la confirmación visual de la tendencia.

Recomendaciones

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Marco temporal: M5 o M15 (Recomendado).

Símbolos: Principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD), Oro (XAUUSD).

Cuenta: Cuenta ECN/Raw Spread es preferible para scalping.

Parámetros de entrada Por favor, ajuste estos parámetros para adaptarse a su estrategia:

=== 1. ESTRATEGIA TRICONFIRM === FastEMA / SlowEMA : Periodos de definición de la tendencia (Por defecto: 34/89). CCI_Period / CCI_Level : Ajustes de activación de Pullback. RSI_Period / ADX_Min : Filtros de Momentum.

=== 2. RIESGO Y GESTIÓN === Tipo de riesgo : Elija entre Lotes fijos o % de riesgo. SL_ATR_Mult / TP_ATR_Mult : Stops dinámicos basados en ATR. UseTrailing : Habilitar trailing stop basado en ATR.

=== 3. SEGURIDAD Y MARGEN === UseMarginGuard : Habilita la protección Anti-Error 134. MaxMarginUsePct : Porcentaje máximo de margen libre a utilizar por operación. Min_ATR_to_Spread : Filtro de calidad de volatilidad (Por defecto: 1,8).



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex4 a su carpeta MQL4\Experts. Actualice su Navegador y arrastre el EA a un gráfico M5/M15. Importante: Permita "Algo Trading" en los ajustes de MT4. Establezca su apetito de riesgo en las Entradas.