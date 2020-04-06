Inkspire Radiant Tyrant AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Inkspire Tirano Radiante (MT5)

[Subtítulo: Flujo Adaptativo | Momento Radiante | Seguridad Cryo-Stasis]

Introducción Inkspire Radiant Tyrant es un sistema de dominio de tendencia diseñado para aplastar la indecisión del mercado. Visualiza la tendencia como tinta que fluye utilizando la Media Móvil Adaptativa (AMA), mide su energía radiante con el RSI, y ejecuta operaciones sólo cuando el Tirano (Williams %R) confirma el dominio absoluto del mercado. Esta lógica de "Triple Confirmación" le asegura estar siempre en el lado correcto del poder.

Versión 1.00: Cryo-Stasis Core Equipado con el Protocolo de Seguridad "Cryo-Stasis ", este EA cuenta con una lógica de salida avanzada que "congela" las modificaciones del Trailing Stop cuando los spreads se amplían más allá de un umbral seguro. Esto protege sus operaciones ganadoras de ser detenidas por brechas de liquidez o manipulación del broker durante eventos noticiosos.

Estrategia de Trading (La Lógica del Tirano ) El sistema opera en una Jerarquía de 3 Capas:

El Inkspire (Flujo Adaptativo): Utiliza AMA (Kaufman's Adaptive MA) para filtrar el ruido. La "Tinta" debe fluir en la dirección comercial (Pendiente Arriba/Abajo). El Radiante (Momentum): Utiliza el RSI para confirmar que la energía es suficiente. Alcista: RSI > 55.

Bajista: RSI < 45. El Tirano (Trigger): Utiliza Williams %R para exigir una presión extrema. Compra: WPR > -20 (Dominado por los Toros).

Vender: WPR < -80 (Dominado por los Osos).

Características principales

Cryo-Stasis Trailing: Detiene automáticamente las modificaciones de salida durante periodos de alta dispersión, evitando errores de ejecución y protegiendo los beneficios.

Dominio de la tendencia: Sólo opera cuando el precio, el impulso y la presión del oscilador están alineados.

Gestión del riesgo institucional: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el capital de la cuenta.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Cada operación tiene un Stop Loss y Take Profit.

Recomendaciones

Plazos: H1, H4 (Recomendado para estabilidad de tendencia).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada (Guía de optimización ) Para obtener los mejores resultados, centre su optimización en estas áreas clave:

=== EL INPAMAPERIOD (FLUJO) === InpAmaPeriod : La sensibilidad de la tendencia. Optimizar 8-21. InpAmaFast/Slow : Los límites de velocidad del AMA. Estándar 2/30 suele ser lo mejor.

=== EL RADIANTE (MOMENTUM) === InpRsiPeriod : Sensibilidad energética. Optimizar 10-21. InpRsiBullish/Bearish : Las zonas. Trate de ampliar (50/50) o apretar (60/40).

=== EL TIRANO (GATILLO) === InpWprPeriod : Sensibilidad del gatillo. Optimizar 7-21.

=== CRIO-STASIS (SEGURIDAD) === InpTrailStart / Dist : Gestión de salida. Optimizar 300-600 puntos.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.